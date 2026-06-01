Tarta de limón y galletas sin horno: un postre refrescante, rápido y muy fácil de hacer

Tarta de galleta y limón (Magnific)

Las altas temperaturas nos animan a buscar postres ligeros, refrescantes y fáciles de elaborar; y si pueden prepararse sin encender el horno, mejor. Esta tarta de limón y galletas cumple todos los requisitos para convertirse en un básico de nuestro recetario veraniego, una versión de la clásica tarta de la abuela que alterna deliciosas capas con sabor cítrico.

Para preparar este postre, tendremos que hacernos con nuestro paquete de galletas favoritas, que remojaremos en leche fría para conseguir una textura suave y húmeda. Alternaremos estas con una capa de crema de limón, que prepararemos con nata para montar, leche condensada y zumo de este cítrico. Una vez construida nuestra tarta a capas, la dejaremos enfriar en la nevera hasta que tome cuerpo, consiguiendo un pastel riquísimo sin necesidad de pasar por el horno.

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Receta de tarta de limón y galleta

La tarta de limón y galleta es un postre frío, de textura cremosa, formado por capas alternas de galleta y crema de limón. La técnica principal es el montaje en frío, dejando que la crema cuaje en la nevera para obtener un corte limpio y un resultado muy vistoso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos + enfriado Preparación activa: 20 minutos Refrigeración/cuajado: mínimo 5 horas



Ingredientes

400 g de galletas María (o similar)

500 ml de nata líquida para montar (35 % MG)

1 lata de leche condensada (370 g)

200 ml de zumo de limón natural (aprox. 4-5 limones)

Ralladura de 1 limón

250 ml de leche (para mojar las galletas)

Cómo hacer tarta de limón y galleta, paso a paso

Exprime los limones hasta obtener 200 ml de zumo y ralla la piel de 1 limón (evita la parte blanca). En un bol grande, mezcla la nata líquida, la leche condensada, el zumo y la ralladura de limón. Bate con varillas eléctricas hasta que la mezcla espese ligeramente. Prepara una fuente rectangular o un molde desmontable. Forra la base con una capa de galletas mojadas rápidamente en leche fría. No las empapes demasiado para que no se deshagan. Vierte una capa de crema de limón sobre las galletas y extiéndela bien. Coloca otra capa de galletas mojadas en leche sobre la crema, y repite el proceso alternando capas de galleta y crema, terminando con una capa de crema. Alisa la superficie y cubre el molde con film transparente. Deja reposar en la nevera un mínimo de 5 horas (mejor toda la noche) para que cuaje y tome cuerpo. Decora justo antes de servir con ralladura de limón o azúcar glas. Usa un cuchillo afilado mojado en agua caliente para cortar porciones limpias.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 8-10 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: aprox. 340 kcal

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 38 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La tarta se mantiene perfectamente en la nevera durante 3-4 días, bien tapada para que no absorba olores. No es apta para congelar, ya que la textura de la crema podría alterarse.

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