España

La pequeña agencia del Reino Unido que funciona como central de emergencias marítimas para barcos en el estrecho de Ormuz

Desde una base militar en la costa sur de Inglaterra, un reducido equipo coordina alertas, ataques y rescates en una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo

Guardar
Vista satelital del estrecho de Ormuz (Modis Team / Nasa Gsfc / Zuma Press / ContactoPhoto)
Vista satelital del estrecho de Ormuz (Modis Team / Nasa Gsfc / Zuma Press / ContactoPhoto)

La primera voz que escucha el auxilio de un buque atacado en el estrecho de Ormuz no siempre procede de una embarcación cercana ni de una base en la región. Con frecuencia, ese mensaje desesperado viaja miles de kilómetros hasta una sala de operaciones en las proximidades de Portsmouth, en la costa sur del Reino Unido, donde un equipo reducido, pero altamente especializado, sigue minuto a minuto la evolución de uno de los enclaves marítimos más sensibles del planeta.

Desde allí opera el United Kingdom Maritime Trade Operations Centre, una estructura discreta, dependiente de la Marina británica, que ha adquirido en las últimas semanas un protagonismo renovado al calor del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, iniciado el pasado 28 de febrero. Su cometido, aparentemente técnico, se sitúa sin embargo en el epicentro de una crisis que trasciende lo militar para proyectarse sobre el comercio global.

PUBLICIDAD

“La situación más angustiosa es cuando la llamada llega directamente del capitán o de la tripulación de un barco que acaba de ser atacado”, relata la comandante Joanna Black, responsable de operaciones del centro, al diario The New York Times. La crudeza de esos avisos —misiles, drones o fuego de armas ligeras impactando en zonas vitales de la nave— contrasta con la serenidad metódica con la que se gestionan desde esta sala, donde cada segundo cuenta.

De la piratería al conflicto geopolítico

El origen de esta unidad se remonta a hace más de un cuarto de siglo, cuando fue creada en Dubái como parte del entramado de seguridad desplegado por Reino Unido tras los atentados del 11 de septiembre. Posteriormente, su actividad se orientó hacia la lucha contra la piratería en el Índico, especialmente frente a las costas de Somalia. Esa experiencia acumulada en escenarios complejos ha resultado determinante en su adaptación al actual contexto, marcado por un conflicto de alta intensidad en una arteria clave del comercio energético mundial.

PUBLICIDAD

La evolución del centro es también reflejo de una constante histórica británica: la atención estratégica a la seguridad marítima. No en vano, el Reino Unido, nación insular y profundamente dependiente del comercio exterior, ha cimentado buena parte de su proyección internacional en el control y conocimiento de las rutas oceánicas.

Hoy, ese saber se traduce en una capacidad singular para interpretar, verificar y difundir información crítica en tiempo real. Cada aviso recibido —ya sea por teléfono satelital o por correo electrónico— se contrasta y se redirige hacia las autoridades más adecuadas, desde guardacostas locales hasta unidades militares desplegadas en la zona. Paralelamente, el centro alimenta un flujo constante de datos públicos que sirve de referencia a navieras, aseguradoras y responsables políticos.

El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz (AP Photo/Asghar Besharati)
El sol se levanta detrás de varios buques petroleros anclados en el estrecho de Ormuz (AP Photo/Asghar Besharati)

Un estrecho casi paralizado

La importancia de esa labor se entiende mejor al observar la transformación radical del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. Antes del estallido del conflicto, alrededor de 130 buques cruzaban diariamente este paso estratégico. En la actualidad, apenas lo hacen entre ocho y diez. La cifra, por sí sola, ilustra el grado de disrupción en una vía por la que circula una parte sustancial del petróleo mundial.

Las consecuencias son inmediatas: cerca de 850 grandes embarcaciones permanecen retenidas en la región, a la espera de garantías mínimas de seguridad, mientras unos 20.000 marinos ven alterada su actividad en un limbo operativo. La contracción del tráfico ha contribuido, además, a tensionar los mercados energéticos, elevando los precios en un contexto ya de por sí volátil.

En este escenario, los incidentes registrados dibujan una cronología de la escalada. Desde principios de marzo, el centro británico ha contabilizado 41 episodios, de los cuales 26 corresponden a ataques directos con consecuencias graves, como incendios o inundaciones a bordo. Si en los primeros compases del conflicto predominaban las acciones violentas, el actual alto el fuego, frágil e incierto, ha dado paso a un patrón distinto: comunicaciones intimidatorias por radio, abordajes selectivos e incluso detenciones temporales de tripulaciones.

