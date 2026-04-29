Un hombre camina 85 kilómetros disfrazado de “pájaro gigante” para salvar a una especie en peligro: “Si los niños no lo oyen...”

Un hombre camina 85 kilómetros disfrazado de “pájaro gigante”. (Facebook/Ian Lawrence)

Los vecinos del norte de Inglaterra se llevaron la sorpresa de su vida aquel fin de semana. Un ave descomunal, de tres metros de largo, con pico largo y curvo y grandes ojos marrones, deambulaba tranquilamente por los campos. “Lo vimos pasar por nuestro campo esta mañana. Fue un poco impactante”, escribió un residente en Facebook.

El pájaro era, en realidad, Matt Trevelyan. Este trabajador de 46 años del Paisaje Nacional de Nidderdale había pasado tres días fabricando un disfraz con bambú, muselina y poliestireno para recorrer los 85 kilómetros del sendero Nidderdale Way. A su creación la llamó “Cathy”.

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Trevelyan no es un activista al uso. De día trabaja apoyando a agricultores y propietarios de tierras dentro del paisaje protegido, pero en sus inicios fue marionetista, habilidad que le resultó clave para construir la figura. “Quería representar bien a los zarapitos, porque son aves preciosas”, explicó a BBC News.

zarapito

85 kilómetros en dos días

La caminata arrancó el 19 de abril desde Pateley Bridge, un pequeño pueblo de North Yorkshire, coincidiendo deliberadamente con el Día Mundial del Zarapito Real. El primer día cubrió unos 40 kilómetros. Al siguiente, se levantó y repitió la hazaña, alternando tramos a pie y corriendo.

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Solo podía ver a través de una mirilla en el cuello del disfraz. “Siempre que apuntara el pico en la dirección correcta y me agachara bajo alguna rama, no había problema”, aseguró. Aunque reconoció haber subestimado el esfuerzo: “Lo que yo pensaba que era una caminata de siete horas resultó ser de doce horas cada día”.

La idea le llegó, en parte, de la naturalista Mary Colwell, que en 2016 recorrió 800 kilómetros por las Islas Británicas para concienciar sobre el declive del zarapito. Trevelyan eligió una versión más heterodoxa: “Disfrazarme de zarapito gigante me pareció una forma divertida y surrealista de hacer que la gente hablara, sonriera y, con suerte, reflexionara. Es difícil ignorar un pájaro de tres metros que vaga por el valle”.

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Un hombre camina 85 kilómetros disfrazado de “pájaro gigante”. (Facebook/Ian Lawrence)

Una especie en peligro

El zarapito real es el ave zancuda más grande de Europa. Inconfundible por su pico curvado y su canto melancólico, regresa cada primavera a los páramos y praderas inglesas para reproducirse. Pero su situación es crítica.

En los últimos 25 años, su población en el Reino Unido ha caído un 48%. En Irlanda quedan apenas 150 parejas reproductoras, frente a las 150.000 de los años 60. En Gales, los expertos advierten de que las poblaciones reproductoras podrían desaparecer antes de 2033. La especie figura en la lista roja de conservación desde 2015.

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Las causas son múltiples. La modernización agrícola aplasta nidos con tractores, los zorros y cuervos depredan los huevos, y la pérdida de hábitat no da tregua. “La agricultura se ha vuelto terriblemente eficiente”, explica Trevelyan. “Vienen contratistas y se llevan toda la hierba de una granja en una sola tarde. Y probablemente lo hagan tres veces durante el verano, así que eso acabará con el nido y los polluelos”.

La ecuación para la supervivencia de la especie es brutal en su sencillez: “Necesitamos unos 10.000 zarapitos más al año para alcanzar una población sostenible. Ponen cuatro huevos al año de los que, por lo general, no nace ninguno. Un polluelo cada dos años. Eso es todo lo que necesitamos, pero aún estamos muy lejos de conseguirlo”.

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Muchas de estas especies figuran con estatus de ‘En Peligro Crítico’ en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El riesgo de que el mensaje se diluya

La caminata también buscaba recaudar fondos para pagar a agricultores que retrasen la cosecha de heno hasta julio, cuando los polluelos ya pueden volar y escapar del peligro.

El impacto mediático superó todas las previsiones. Cathy apareció en el programa de la BBC Have I Got News For You y llegó hasta The Late Show en Estados Unidos. Pero Trevelyan es consciente del peligro: “Para cuando una imagen de Cathy apareció en la televisión americana, ya se había olvidado por completo el zarapito y Nidderdale. La historia se había convertido simplemente en la de un idiota disfrazado de pájaro”.

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Por eso insiste en que el verdadero valor estuvo en los encuentros cara a cara: los niños que daban volteretas a su lado, los granjeros que se apoyaban en las puertas para contar historias, los excursionistas que se detenían a preguntar. “Cathy ha hecho aquello para lo que nació: iniciar conversaciones, crear recuerdos y recordar a la gente lo mágico que es realmente este pájaro”.

Y el mensaje apunta más hondo de lo que parece. “Si los niños crecen y no oyen esa llamada, han perdido algo; no lo sabrán, pero es como perder el sentido del olfato”.

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