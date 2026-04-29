España

Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Aldama tendrá que explicar el supuesto pago de comisiones y la gestión de contratos y beneficios; Koldo detallará el origen y la gestión de los fondos en efectivo; y Ábalos intentará justificar la procedencia de su patrimonio y desvincularse de las dádivas y adjudicaciones

Guardar
El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo ha negado este martes en el Tribunal Supremo que diera 500.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos o al exasesor Koldo García por el "préstamo" concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia. (Fuente: Tribunal Supremo)

Nueva jornada del juicio por el ‘caso Mascarillas’: en el Tribunal Supremo se juzga si el exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama manipularon adjudicaciones de contratos de mascarillas en organismos vinculados al Ministerio de Transportes, obteniendo comisiones a cambio. Todo apunta a que Víctor de Aldama buscará reforzar ante el juez su disposición a colaborar con la Justicia, con la intención de evitar la prisión. Declararán hoy los tres acusados, empezando por Víctor de Aldama para continuar con Koldo García y finalizar con José Luis Ábalos. Casi 80 testigos han pasado ya por el Supremo en una causa en la que los tres implicados están acusados de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Después de las 14 horas de sesión del lunes, hoy se espera otra larga sesión, que empezará a las 10 de la mañana y estará centrada en los testimonios clave de los principales implicados.

La expectativa es que Aldama – quien ya colaboró con la Fiscalía durante su paso por prisión preventiva – detalle las comisiones que asegura haber pagado tanto a Ábalos como a su exasesor, que explique su papel en el rescate de Air Europa y el pago del alquiler del piso de la expareja del exministro. Además, los investigadores atribuyen a Aldama la entrega periódica de 10.000 euros mensuales a cambio de la adjudicación de contratos públicos y otras gestiones vinculadas a la trama. A continuación, tomará la palabra Koldo García, quien deberá justificar el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo, aquellos pagos conocidos como “chistorras” (en referencia a billetes de 500 euros, según la UCO, cuya procedencia no era la caja del partido, de acuerdo con la declaración que hacía la semana pasada el exgerente del PSOE, Mariano Moreno).

Cerrará la ronda José Luis Ábalos, que defenderá la legalidad de su patrimonio y buscará desvincularse de las supuestas dádivas atribuidas por la Fiscalía y de los hechos que los investigadores consideran delictivos, como la adjudicación irregular de contratos y la utilización de intermediarios para el reparto de fondos.

06:40 hsHoy

“El jefe”, “el que manda”, y “la correa de transmisión”

Ábalos era, según la UCO, una pieza central para el funcionamiento de la trama. El coronel Antonio Balas, responsable de esta unidad de la Guardia Civil, explicaba el lunes ante el Supremo que la participación del exministro era esencial, atribuyendo la “gran capacidad” de la red para “permear las diferentes administraciones” a que Ábalos fuese “una persona muy cualificada”, por su condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, que le suponía “la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar”. En el seno del grupo, recordaron los agentes, se referían a él como “el jefe”, el que “abre negocios”. Fue Ábalos, también según la UCO, quien tomó la “decisión última de contratar” con Soluciones de Gestión en 2020, empresa vinculada a Víctor de Aldama para la compra de mascarillas. Ese peso en la toma de decisiones se reflejaba también en el día a día de la red, ya que, de acuerdo con los investigadores, los miembros recurrían a él cuando había algún problema con el contrato.

Víctor de Aldama, por su parte, habría sido “el que manda en la trama” por ser “quien paga y quien exige”. Además, los investigadores señalan que el empresario tenía “mandato sobre Koldo García y después sobre Ábalos”. Según los informes, Aldama pagaba 10.000 euros al mes con el objetivo de influir en la “capacidad de decisión” del Ministerio de Transportes, siendo estos pagos canalizados a través de Koldo García. Los agentes situaron el primero de estos pagos en septiembre de 2019 y señalaron que se prolongaron hasta septiembre de 2022, incluso cuando Ábalos ya no estaba al frente del Ministerio.

Respecto a Koldo García, la UCO lo describe como “la correa de transmisión” o “el catalizador”, es decir, la persona encargada de administrar el dinero del exministro, realizar pagos y gestionar el patrimonio de Ábalos. Según los investigadores, en las notas de Aldama figuraban estos pagos como “gastos fijos”, identificados en ocasiones como “Grandu 11.500” o “K 10.000”. Ante la posibilidad de que la inicial “K” correspondiera a otra persona, los agentes fueron tajantes: “Nuestra investigación apunta a que el dinero iba para el exasesor”. Durante la sesión, los agentes también señalaron que Koldo resolvía todo lo que el ministro pedía a través de Aldama y su socio Alberto Escolano: “Si necesita algo Jéssica, Koldo se lo soluciona. Koldo soluciona los problemas y hace lo que tiene que hacer. Que tiene que comprar un iPhone, lo compra. Que tiene que comprar un ramo de flores, lo compra”.

