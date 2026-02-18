España

Xavier Verdaguer, fisioterapeuta: “Antes de la menstruación, tu sistema inmune necesita un poco más de glucosa”

La glucosa es un carbohidrato simple que cumple un papel clave como fuente principal de energía para las células del cuerpo

Un experto recomienda la ingesta
Un experto recomienda la ingesta de glucosa antes de que llegue la menstruación (Canva)

La glucosa es un carbohidrato simple que cumple un papel clave como fuente principal de energía para las células del cuerpo. Tras ser absorbida en el intestino a partir de alimentos ricos en almidones y azúcares, circula en la sangre y participa en procesos metabólicos que garantizan la actividad de toda la jornada. Por este motivo, su regulación es fundamental para el equilibrio metabólico y la prevención de problemas asociados a niveles alterados de azúcar en sangre, según expone en su web la Cínica de la Universidad de Navarra.

Del mismo modo, el psiconeuroinmunólogo, nutricionista y fisioterapeuta, Xavier Verdaguer, ha compartido en un par de videos publicados en su perfil de TikTok (@xevi.verdaguer), donde describe uno de los miedos que afrontan las mujeres durante su ciclo menstrual. Las mujeres que siguen dietas bajas en hidratos de carbono pueden notar algunas dificultades en la regularidad de sus ciclos mensuales. Así lo ha relatado el doctor en su perfil: “Ahora estaba hablando aquí en la consulta con una chica que me decía que está haciendo una dieta baja en hidratos de carbono, que es muy perfeccionista, que lo está haciendo muy bien y, a pesar de eso, pues que no tiene bien sus reglas”.

No obstante, el especialista siempre lanza la misma pregunta en estos casos: “¿Qué pretendes con todo esto?“. Y es que, para Verdaguer es fundamental comprender que ”en la época fértil, las hormonas sexuales producen cambios en nuestro hambre y nuestra saciedad". Según detalla, “durante los cinco primeros días” del ciclo se produce el “sangrado menstrual”, pero los días siguientes “los estrógenos suben mucho”, lo que ayuda a que el cuerpo está saciado.

Xavier Verdaguer recomienda la ingesta
Xavier Verdaguer recomienda la ingesta de glucosa antes de que llegue la menstruación (@xevi.verdaguer)

“Tendrás más ansiedad por comer hidratos de carbono”

Los estrógenos son hormonas sexuales encargadas del desarrollo de los órganos sexuales femeninos, los caracteres sexuales secundarios y su intervención en la regulación del ciclo menstrual. Según Verdaguer, “sabrás que está alta porque hay más flujo vaginal”. También “hace que en el cerebro haya más actividad de los receptores de la leptina, una hormona que da saciedad”. Por lo que muchas mujeres pueden “hacer ayuno” sin “tanta ansiedad” por la comida y que su “capacidad para hacer muchas cosas en poco tiempo es buena”, afirma. Del mismo modo, “si haces deporte, verás que tienes buenas sensaciones”, destaca el especialista.

El panorama cambia en la fase previa a la menstruación. Los últimos días del ciclo, específicamente los cuatro previos al inicio del sangrado, los niveles de estrógenos y progesterona descienden. “¿Qué implica esto? Que el hambre y la saciedad está menos regulada. Tendrás más ansiedad por comer hidratos de carbono, porque el sistema inmune, en estos días antes de la regla, está menos activo al tener los estrógenos bajos”, indica Verdaguer.

De esta forma, en esta etapa, el cuerpo femenino demanda más glucosa. “Antes de la menstruación, tu sistema inmune necesita un poco más de glucosa”, asegura el especialista, quien recomienda no luchar contra el deseo de consumir alimentos dulces. En sus palabras: “Los estrógenos están bajos, tendrás la necesidad de comer dulces... No te pelees con esta sensación. Necesitas aumentar la ingesta en estos momentos que el sistema inmune está más comprometido”, expone.

Descubre en este pegadizo video musical cómo el limón, más allá de su jugo, puede ser tu gran aliado. Aprende sobre su fibra soluble y su capacidad para regular la glucosa en sangre, avalado por estudios europeos.

Igualmente, el especialista sugiere ajustar el nivel de actividad física en los momentos previos a la regla. “Intenta ahorrar energía en estos días, no hagas tanto deporte porque tu cuerpo tiene una inflamación por resolver y así das tiempo en la reparación de estos días”, recomienda el fisioterapeuta. Por último, Verdaguer invita a entender que “las hormonas sexuales nos condicionan con el hambre y la saciedad”, por lo que recomienda evitar el enfado con la comida durante el síndrome premenstrual y priorizar una alimentación que contemple las necesidades fisiológicas de cada fase del ciclo.

