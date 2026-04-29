Sinner apaga a la nueva estrella española: Jódar se despide con honores y el italiano avanza a semifinales del Mutua Madrid Open

El tenista italiano Jannik Sinner (REUTERS/Ana Beltran)

Sinner apaga a la nueva estrella española para meterse en semifinales del Mutua Madrid Open. La Manolo Santana bramaba por su guerrero, el único español en pie. El huracán Jódar, que se estrenaba este año en las pistas madrileñas es ya una leyenda de la capital. No pudo imponerse al transalpino, pero le miro de tú a tú. Sobre la central poco importaban los número. Bajo el “Vamos, Rafa”, grito de guerra que ha acompañado al español en la última semana, luchó por seguir ampliando su leyenda. Pero no fue capaz. El italiano cerró el primer set con un 6-2 y necesitó del tie-break en el segundo para sellar el partido y certificar su pase a semifinales del Mutua Madrid Open.

El nuevo niño prodigio del tenis español saltaba la pista central dispuesto a disputar el pase a semifinales a, nada más y nada menos, que Jannik Sinner, el número uno del mundo. El huracán Jódar había conseguido firmar ya mejor debut que se recuerda de los representantes españoles. Ni Carlos Alcaraz ni Rafael Nadal había conseguido registrar tantas victorias durante su primera vez en la tierra madrileña y menos llegar hasta cuartos de final.

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De tú a tú miró al transalpino. Dispuesto a aprovechar las oportunidades que se le pusieran por delante, como él mismo había afirmado en rueda de prensa tan solo un día antes. Cerca estuvo de firmar la primera rotura, ante una Manolo Santana entregada a la causa, dispuesta a animar y apoyar a su último guerrero español en pie. No lo consiguió, a diferencia del italiano, que asestó el primer golpe.

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