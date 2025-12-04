Por qué moverse varias veces al día es más saludable que hacer una sola sesión de ejercicio, según expertos

Mayo Clinic destaca que moverse varias veces al día es más beneficioso para la salud que una sola sesión de ejercicio prolongado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo acelerado y las agendas limitadas han convertido la falta de tiempo en uno de los principales obstáculos para mantener un estilo de vida activo. Frente a esta realidad, los especialistas de la Mayo Clinic resaltan una buena noticia: no es necesario invertir horas en el gimnasio para cuidar la salud.

Diversas investigaciones y la experiencia clínica respaldan que rutinas cortas, de apenas 10 a 15 minutos, pueden producir mejoras notables en el bienestar físico y mental. A diferencia de la creencia extendida de que solo el entrenamiento prolongado es efectivo, los expertos enfatizan que incorporar movimientos frecuentes y breves a lo largo del día es incluso más beneficioso que una sola sesión intensa.

Esta perspectiva resulta especialmente valiosa para quienes llevan una vida mayormente sedentaria o disponen de poco tiempo libre, ya que demuestra que cualquier oportunidad para estar en movimiento contribuye de manera significativa al cuidado integral del organismo y a la prevención de enfermedades asociadas con la inactividad.

Ventajas de moverse a lo largo del día

De acuerdo con Mayo Clinic, pasar periodos prolongados sentados afecta negativamente al organismo: los vasos sanguíneos pueden endurecerse y los líquidos se acumulan en las extremidades inferiores.

El movimiento regular durante el día incrementa el metabolismo y ayuda a controlar la presión arterial, según Mayo Clinic

El movimiento regular incrementa el metabolismo, favorece la absorción de nutrientes, ayuda a controlar la presión arterial y mejora el flujo sanguíneo cerebral, lo que impacta de manera positiva en la salud mental. A su vez, lubricar las articulaciones y activar músculos y ligamentos permite que el cuerpo funcione de forma óptima.

Especialistas de Mayo Clinic advierten que la inactividad prolongada puede anular los beneficios incluso de una hora de ejercicio en el gimnasio. Recomiendan incorporar pausas activas durante la jornada laboral o de estudio, porque moverse en varios momentos del día es más efectivo para la salud general. Esto resulta especialmente relevante para personas que permanecen sentadas la mayor parte del tiempo, ya que compensa los efectos nocivos de la falta de movimiento.

Ejercicio regular y su importancia en cada etapa

El ejercicio frecuente es fundamental en todas las edades y cobra importancia a medida que pasa el tiempo. Mantenerse activo ayuda a preservar la fuerza muscular, mejora la coordinación y el equilibrio, fortalece los huesos y disminuye el riesgo de caídas.

El ejercicio regular en todas las etapas de la vida fortalece músculos, huesos y mejora el equilibrio, según Mayo Clinic

Además, contribuye al rango de movimiento y al bienestar mental, factores esenciales para una vida saludable en la adultez.

Expertos de Mayo Clinic afirman que resulta indiferente si el ejercicio se realiza en casa o en un gimnasio. Para optimizar el tiempo, recomiendan enfocarse en grandes grupos musculares y elegir ejercicios que involucren varias articulaciones. En el hogar, pueden utilizarse pesas de mano, bandas de resistencia o simplemente el propio peso corporal.

Ejercicios sugeridos para entrenamientos cortos

Un entrenamiento eficiente de diez o quince minutos puede estructurarse con movimientos como:

Flexiones para la parte superior del cuerpo.

Remo con pesas de mano o bandas de resistencia para la espalda.

Sentadillas que fortalecen piernas y glúteos.

Estocadas para la parte inferior del cuerpo.

Las flexiones y el remo con pesas o bandas de resistencia fortalecen la parte superior del cuerpo y la espalda

Se aconseja realizar entre cinco y diez repeticiones de cada ejercicio y repetir el circuito tantas veces como lo permita el tiempo. Entre las variantes recomendadas se encuentran press de hombros, extensión de tríceps, encogimiento de hombros, vuelo inverso, puente de glúteos, subir escalones, zancadas hacia adelante, sentadillas sumo, carga del granjero y el ejercicio conocido como “perros de caza”. Este enfoque permite trabajar fuerza, equilibrio y coordinación de manera integral.

Combinación de fuerza y ejercicio cardiovascular

Mayo Clinic recomienda complementar el trabajo de fuerza con actividades que eleven la frecuencia cardíaca y mejoren la capacidad pulmonar.

Algunas opciones incluyen correr, caminar, nadar, deportes de raqueta, subir escaleras o jugar con niños. Alternar la intensidad de los entrenamientos también resulta beneficioso: se pueden realizar ejercicios de baja exigencia aptos para conversar, y en otros momentos, optar por sesiones de mayor intensidad en periodos más cortos.

Correr, caminar, nadar y deportes de raqueta son opciones ideales para elevar la frecuencia cardíaca y la capacidad pulmonar

Para quienes tienen dificultades para dedicar diez minutos continuos, los especialistas de Mayo Clinic sugieren realizar breves pausas activas de 30 segundos a lo largo del día. Acciones sencillas como sentarse y levantarse repetidas veces, elevar los brazos, marchar en el sitio o hacer algunas sentadillas ayudan a revitalizar cuerpo y mente. La institución resalta la importancia de moverse, disfrutar la actividad y compartirla con amigos o familiares cuando sea posible.

Cualquier cantidad de ejercicio aporta beneficios. Incorporar pequeños momentos de actividad física a la rutina diaria puede marcar una diferencia relevante en la salud y el bienestar de cada persona.