La amenaza invisible de las minas

A la violencia directa se suma un factor de incertidumbre particularmente inquietante: la posible presencia de minas en el estrecho. Autoridades estadounidenses han señalado que Irán habría desplegado estos artefactos mediante embarcaciones ligeras, aunque reconocen no disponer de un mapa completo de su ubicación. Esa falta de información precisa introduce un elemento de riesgo difícil de gestionar para las navieras.

Desde el centro de Portsmouth no se han recibido, hasta ahora, reportes directos de avistamientos por parte de buques comerciales. Pero esa ausencia de confirmación no disipa la inquietud. “La mera posibilidad ha sido suficiente para que la industria actúe con extrema cautela”, subraya la comandante Black.

El pulso por el control del estrecho añade otra capa de complejidad. Irán sostiene que solo permitirá el tránsito de embarcaciones autorizadas por la Guardia Revolucionaria, mientras que la Armada estadounidense afirma estar interceptando buques vinculados a puertos iraníes. En ese tablero, cada movimiento tiene implicaciones que trascienden lo estrictamente naval.

Neutralidad operativa en un entorno polarizado

En medio de este entramado de intereses, el United Kingdom Maritime Trade Operations Centre reivindica su neutralidad como principal activo. Su equipo, integrado por 18 especialistas que trabajan de forma ininterrumpida, recopila información sin atender a banderas ni alineamientos políticos. Esa vocación de imparcialidad constituye, según sus responsables, la base de su credibilidad.

La cooperación con el centro es voluntaria, pero resulta incentivada por beneficios tangibles, como la posible reducción de primas de seguro para las compañías que comparten datos. Además, mantiene coordinación con iniciativas similares, como la desplegada por Francia en el golfo de Guinea, lo que refuerza la red internacional de vigilancia marítima.

Embarcaciones en las aguas cercanas al estrecho de Ormuz, vistas desde Omán

El trabajo cotidiano en la sala de operaciones combina tecnología y contacto humano. Cuando una alerta llega por vías indirectas, los operadores intentan establecer comunicación directa con el buque afectado. Si no lo consiguen, recurren a embarcaciones cercanas para reconstruir lo sucedido. En ocasiones, esa cadena de verificación ha permitido activar rescates en situaciones límite, como tripulaciones a la deriva tras abandonar sus barcos.

“Puede ser un entorno muy tenso, con momentos de gran presión”, admite Black. “Pero cuando todo ocurre a la vez, predomina una concentración casi absoluta”. En ese silencio operativo, lejos del foco mediático, se decide en buena medida la capacidad de respuesta ante una crisis que mantiene en vilo a una de las principales arterias del comercio mundial.

Temas Relacionados

Reino UnidoEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteIránEspaña-InternacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Como hacer la tarta Saint Honoré: la receta de un pastel hecho con profiteroles que es típico de Francia

La base de hojaldre, acompañada de la cema pastelera y el relleno lo convierten en un postre ideal para preparar en casa con ingredientes deliciosos y sorprender a los invitados

Como hacer la tarta Saint Honoré: la receta de un pastel hecho con profiteroles que es típico de Francia

Alonso Caparrós se convertirá en abuelo a los 55 años: su miedo a ser “invasivo” tras el “tiempo perdido” con su hija por su complicado pasado

El tertuliano ha anunciado en ‘Espejo Público’ el embarazo de su hija Claudia Caparrós

Alonso Caparrós se convertirá en abuelo a los 55 años: su miedo a ser “invasivo” tras el “tiempo perdido” con su hija por su complicado pasado

Espinacas a la crema gratinadas, una receta fácil y riquísima para salvar la comida en cualquier día de la semana

Podemos darle personalidad a esta receta con añadidos como la cebolla pochada, taquitos de jamón, gambas picadas o frutos secos

Espinacas a la crema gratinadas, una receta fácil y riquísima para salvar la comida en cualquier día de la semana

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 28 abril

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 28 abril

Uno de los mejores paradores de España: un palacio del siglo XVII donde se hospedó Napoleón Bonaparte

Situado en un enclave privilegiado, el alojamiento destaca por su riqueza histórica y por haber sido declarado Bien de Interés Cultural, por lo que es perfecto para disfrutar de unos días de desconexión

Uno de los mejores paradores de España: un palacio del siglo XVII donde se hospedó Napoleón Bonaparte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

ECONOMÍA

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

DEPORTES

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda