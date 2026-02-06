Marta Jiménez, neuropsicóloga: “La enfermedad silenciosa más común no es la ansiedad ni la depresión”

Marta Jiménez (@martajiménezpsicología) habla sobre la enfermedad más silenciosa (TikTok)

Marta Jiménez, neuropsicóloga, ha compartido a través de su perfil de TikTok (@martejimenezpsicologia) una reflexión sobre la salud mental en la actualidad. En palabras de la profesional: “la sociedad actual enfrenta una dolencia oculta que afecta a millones”. Muchas personas creen que la ansiedad o la depresión son los males más extendidos, pero Jiménez sostiene que estos son solo manifestaciones superficiales de una causa aún más profunda. La verdadera enfermedad silenciosa, según su análisis, consiste en vivir desconectados de la propia naturaleza.

En décadas pasadas, la vida cotidiana seguía el ritmo del entorno natural. La relación directa con los ciclos del sol, la alimentación sencilla y el movimiento constante formaban parte del día a día. Hoy, en cambio, la rutina se ha distanciado de esos patrones. La experta afirma: “Nuestros abuelos vivían al ritmo del sol. Ahora vivimos bajo luz artificial diez horas al día”. Este cambio en la exposición a la luz natural es solo uno de los ejemplos que utiliza para ilustrar la transformación profunda de los hábitos.

El entorno moderno introduce nuevas dificultades. Muchas personas apenas se mueven durante la jornada, duermen mal y recurren a alimentos ultraprocesados. Estos cambios han moldeado un modo de vida que, según Jiménez, está en el origen de la falta de paz y el malestar generalizado. El diagnóstico, por tanto, no apunta a un trastorno específico, sino a la desconexión general de los ritmos y necesidades biológicas.

Por qué ha aparecido la enfermedad silenciosa

La vida de las generaciones anteriores tenía una estructura basada en la sencillez y la conexión con la naturaleza. Dormir al caer la noche, despertar con la luz del sol y moverse durante el día eran costumbres habituales. El cuerpo, acostumbrado a esa regularidad, encontraba un equilibrio natural.

Hoy, la luz artificial domina los espacios cerrados durante largas horas. Muchas personas pasan gran parte del día en interiores, expuestas a pantallas y lámparas. Esta modificación del ciclo natural afecta la calidad del sueño y el estado de ánimo. “Ahora dormimos mal, poco y nos despertamos con alarmas que generan infartos”, advierte la neuropsicóloga, poniendo énfasis en la alteración de un proceso tan básico como el descanso.

La alimentación también ha cambiado de forma radical. Los alimentos ultraprocesados, con múltiples ingredientes difíciles de identificar, han reemplazado a la comida casera y sencilla. La experta señala que antes se comía comida real, mientras que ahora la dieta suele incluir productos con hasta veinte componentes ajenos a la cocina tradicional.

El ejercicio físico ha perdido su papel central. Mientras antes el movimiento era constante y natural, ahora suele limitarse a una hora semanal de gimnasia, cuando se realiza. Esta reducción en la actividad tiene un impacto directo en el bienestar físico y mental, sumando otra capa al cuadro de desconexión.

La solución para encontrarse mejor

La acumulación de estos cambios genera síntomas que se confunden con enfermedades. El malestar, la inquietud y la falta de tranquilidad se interpretan a menudo como ansiedad o depresión. Sin embargo, para Jiménez estos síntomas son señales de alarma de un problema mayor: la desconexión de la propia naturaleza y la falta de atención a las necesidades fundamentales del cuerpo y la mente.

La neuropsicóloga utiliza una metáfora clara para explicar el círculo vicioso en el que cae la sociedad actual: “Es como querer que el fuego se apague sin dejar de echarle gasolina”. Esta imagen ilustra la dificultad de encontrar calma y bienestar mientras se mantienen los hábitos que provocan el malestar. Cambiar pequeños aspectos de la vida cotidiana puede ser el primer paso para romper ese ciclo.

La propuesta que plantea Jiménez es un “reset biológico”. Esto implica volver a un estilo de vida más acorde con los ritmos naturales del cuerpo. Dormir según las necesidades reales, moverse cada día y elegir alimentos sencillos permiten recuperar el equilibrio perdido. Al reconectar con la propia naturaleza, tanto la mente como el cuerpo pueden experimentar mejoras notables.

La invitación final de la experta es clara: iniciar un cambio en los hábitos diarios para que el bienestar vuelva a ser posible. Este ajuste no requiere soluciones complejas, sino una atención renovada a los ritmos y necesidades básicas que han acompañado a la humanidad durante generaciones.