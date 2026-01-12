Cómo la luz natural influye en la concentración y el desempeño cognitivo

Un estudio de la University of Manchester confirma que la exposición a la luz diurna mejora el desempeño cognitivo y la productividad diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma en que las personas se exponen a la luz a lo largo del día puede influir en su capacidad de concentración, atención y nivel de alerta, así como en la rapidez con la que procesan información. Un nuevo estudio de la University of Manchester aporta evidencia de que la iluminación natural, además de favorecer el bienestar general, cumple un rol clave en el rendimiento cognitivo diario, la productividad y la salud mental, incluso en contextos habituales y fuera de entornos de laboratorio.

Luz natural y funciones cognitivas: ¿cómo se vinculan?

La investigación, publicada en la revista Communications Psychology, analizó los efectos de la exposición luminosa en la vida diaria de 58 adultos. Durante una semana, los participantes continuaron con sus rutinas habituales, mientras un dispositivo colocado en la muñeca registraba cuánta luz recibían a lo largo del día.

En paralelo, mediante la aplicación Brightertime, desarrollada por la propia universidad, se evaluó su desempeño mental en distintos momentos de la jornada.

La luz natural favorece la atención, el nivel de alerta y reduce la fatiga mental en adultos durante actividades cotidianas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron claros: quienes recibieron mayores niveles de luz diurna y mantuvieron una exposición más constante mostraron mejor atención, mayor estado de alerta y menor sensación de fatiga. En pruebas de tiempo de reacción, los participantes más expuestos a la iluminación natural respondieron entre un 7% y un 10% más rápido que aquellos que pasaron más tiempo en ambientes con poca luz.

Además, la regularidad lumínica —es decir, evitar cambios bruscos entre espacios muy claros y muy oscuros— también reforzó estos efectos sobre el rendimiento mental. Esto sugiere que no solo importa cuánta luz se recibe, sino también que la exposición sea estable a lo largo del día.

El papel de la rutina, el sueño y la luz en el cerebro

El estudio también encontró que los hábitos de descanso influyen en cómo el cuerpo responde a la luz. Las personas que se acuestan más temprano tienden a adaptarse mejor a la iluminación intensa al comenzar la jornada, pero pueden experimentar mayor somnolencia en ambientes con poca luz hacia el final del día.

Los hábitos de descanso y los ritmos circadianos determinan cómo responde el cerebro a la luz a lo largo del día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este comportamiento se relaciona con los ritmos circadianos, que son los ciclos internos que regulan funciones como el sueño, la temperatura corporal y el nivel de alerta. Estos ritmos funcionan como un reloj biológico que se ajusta, en gran parte, gracias a señales del entorno, y la luz es una de las más importantes.

Algo similar ocurre con los cambios de estación: en invierno, cuando los días son más cortos y hay menos luz solar, muchas personas reportan más cansancio durante el día, mientras que en verano suelen sentirse más activas gracias a una mayor exposición a la claridad natural.

Las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles de la retina, sensibles a la luz azul-verde, regulan el reloj biológico y la capacidad de alerta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el punto de vista biológico, estos efectos se explican por la acción de unas células especiales en la retina llamadas ipRGC (células ganglionares intrínsecamente fotosensibles). A diferencia de las células que permiten ver formas y colores, estas detectan principalmente la intensidad de la luz y contienen un pigmento llamado melanopsina, especialmente sensible a longitudes de onda azul-verdosas.

Cuando estas células se activan, envían señales a zonas del cerebro que regulan el reloj interno del cuerpo. De este modo, la luz actúa como una señal ambiental que ayuda a mantener el organismo despierto, activo y con mayor capacidad de concentración durante el día.

Aplicaciones prácticas y perspectivas de futuro

Los autores del trabajo, liderados por el Dr. Altug Didikoglu, señalan que estos hallazgos pueden tener aplicaciones concretas en espacios donde las personas pasan muchas horas bajo iluminación artificial, como oficinas, fábricas, escuelas o centros de salud. Aumentar la cantidad de luz diurna disponible y mantener niveles estables de iluminación podría mejorar el rendimiento, reducir la fatiga y contribuir a un mayor bienestar general.

La menor cantidad de luz solar incrementa la sensación de cansancio diurno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto especialmente relevante del estudio es que fue realizado en contextos reales, no en ambientes controlados de laboratorio. Esto permite observar cómo la luz influye en la mente durante actividades habituales, como trabajar, estudiar o realizar tareas domésticas, lo que refuerza la validez de los resultados para la vida cotidiana.

Aunque la muestra fue relativamente pequeña, los investigadores consideran que el trabajo abre la puerta a nuevas estrategias para el diseño de espacios más saludables. Incorporar ventanas más amplias, aprovechar mejor la entrada de luz solar o ajustar la iluminación artificial para imitar patrones naturales podrían ser medidas simples con impacto positivo en la salud mental y el desempeño diario.

Un factor clave para la salud cognitiva

Desde la University of Manchester destacan que la exposición a la luz diurna es un factor esencial para preservar las capacidades cognitivas, incluso más allá de la cantidad total de horas de sueño. Esto significa que no solo importa dormir bien, sino también recibir señales ambientales adecuadas durante el día para mantener el cerebro activo y sincronizado con el entorno.

Mejorar la entrada de luz natural y adaptar la iluminación artificial en espacios interiores puede beneficiar la salud mental y el desempeño laboral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados refuerzan la importancia de buscar la iluminación natural y sostener una exposición regular, un hábito sencillo que puede ayudar a transitar la rutina diaria con mayor claridad mental y energía. En un contexto donde muchas personas pasan gran parte del tiempo en interiores, repensar la relación con la luz podría convertirse en una herramienta accesible para mejorar el bienestar y la productividad.