Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo ha negado este martes en el Tribunal Supremo que diera 500.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos o al exasesor Koldo García por el "préstamo" concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia. (Fuente: Tribunal Supremo)

Nueva jornada del juicio por el ‘caso Mascarillas’: en el Tribunal Supremo se juzga si el exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama manipularon adjudicaciones de contratos de mascarillas en organismos vinculados al Ministerio de Transportes, obteniendo comisiones a cambio. Todo apunta a que Víctor de Aldama buscará reforzar ante el juez su disposición a colaborar con la Justicia, con la intención de evitar la prisión. Declararán hoy los tres acusados, empezando por Víctor de Aldama para continuar con Koldo García y finalizar con José Luis Ábalos. Casi 80 testigos han pasado ya por el Supremo en una causa en la que los tres implicados están acusados de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Después de las 14 horas de sesión del lunes, hoy se espera otra larga sesión, que empezará a las 10 de la mañana y estará centrada en los testimonios clave de los principales implicados.

La expectativa es que Aldama – quien ya colaboró con la Fiscalía durante su paso por prisión preventiva – detalle las comisiones que asegura haber pagado tanto a Ábalos como a su exasesor, que explique su papel en el rescate de Air Europa y el pago del alquiler del piso de la expareja del exministro. Además, los investigadores atribuyen a Aldama la entrega periódica de 10.000 euros mensuales a cambio de la adjudicación de contratos públicos y otras gestiones vinculadas a la trama. A continuación, tomará la palabra Koldo García, quien deberá justificar el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo, aquellos pagos conocidos como “chistorras” (en referencia a billetes de 500 euros, según la UCO, cuya procedencia no era la caja del partido, de acuerdo con la declaración que hacía la semana pasada el exgerente del PSOE, Mariano Moreno).

Cerrará la ronda José Luis Ábalos, que defenderá la legalidad de su patrimonio y buscará desvincularse de las supuestas dádivas atribuidas por la Fiscalía y de los hechos que los investigadores consideran delictivos, como la adjudicación irregular de contratos y la utilización de intermediarios para el reparto de fondos.