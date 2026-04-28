La pequeña agencia del Reino Unido que funciona como central de emergencias marítimas para barcos en el estrecho de Ormuz

Vista satelital del estrecho de Ormuz (Modis Team / Nasa Gsfc / Zuma Press / ContactoPhoto)

La primera voz que escucha el auxilio de un buque atacado en el estrecho de Ormuz no siempre procede de una embarcación cercana ni de una base en la región. Con frecuencia, ese mensaje desesperado viaja miles de kilómetros hasta una sala de operaciones en las proximidades de Portsmouth, en la costa sur del Reino Unido, donde un equipo reducido, pero altamente especializado, sigue minuto a minuto la evolución de uno de los enclaves marítimos más sensibles del planeta.

Desde allí opera el United Kingdom Maritime Trade Operations Centre, una estructura discreta, dependiente de la Marina británica, que ha adquirido en las últimas semanas un protagonismo renovado al calor del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciado el pasado 28 de febrero. Su cometido, aparentemente técnico, se sitúa sin embargo en el epicentro de una crisis que trasciende lo militar para proyectarse sobre el comercio global.

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“La situación más angustiosa es cuando la llamada llega directamente del capitán o de la tripulación de un barco que acaba de ser atacado”, relata la comandante Joanna Black, responsable de operaciones del centro, al diario The New York Times. La crudeza de esos avisos —misiles, drones o fuego de armas ligeras impactando en zonas vitales de la nave— contrasta con la serenidad metódica con la que se gestionan desde esta sala, donde cada segundo cuenta.

De la piratería al conflicto geopolítico

El origen de esta unidad se remonta a hace más de un cuarto de siglo, cuando fue creada en Dubái como parte del entramado de seguridad desplegado por Reino Unido tras los atentados del 11 de septiembre. Posteriormente, su actividad se orientó hacia la lucha contra la piratería en el Índico, especialmente frente a las costas de Somalia. Esa experiencia acumulada en escenarios complejos ha resultado determinante en su adaptación al actual contexto, marcado por un conflicto de alta intensidad en una arteria clave del comercio energético mundial.

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La evolución del centro es también reflejo de una constante histórica británica: la atención estratégica a la seguridad marítima. No en vano, el Reino Unido, nación insular y profundamente dependiente del comercio exterior, ha cimentado buena parte de su proyección internacional en el control y conocimiento de las rutas oceánicas.

Hoy, ese saber se traduce en una capacidad singular para interpretar, verificar y difundir información crítica en tiempo real. Cada aviso recibido —ya sea por teléfono satelital o por correo electrónico— se contrasta y se redirige hacia las autoridades más adecuadas, desde guardacostas locales hasta unidades militares desplegadas en la zona. Paralelamente, el centro alimenta un flujo constante de datos públicos que sirve de referencia a navieras, aseguradoras y responsables políticos.

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El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz (AP Photo/Asghar Besharati)

Un estrecho casi paralizado

La importancia de esa labor se entiende mejor al observar la transformación radical del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Antes del estallido del conflicto, alrededor de 130 buques cruzaban diariamente este paso estratégico. En la actualidad, apenas lo hacen entre ocho y diez. La cifra, por sí sola, ilustra el grado de disrupción en una vía por la que circula una parte sustancial del petróleo mundial.

Las consecuencias son inmediatas: cerca de 850 grandes embarcaciones permanecen retenidas en la región, a la espera de garantías mínimas de seguridad, mientras unos 20.000 marinos ven alterada su actividad en un limbo operativo. La contracción del tráfico ha contribuido, además, a tensionar los mercados energéticos, elevando los precios en un contexto ya de por sí volátil.

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En este escenario, los incidentes registrados dibujan una cronología de la escalada. Desde principios de marzo, el centro británico ha contabilizado 41 episodios, de los cuales 26 corresponden a ataques directos con consecuencias graves, como incendios o inundaciones a bordo. Si en los primeros compases del conflicto predominaban las acciones violentas, el actual alto el fuego, frágil e incierto, ha dado paso a un patrón distinto: comunicaciones intimidatorias por radio, abordajes selectivos e incluso detenciones temporales de tripulaciones.

La amenaza invisible de las minas

A la violencia directa se suma un factor de incertidumbre particularmente inquietante: la posible presencia de minas en el estrecho. Autoridades estadounidenses han señalado que Irán habría desplegado estos artefactos mediante embarcaciones ligeras, aunque reconocen no disponer de un mapa completo de su ubicación. Esa falta de información precisa introduce un elemento de riesgo difícil de gestionar para las navieras.

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Desde el centro de Portsmouth no se han recibido, hasta ahora, reportes directos de avistamientos por parte de buques comerciales. Pero esa ausencia de confirmación no disipa la inquietud. “La mera posibilidad ha sido suficiente para que la industria actúe con extrema cautela”, subraya la comandante Black.

El pulso por el control del estrecho añade otra capa de complejidad. Irán sostiene que solo permitirá el tránsito de embarcaciones autorizadas por la Guardia Revolucionaria, mientras que la Armada estadounidense afirma estar interceptando buques vinculados a puertos iraníes. En ese tablero, cada movimiento tiene implicaciones que trascienden lo estrictamente naval.

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Neutralidad operativa en un entorno polarizado

En medio de este entramado de intereses, el United Kingdom Maritime Trade Operations Centre reivindica su neutralidad como principal activo. Su equipo, integrado por 18 especialistas que trabajan de forma ininterrumpida, recopila información sin atender a banderas ni alineamientos políticos. Esa vocación de imparcialidad constituye, según sus responsables, la base de su credibilidad.

La cooperación con el centro es voluntaria, pero resulta incentivada por beneficios tangibles, como la posible reducción de primas de seguro para las compañías que comparten datos. Además, mantiene coordinación con iniciativas similares, como la desplegada por Francia en el golfo de Guinea, lo que refuerza la red internacional de vigilancia marítima.

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Embarcaciones en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz, vistas desde Omán

El trabajo cotidiano en la sala de operaciones combina tecnología y contacto humano. Cuando una alerta llega por vías indirectas, los operadores intentan establecer comunicación directa con el buque afectado. Si no lo consiguen, recurren a embarcaciones cercanas para reconstruir lo sucedido. En ocasiones, esa cadena de verificación ha permitido activar rescates en situaciones límite, como tripulaciones a la deriva tras abandonar sus barcos.

“Puede ser un entorno muy tenso, con momentos de gran presión”, admite Black. “Pero cuando todo ocurre a la vez, predomina una concentración casi absoluta”. En ese silencio operativo, lejos del foco mediático, se decide en buena medida la capacidad de respuesta ante una crisis que mantiene en vilo a una de las principales arterias del comercio mundial.

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