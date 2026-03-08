Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

“Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”. (Canva)

El panorama laboral en España se enfrenta este 2026 a una serie de cambios normativos y de interpretación judicial que afectan directamente a los procedimientos de los despidos. Los trabajadores tienen cada vez más dudas sobre los plazos, la documentación y las indemnizaciones asociadas a la extinción de contratos laborales a las que pueden tener acceso. Para ellos, el abogado Sebastián Ramírez ha resumido en tres puntos clave los aspectos fundamentales que cualquier persona debe conocer si atraviesa por un proceso de despido. Conocer estos pasos es esencial para evitar pérdidas económicas y errores en los procedimientos.

En uno de sus últimos vídeos de TikTok, Ramírez advierte sobre la importancia de actuar con rapidez ante un despido. “En primer lugar, debes saber que tienes 20 días hábiles para impugnar el despido. Si encuentras que hay algo que está mal, que las causas no están justificadas. Sea cual sea el motivo, no tienes tiempo infinito, solo 20 días hábiles”, aclara el abogado. Y recalca que la cuenta atrás comienza desde el día siguiente a la notificación, sin interrupciones salvo los días inhábiles, por lo que una demora puede suponer la pérdida del derecho a reclamar.

La carta de despido: requisitos y garantías

El segundo aspecto esencial se refiere a la documentación necesaria para que un despido sea válido. Ramíez indica que “sea cual sea el tipo de despido, debe ir acompañado de una carta en la cual se indiquen los motivos, las causas, ya sea en razones técnicas, organizativas, económicas o incluso un despido disciplinario porque el trabajador no ha hecho bien las cosas, pero todo bien documentado”.

Así, el trabajador debe recibir por escrito la comunicación en la que figure la causa alegada para el despido y, en caso de omisión o ambigüedad, puede solicitar la nulidad o improcedencia del acto. En palabras de Sebastián Ramírez, la claridad documental protege tanto al trabajador como a la empresa ante futuras reclamaciones: “Todo bien documentado”.

Indemnización, finiquito y asesoría profesional: claves para no perder derechos

El tercer punto destacado por el abogado experto aborda la complejidad de los conceptos económicos asociados al despido, donde muchos trabajadores confunden términos y cantidades. Ramírez lo explica afirmando que “entender un despido no siempre es fácil, ya que se confunden términos como finiquito, indemnización, no sabes qué cantidades te corresponden, no sabes cuánto se tiene que pagar o cuánto no, cuántos son los plazos que hay que tener en cuenta”. En nuestro país, las reformas laborales han cambiado los criterios para calcular indemnizaciones y finiquitos, lo que, por lo general, suele generar dudas entre los afectados.

Además, el experto recomienda buscar asesoramiento especializado. “Por eso es importante consultar siempre con un abogado, y revisar que tu despido esté bien hecho y que no estés perdiendo una gran suma de dinero por el medio”, concluye diciendo Sebastián Ramírez. La intervención y ayuda de profesionales puede ser clave para verificar la corrección de los importes abonados, la inclusión de pagas extra, vacaciones no disfrutadas y la aplicación de los convenios colectivos vigentes.