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10 hábitos saludables para prevenir el hígado graso

Ciertos cambios en el estilo de vida protegen nuestra salud hepática

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Una mujer sirviéndose agua (Magnific)
Una mujer sirviéndose agua (Magnific)

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que se encarga de filtrar toxinas, procesar nutrientes, producir sustancias esenciales para la digestión y regular numerosas funciones metabólicas. Sin embargo, el aumento de enfermedades hepáticas asociadas al estilo de vida, especialmente el hígado graso, se ha convertido en una preocupación creciente para los especialistas en salud.

La enfermedad hepática esteatósica, conocida popularmente como hígado graso, se produce cuando se acumula una cantidad excesiva de grasa en las células hepáticas. Aunque en sus primeras etapas suele ser silenciosa, puede evolucionar hacia inflamación, fibrosis e incluso cirrosis si no se toman medidas a tiempo.

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La American Liver Foundation destaca una serie de hábitos que ayudan a proteger este órgano y reducir el riesgo de desarrollar problemas hepáticos, como el hígado graso.

Mantener un peso saludable

El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo directos para el desarrollo del hígado graso. Perder peso de forma gradual y sostenida puede disminuir significativamente la acumulación de grasa en el hígado y mejorar su funcionamiento.

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Seguir una alimentación equilibrada

La dieta desempeña un papel central en la salud hepática. Los expertos recomiendan reducir el consumo de alimentos con alto contenido calórico, grasas saturadas, carbohidratos refinados y azúcares añadidos. En su lugar, conviene priorizar frutas, verduras, cereales integrales, pescado, frutos secos y grasas saludables.

Beber suficiente agua

La hidratación favorece múltiples procesos metabólicos y ayuda al organismo a eliminar sustancias de desecho. Mantener una adecuada ingesta de agua es una medida sencilla pero eficaz para apoyar el trabajo del hígado.

Hacer ejercicio de manera regular

La actividad física contribuye a quemar triglicéridos, controlar el peso corporal y reducir la grasa acumulada en el hígado. Caminar, correr, nadar o practicar cualquier ejercicio de forma constante puede marcar una diferencia significativa.

Evitar la exposición innecesaria a toxinas

Muchos productos químicos presentes en limpiadores, aerosoles e insecticidas pueden afectar las células hepáticas. Es recomendable utilizarlos en espacios ventilados, seguir las instrucciones de seguridad y limitar el contacto directo siempre que sea posible.

Limitar el alcohol

El abuso del alcohol sigue siendo una de las principales causas de daño hepático. Su consumo excesivo puede provocar inflamación, cicatrices permanentes y enfermedades graves. La recomendación es consultar con un profesional sanitario sobre los límites adecuados para cada persona.

Cuál es el efecto del alcohol en el cerebro.

Evitar las drogas

Las sustancias ilegales pueden causar daños directos al hígado y aumentar el riesgo de infecciones graves. Evitar su consumo es una medida esencial para preservar la salud hepática y general.

Extremar las precauciones con agujas

Las agujas contaminadas pueden transmitir virus que afectan al hígado, como las hepatitis virales. Por ello, es fundamental asegurarse de que el material utilizado en procedimientos médicos, tatuajes o perforaciones sea estéril y de un solo uso.

No compartir artículos de higiene personal

Objetos cotidianos como cuchillas de afeitar, cepillos de dientes o cortaúñas pueden contener restos microscópicos de sangre. Compartirlos aumenta el riesgo de transmisión de infecciones que pueden comprometer la salud hepática.

Medicamentos de forma responsable

Tomar dosis incorrectas, mezclar fármacos sin supervisión o combinar medicamentos con alcohol puede causar lesiones en el hígado. Los especialistas recomiendan seguir siempre las indicaciones médicas e informar sobre cualquier suplemento, remedio natural o producto de venta libre que se esté utilizando.

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