España

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

El desconocimiento de los plazos, la documentación exigida y el cálculo de las compensaciones puede afectar gravemente los derechos de los trabajadores ante un despido

Guardar
“Hay tres cosas que debes
“Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”. (Canva)

El panorama laboral en España se enfrenta este 2026 a una serie de cambios normativos y de interpretación judicial que afectan directamente a los procedimientos de los despidos. Los trabajadores tienen cada vez más dudas sobre los plazos, la documentación y las indemnizaciones asociadas a la extinción de contratos laborales a las que pueden tener acceso. Para ellos, el abogado Sebastián Ramírez ha resumido en tres puntos clave los aspectos fundamentales que cualquier persona debe conocer si atraviesa por un proceso de despido. Conocer estos pasos es esencial para evitar pérdidas económicas y errores en los procedimientos.

En uno de sus últimos vídeos de TikTok, Ramírez advierte sobre la importancia de actuar con rapidez ante un despido. “En primer lugar, debes saber que tienes 20 días hábiles para impugnar el despido. Si encuentras que hay algo que está mal, que las causas no están justificadas. Sea cual sea el motivo, no tienes tiempo infinito, solo 20 días hábiles”, aclara el abogado. Y recalca que la cuenta atrás comienza desde el día siguiente a la notificación, sin interrupciones salvo los días inhábiles, por lo que una demora puede suponer la pérdida del derecho a reclamar.

La carta de despido: requisitos y garantías

El segundo aspecto esencial se refiere a la documentación necesaria para que un despido sea válido. Ramíez indica que “sea cual sea el tipo de despido, debe ir acompañado de una carta en la cual se indiquen los motivos, las causas, ya sea en razones técnicas, organizativas, económicas o incluso un despido disciplinario porque el trabajador no ha hecho bien las cosas, pero todo bien documentado”.

Aquí te explicamos lo que es el despido procedente

Así, el trabajador debe recibir por escrito la comunicación en la que figure la causa alegada para el despido y, en caso de omisión o ambigüedad, puede solicitar la nulidad o improcedencia del acto. En palabras de Sebastián Ramírez, la claridad documental protege tanto al trabajador como a la empresa ante futuras reclamaciones: “Todo bien documentado”.

Indemnización, finiquito y asesoría profesional: claves para no perder derechos

El tercer punto destacado por el abogado experto aborda la complejidad de los conceptos económicos asociados al despido, donde muchos trabajadores confunden términos y cantidades. Ramírez lo explica afirmando que “entender un despido no siempre es fácil, ya que se confunden términos como finiquito, indemnización, no sabes qué cantidades te corresponden, no sabes cuánto se tiene que pagar o cuánto no, cuántos son los plazos que hay que tener en cuenta”. En nuestro país, las reformas laborales han cambiado los criterios para calcular indemnizaciones y finiquitos, lo que, por lo general, suele generar dudas entre los afectados.

Además, el experto recomienda buscar asesoramiento especializado. “Por eso es importante consultar siempre con un abogado, y revisar que tu despido esté bien hecho y que no estés perdiendo una gran suma de dinero por el medio”, concluye diciendo Sebastián Ramírez. La intervención y ayuda de profesionales puede ser clave para verificar la corrección de los importes abonados, la inclusión de pagas extra, vacaciones no disfrutadas y la aplicación de los convenios colectivos vigentes.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesDespidoTrabajadores EspañaEmpresas EspañaVirales EspañaRedes SocialesTikTok EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La nieve vuelve a Madrid: la Aemet activa el aviso amarillo en estas zonas

La alerta responde a la previsión de una acumulación de 5 centímetros de nieve en 24 horas en una cota en torno a entre 1.000 y 1.200 metros

La nieve vuelve a Madrid:

Muere un hombre de 28 años tras ser atropellado por un autobús en Chauchina (Granada): el joven se acercó al vehículo urbano para atacarlo con un hacha

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas y dejaron al conductor herido con contusiones

Muere un hombre de 28

Manifestaciones del 8M, en directo | Empiezan las primeras marchas por el Día Internacional de la Mujer en España

El feminismo llena las calles de decenas de ciudades en España y en todo el mundo este domingo

Manifestaciones del 8M, en directo

La administración bloquea la herencia de una mujer que desheredó a sus nietos y bisnietos: los menores no pueden quedar fuera de un testamento sin clara justificación

Dejar a un familiar sin la legítima solo es posible si se cumplen requisitos estrictos

La administración bloquea la herencia

Números ganadores del Super Once del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Números ganadores del Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite la concejala del PP

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

Un camarero condenado a no trabajar durante dos años y pagar 2.000 euros a una pareja de lesbianas a las que se negó a atender: “Yo elijo a quien sirvo”

ECONOMÍA

La guerra en Irán aumentará

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”