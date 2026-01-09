España

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Las sanciones en la empresa son mucho más peligrosas que un despido”

Una sanción puede dejar al trabajador sin sueldo durante meses y, si no se impugna, facilitar un despido sin indemnización

Guardar
El abogado Juanma Lorente habla
El abogado Juanma Lorente habla sobre las sanciones empresariales (Composición Infobae)

El peligro oculto de las sanciones empresariales, muchas veces ignorado por los trabajadores, supera en varios aspectos al propio despido, según la mirada del abogado laboralista Juanma Lorente. Desde su análisis, la severidad de estas medidas radica tanto en el impacto inmediato en los ingresos como en las consecuencias legales acumulativas de no impugnarlas a tiempo.

“Sinceramente, esto es muchísimo más peligroso que un despido y la gente no le echa ni cuenta. Se trata de las sanciones en la empresa”, afirmó Juanma Lorente en un vídeo compartido en su canal de TikTok (@juanmalorentelaboralista).

El jurista subrayó la diferencia crucial en la subsistencia económica entre un despido y una sanción de suspensión de empleo y sueldo: “La primera es porque hay sanciones que, por ejemplo, pueden ser de noventa días sin empleo y sin sueldo. Ojo, si a ti te despiden, al día siguiente pides el paro y entra dinero en casa”.

Alternativas ante la situación

La gravedad de la sanción no radica solo en la ausencia de trabajo, sino fundamentalmente en la imposibilidad de percibir ningún tipo de ingreso durante el periodo sancionado. “Si a ti te sancionan con noventa días de empleo y un sueldo, son tres meses que estás sin trabajar, sí, pero también sin cobrar, sin que entre dinero en tu casa. Es una locura”, explicó Lorente.

Frente a esta situación, reconoció: “Yo, personalmente, prefiero cobrar el paro el día siguiente de que me despidan, que esté tres meses que a ver cómo pago mis cosas”. A este panorama se suma un riesgo legal menos visible para muchos empleados: las sanciones menores, aparentemente inocuas, también pueden acumularse y servir de base para un despido disciplinario sin indemnización.

Despido (Freepik)
Despido (Freepik)

Lorente alertó: “Hay sanciones que no te sancionan con el mismo sueldo, pero sí te ponen una amonestación por escrito, sin que te haga daño en realidad. Puede ser que como no te quita absolutamente nada y tu relación laboral sigue siendo casi la misma, tú no le eches cuenta”.

El verdadero peligro emerge cuando estas amonestaciones se reiteran y no se impugnan formalmente. “Si te ponen una, dos y tres, y tú no pones una demanda para impugnar esa sanción, cuando lleves dos o tres, la empresa va a tener razones para despedirte disciplinariamente y, por lo tanto, sin indemnización”, manifestó Juanma Lorente.

La opción de demandar

El experto resaltó que, si llegado el momento del despido el trabajador decide demandar, carecerá de opciones reales de defensa: “Si una vez despedido, sí quieres demandar para impugnar el despido, si no has impugnado las sanciones anteriores, va a ser muy complicado”.

La advertencia es clara: para el jurista, las sanciones exigen vigilancia y acción inmediata por parte de los trabajadores, ya que su gravedad jurídica y económica puede pasar inadvertida frente al tradicional miedo al despido. Lorente insistió en que una de las claves para evitar consecuencias negativas es no subestimar ninguna sanción y consultar con un especialista si se recibe cualquier notificación por parte de la empresa, aunque parezca poco relevante.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Además, el experto recordó que los plazos para impugnar suelen ser breves, lo que obliga a actuar con rapidez. La información y la prevención se convierten en herramientas fundamentales para proteger los derechos laborales y evitar situaciones que puedan comprometer seriamente la estabilidad económica del afectado.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesDespidoSancionesAbogadoTikTok EspañaTikTokRedes SocialesEmpleoVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Las organizaciones priorizan soluciones urgentes y descuidan el bienestar cotidiano de sus empleados

Rafael Alonso, experto en recursos

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

El exceso de este complemento puede aumentar la presión, la temperatura y acelerar el desgaste de los componentes, según advierte el especialista

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

Así se comportó la divisa europea frente a la estadounidense

Tipo de cambio dólar-euro y

Feijóo se enfrenta a su primera prueba del 2026 como testigo en la causa de la DANA para aclarar si Mazón realmente le tuvo informado “en tiempo real”

Tras sus declaraciones públicas, la jueza de Catarroja no perdió la oportunidad para llamarle a testificar y para que aportara a la investigación todos los mensajes que compartió con Mazón ese día

Feijóo se enfrenta a su

El descubrimiento que puede transformar el futuro energético de Europa: un enorme yacimiento de litio, metal clave para la transición verde, a 4.000 metros bajo tierra

La confirmación de una gran reserva en Alemania, de unas 43 millones de toneladas de litio, abre la puerta a reducir la dependencia exterior y acelerar la autonomía energética e industrial de la Unión Europea

El descubrimiento que puede transformar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “El

Juan José Ebenezer, mecánico: “El error más común con la grasa es creer que cuanto más pones mejor lubrica”

La contribución de España en la fuerza multinacional para verificar la paz en Ucrania: desde adiestramiento militar hasta cazas y radares

El negocio de la tele en el mayor hospital de Madrid: instalar 540 smart TV nuevas a cambio de ingresar 950.000 euros de los pacientes

Venezuela aún oculta a nueve etarras con delitos pendientes y otros 22 siguen huidos en Francia, México, Cuba y Uruguay

La situación de los 20 españoles atrapados por el conflicto en Yemen: un grupo de cuatro consigue llegar a Arabia Saudí

ECONOMÍA

Rafael Alonso, experto en recursos

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “Muchas empresas solo te valoran cuando estás a punto de irte o presentas la baja voluntaria”

Tipo de cambio dólar-euro y proyecciones de este 9 de enero

El descubrimiento que puede transformar el futuro energético de Europa: un enorme yacimiento de litio, metal clave para la transición verde, a 4.000 metros bajo tierra

La vivienda se dispara en los distritos ‘pobres’ de Madrid: Villaverde, Latina y Usera cierran 2025 con subidas del 30%

José Ramón López, experto en fiscalidad: “Todo el que sea trabajador debería rellenar este documento y entregárselo a la empresa. Hay dinero en juego”

DEPORTES

Mbappé regresa a la convocatoria

Mbappé regresa a la convocatoria del Real Madrid para la final de la Supercopa de España

El Real Madrid consigue aguantar la intensidad del Atlético y logra una victoria por la mínima en Arabia

La polémica entre el Cholo Simeone y Vinicius durante la semifinal de la Supercopa de España: “Te va a echar Florentino, ‘acordate’ de lo que te digo”

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España

Un amigo de Michael Schumacher habla sobre la salud del piloto: “La familia no quiere que lo vean en su estado actual”