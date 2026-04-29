Juicio a Ábalos, Koldo y Aldama por el ‘caso mascarillas’, en directo: declaraciones y última hora desde el Tribunal Supremo

Nueva jornada del juicio por el ‘caso Mascarillas’: en el Tribunal Supremo se juzga si el exministro Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama manipularon adjudicaciones de contratos de mascarillas en organismos vinculados al Ministerio de Transportes, obteniendo comisiones a cambio. Todo apunta a que Víctor de Aldama buscará reforzar ante el juez su disposición a colaborar con la Justicia, con la intención de evitar la prisión. Declararán hoy los tres acusados, empezando por Víctor de Aldama para continuar con Koldo García y finalizar con José Luis Ábalos. Casi 80 testigos han pasado ya por el Supremo en una causa en la que los tres implicados están acusados de delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Después de las 14 horas de sesión del lunes, hoy se espera otra larga sesión, que empezará a las 10 de la mañana y estará centrada en los testimonios clave de los principales implicados.
La expectativa es que Aldama – quien ya colaboró con la Fiscalía durante su paso por prisión preventiva – detalle las comisiones que asegura haber pagado tanto a Ábalos como a su exasesor, que explique su papel en el rescate de Air Europa y el pago del alquiler del piso de la expareja del exministro. Además, los investigadores atribuyen a Aldama la entrega periódica de 10.000 euros mensuales a cambio de la adjudicación de contratos públicos y otras gestiones vinculadas a la trama. A continuación, tomará la palabra Koldo García, quien deberá justificar el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo, aquellos pagos conocidos como “chistorras” (en referencia a billetes de 500 euros, según la UCO, cuya procedencia no era la caja del partido, de acuerdo con la declaración que hacía la semana pasada el exgerente del PSOE, Mariano Moreno).
Cerrará la ronda José Luis Ábalos, que defenderá la legalidad de su patrimonio y buscará desvincularse de las supuestas dádivas atribuidas por la Fiscalía y de los hechos que los investigadores consideran delictivos, como la adjudicación irregular de contratos y la utilización de intermediarios para el reparto de fondos.
“El jefe”, “el que manda”, y “la correa de transmisión”
Ábalos era, según la UCO, una pieza central para el funcionamiento de la trama. El coronel Antonio Balas, responsable de esta unidad de la Guardia Civil, explicaba el lunes ante el Supremo que la participación del exministro era esencial, atribuyendo la “gran capacidad” de la red para “permear las diferentes administraciones” a que Ábalos fuese “una persona muy cualificada”, por su condición de ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, que le suponía “la capacidad de poder llevar a Aldama y a sus socios a sitios donde por ellos mismos no pueden llegar”. En el seno del grupo, recordaron los agentes, se referían a él como “el jefe”, el que “abre negocios”. Fue Ábalos, también según la UCO, quien tomó la “decisión última de contratar” con Soluciones de Gestión en 2020, empresa vinculada a Víctor de Aldama para la compra de mascarillas. Ese peso en la toma de decisiones se reflejaba también en el día a día de la red, ya que, de acuerdo con los investigadores, los miembros recurrían a él cuando había algún problema con el contrato.
Víctor de Aldama, por su parte, habría sido “el que manda en la trama” por ser “quien paga y quien exige”. Además, los investigadores señalan que el empresario tenía “mandato sobre Koldo García y después sobre Ábalos”. Según los informes, Aldama pagaba 10.000 euros al mes con el objetivo de influir en la “capacidad de decisión” del Ministerio de Transportes, siendo estos pagos canalizados a través de Koldo García. Los agentes situaron el primero de estos pagos en septiembre de 2019 y señalaron que se prolongaron hasta septiembre de 2022, incluso cuando Ábalos ya no estaba al frente del Ministerio.
Respecto a Koldo García, la UCO lo describe como “la correa de transmisión” o “el catalizador”, es decir, la persona encargada de administrar el dinero del exministro, realizar pagos y gestionar el patrimonio de Ábalos. Según los investigadores, en las notas de Aldama figuraban estos pagos como “gastos fijos”, identificados en ocasiones como “Grandu 11.500” o “K 10.000”. Ante la posibilidad de que la inicial “K” correspondiera a otra persona, los agentes fueron tajantes: “Nuestra investigación apunta a que el dinero iba para el exasesor”. Durante la sesión, los agentes también señalaron que Koldo resolvía todo lo que el ministro pedía a través de Aldama y su socio Alberto Escolano: “Si necesita algo Jéssica, Koldo se lo soluciona. Koldo soluciona los problemas y hace lo que tiene que hacer. Que tiene que comprar un iPhone, lo compra. Que tiene que comprar un ramo de flores, lo compra”.
Casi un mes ha pasado desde que comenzara uno de los juicios más esperados, ‘caso Koldo’. Cuatro semanas en las que por la Sala Segunda se ha visto pasar a políticos, empresarios, agentes de la Guardia Civil y todo tipo de personas del entorno de los acusados, y que ya este miércoles cierra las testificales con sus platos fuertes: José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama.