Bizcocho en taza de avena y chocolate listo en el microondas en solo 5 minutos: una receta sencilla y rápida para calmar tu antojo de dulce

Bizcocho de avena y chocolate. (Imagen Ilustrativa de Infobae)

Mantener una alimentación equilibrada no significa renunciar por completo a los caprichos dulces. De hecho, cada vez más personas buscan alternativas rápidas y sencillas que permitan disfrutar de algo apetecible sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

En este contexto, las recetas exprés se han convertido en una de las opciones favoritas. Además de ahorrar tiempo, también permiten controlar mejor los ingredientes y las cantidades, algo especialmente valorado por quienes cuidan su dieta sin dejar de disfrutar del sabor.

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El bizcocho en taza de avena y chocolate es un postre esponjoso que se prepara en microondas, usando avena (preferentemente en harina), cacao en polvo, huevo y leche. Se mezcla todo, se cocina al microondas y en minutos tienes un bizcochito tierno, jugoso y con un toque saludable.

Tiempo de preparación

Preparación: 3 minutos

Cocción: 2 minutos (dependiendo de la potencia del microondas)

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

3 cucharadas de avena (ideal en harina, pero también sirven copos triturados) 1 cucharada de cacao en polvo (sin azúcar) 1 huevo 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharadita de polvos de hornear Arándanos y frutos rojos (opcional) Endulzante al gusto (stevia, eritritol o azúcar) 1 cucharada de leche (puede ser vegetal)

Cómo hacer bizcocho en taza de avena y chocolate, paso a paso

Elige una taza grande apta para microondas, para evitar que la mezcla se desborde. Añade la avena, cacao y polvos de hornear a la taza. Mezcla bien con una cuchara para que no queden grumos. Incorpora el huevo, el aceite, la leche y el endulzante. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Remueve bien los bordes y el fondo para que no queden restos secos. Este paso garantiza una cocción uniforme. Cocina al microondas a máxima potencia durante 1 minuto y 30 segundos. Si ves que sigue algo crudo, añade 20 segundos más. Deja reposar 1 minuto antes de consumir. Así se asienta la miga y no te quemas. Opcional: añade chips de chocolate, nueces o fruta antes de cocinar para un toque extra.

Consejos técnicos:

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No sobrecocines: si te pasas de tiempo, quedará seco.

Mezcla bien los ingredientes secos antes del huevo, así evitarás grumos.

Usa una taza grande para que no se derrame.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para una porción individual. Para hacer más, aumenta las cantidades de forma proporcional y usa un recipiente más grande.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 210 kcal

Proteínas: 8 g

Hidratos de carbono: 22 g

Grasas: 10 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas cifras son aproximadas y deben tomarse como una referencia general, ya que los valores nutricionales exactos pueden variar en función de los ingredientes utilizados y las cantidades empleadas.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Es mejor comer recién hecho, pero puede mantenerse en la nevera hasta 48 horas en la misma taza, tapado con film transparente. Se puede recalentar 10 segundos antes de consumir para recuperar textura y temperatura ideal.