Durante el juicio por el 'caso Mascarillas', la que fuera secretaria del exministro Ábalos detalla cómo se pagaron 13 viajes polémicos. Afirma que Koldo García le facilitó su tarjeta de crédito personal para cubrir los gastos, asegurando que "jamás" se utilizó dinero público para ello.
06:15 hsHoy

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

Antes de que comiencen sus declaraciones, el empresario sigue manteniendo su posición de colaboración para evitar una pena más grave, mientras que los otros dos acusados han comenzado a romper su estrategia conjunta, defendiendo cada uno su inocencia por su lado

El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados (Pool/EFE)
El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados (Pool/EFE)

Casi un mes ha pasado desde que comenzara uno de los juicios más esperados, ‘caso Koldo’. Cuatro semanas en las que por la Sala Segunda se ha visto pasar a políticos, empresarios, agentes de la Guardia Civil y todo tipo de personas del entorno de los acusados, y que ya este miércoles cierra las testificales con sus platos fuertes: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

PSOEJuiciosJusticiaTribunalesEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas noticias

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si te critican mucho últimamente, felicidades. Es que estás haciendo las cosas bien”

Lejos de ser algo negativo, puede interpretarse como un síntoma de que la persona está actuando de forma acertada y avanzando en su vida

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si te critican mucho últimamente, felicidades. Es que estás haciendo las cosas bien”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Así amanecieron los precios de las gasolinas en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de abril

Descubren por qué las metástasis que se producen en los huesos resisten a los tratamientos

Un equipo de investigadores ha desvelado el mecanismo celular detrás de la resistencia de las células cancerígenas

Descubren por qué las metástasis que se producen en los huesos resisten a los tratamientos

Sonsoles Ónega habla de su papel como madre y su éxito profesional: “Me he perdido toda la infancia de mis hijos”

La periodista ha hablado sin tapujos en una entrevista realizada por sus compañeros de programa en ‘Y ahora Sonsoles’, donde ella, por primera vez, ha dejado de ser la presentadora para convertirse en invitada

Sonsoles Ónega habla de su papel como madre y su éxito profesional: “Me he perdido toda la infancia de mis hijos”

Claudia rompe a llorar en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ante las palabras de Gerard: “Eres la que menos aporta y la que más se queja”

Los concursantes viven los días de más tensión tras el enfrentamiento de los dos participantes de ‘La isla de las tentaciones’

Claudia rompe a llorar en ‘Supervivientes: Tierra de nadie’ ante las palabras de Gerard: “Eres la que menos aporta y la que más se queja”

ÚLTIMAS NOTICIAS

La insoportable hipocresía de los promotores del aborto que hoy se espantan por los fetos desmembrados

La insoportable hipocresía de los promotores del aborto que hoy se espantan por los fetos desmembrados

La ANMAT prohibió un bótox y un medicamento para bajar de peso por sus peligros para la salud

Oficializaron el pago del bono de $70 mil para jubilados y pensionados en mayo: a cuánto subirá la mínima

“Esto es por Rodney King”: un video estremecedor y el veredicto de un jurado de blancos que desató cinco días de destrucción sin freno

Pipo Pescador, el hombre detrás de la boina: el artista que marcó la infancia de varias generaciones y decidió instalarse en Alemania

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump ordenó a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado contra el régimen de Irán

Donald Trump ordenó a sus asesores prepararse para un bloqueo prolongado contra el régimen de Irán

El director de ‘Leaving Neverland’ critica ‘Michael’: “Describen a Jackson como un ángel que quería ser bueno con los niños, no tener sexo con ellos”

Sally Field dice que supo que Julia Roberts sería una estrella cuando hizo la audición para ‘Magnolias de acero’: “Ahí está”

Matt Damon y Ben Affleck rinden homenaje a Robin Williams: “Fue la persona que más impacto ha tenido en nuestras vidas profesionales”

Guatemala exime del Impuesto Sobre la Renta a trabajadores con salario mínimo legal

DEPORTES

El VAR bajo sospecha: cuando la interpretación arbitral vuelve a quedar en el centro de la escena

El VAR bajo sospecha: cuando la interpretación arbitral vuelve a quedar en el centro de la escena

Detalles y anécdotas de la carrera de Jorge Comas, el histórico goleador que atraviesa un crítico momento en México

Boca apuntó contra el árbitro Ostojich tras la derrota ante Cruzeiro: Úbeda, Ascacíbar y Figal se sumaron a las críticas de Paredes

Los detalles de la gresca en el final de la caída de Boca ante Cruzeiro: el cruce entre Paredes y Pereira que encendió la mecha

Con el primer gol de Di María en la Libertadores, Rosario Central le ganó 3-0 a Universidad Central en Venezuela y es líder del Grupo H