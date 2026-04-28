España

Sumar no afronta la derrota del decreto de alquileres y confía en convencer a Junts antes de la votación: “No renunciamos”

La coalición plurinacional estudia una votación pública por llamamiento para presionar al hemiciclo e insiste en que los inquilinos pueden solicitar todavía la prórroga porque la ley “sigue en vigor”

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La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, en el Congreso. (EFE/ Javier Lizon)
La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, en el Congreso. (EFE/ Javier Lizon)

Sumar se aferra a un milagro negociador de última hora para aprobar el decreto ley de vivienda que permite prorrogar dos años los alquileres a tres millones de personas. Pero la votación, a pocas horas de celebrarse el Pleno en el Congreso, se presenta difícil, si no imposible.

Después del esperado ‘no’ de Vox, PP y Junts, se ha sumado a primera hora de la mañana una sorpresiva abstención del PNV. Así lo anunció la portavoz peneuvista Maribel Vaquero, quien ha asegurado que no comparte ni el fondo del decreto ni las formas utilizadas por el Gobierno.

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“Insisto, quienes hoy voten en contra tendrán que explicárselo a los votantes. No vale distancia ni medias tintas”, ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso la portavoz de la coalición plurinacional, Verónica Barbero. En la misma línea se ha referido el portavoz de Compromís, Alberto Ibáñez. “Tenemos argumentos suficientes para convencer. Lo que aquí se vende como una decisión que va a romper España, en la calle se ve como una medida de mínimos”.

Sumar trata de convencer al partido de Carles Puigdemont instando al PSOE a ceder a Junts el IVA franquiciado y bonificaciones a caseros para salvar el decreto de vivienda, una medida que contó con su oposición después del ofrecimiento, precisamente, del ala socialista en el Ejecutivo. Pero ni eso ha parecido ejercer presión para revertir su sentido de voto. La formación posconvergente exige retirar el decreto y “volver a negociarlo” para aprobar uno nuevo con sus peticiones. “Sumar lo ha entendido”, afirmaron este lunes desde Junts.

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Fuentes del socio minoritario avanzan que la posibilidad de llevar a cabo la votación de manera pública por llamamiento está sobre la mesa. Se trta de una modalidad permitida por el reglamento interno de la Cámara Baja y que serviría para retratar el posicionamiento de cada diputado. Es una fórmula que han reclamado otros partidos del bloque progresista. Desde Sumar, no obstante, subrayan que “se votará con normalidad” en principio, y que los esfuerzos están centrados en “seguir negociando”.

Podemos pide aprobar el decreto “mes a mes”

Ante esta situación, desde Podemos piden ejecutar desde ya el ‘plan B’ y han reclamado al Ejecutivo aprobar este decreto “mes a mes” en el Consejo de Ministros, independientemente del rechazo reiterado de las derechas en la Cámara Baja. “Es evidente que la urgencia no ha desaparecido porque la situación de la vivienda sigue siendo insostenible. El Gobierno no puede conformarse con aquello de retratar a la derecha”, ha sostenido el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna.

Barbero ha respondido a la petición de la formación morada trasladando un mensaje de tranquilidad para los inquilinos que ya han solicitado la prórroga y ha garantizado que “está totalmente amparada” por la ley “pase lo que pase”. “Quedan horas para mandar su burofax. Su prórroga será válida porque hay una ley en vigor”, ha insistido también Ibáñez.

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