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Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

El abogado Ignacio de la Calzada explica por qué el convenio colectivo es clave para calcular correctamente las horas extra y evitar errores habituales en su retribución

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Así es la ley sobre la jornada laboral actual: duración, pago de horas extra y descansos retribuidos.

Aunque trabajar fuera del horario laboral correspondiente debería ser, en teoría, algo ocasional y generalmente voluntario, son muchos los trabajadores que en la práctica se ven obligados a quedarse después de su hora con frecuencia por causas ajenas a ellos. Aún peor, también es habitual que estas horas extra no se paguen correctamente o incluso no se abone compensación en absoluto, pese a que la normativa laboral española garantiza como derecho una remuneración especial para el trabajo fuera de jornada.

Sin embargo, la compensación no siempre es la misma y depende de factores específicos a cada puesto de trabajo. “El precio de hora extra no lo determina ninguna ley”, enfatiza el abogado Ignacio de la Calzada en un video publicado en su perfil de TikTok (@laboral_tips), planteando que el punto de partida siempre es el convenio colectivo. Este matiz es clave, ya que es importante entender que no existe una tarifa fija o universal aplicable a todos los trabajadores.

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Según el experto, existe un método práctico para saber si su empresa está pagando correctamente las horas fuera de la jornada laboral: primero, se debe tomar el sueldo anual bruto (por ejemplo, 24.000 o 25.000), cifra que puede consultarse en las dos últimas nóminas o, en algunos casos, en la declaración de la renta. Este dato no solo permite iniciar el cálculo, sino que también conocer la retribución real del trabajador, un dato esencial del que cualquier empleado debería estar al tanto.

Luego, el cálculo continúa con la identificación de las horas anuales estipuladas en el convenio colectivo del sector correspondiente. “Coges el convenio, buscas jornada anual, que establecen entre mil setecientas y pico hasta mil ochocientas”, recomienda el abogado, subrayando que este dato es esencial para el siguiente paso. La jornada anual varía según el sector, lo que introduce diferencias relevantes entre trabajadores.

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Calcular el precio por hora ordinaria y la extra

El siguiente movimiento es dividir el sueldo anual entre el número de horas anuales que marca el convenio. “Y ese es el precio de tu hora ordinaria”, precisó de la Calzada. Es decir, así se determina el valor base sobre el que se calculará cualquier recargo. Este cálculo permite establecer una referencia objetiva de cuánto cobra el trabajador por una hora dentro de su jornada.

Mujer con traje comiendo un sándwich en su escritorio de oficina frente a una computadora
Una mujer profesional aprovecha el horario laboral para comer un sándwich en su escritorio de oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto al cálculo de la hora extra, el especialista insiste en que el elemento decisivo no es solo conocer el valor de la hora ordinaria, sino comprobar si el convenio colectivo establece un recargo específico sobre ese valor para la remuneración de la hora extra. “Pon que pone un 50%. Entonces la fórmula sería precio de la ordinaria por el incremento del convenio”, detalla. Es decir, si una hora ordinaria vale, por ejemplo, 10 euros, con un incremento del 50% pasaría a pagarse a 15 euros.

Otras compensaciones por horas extra

Algunos convenios fijan recargos más elevados (por ejemplo, en horarios nocturnos o festivos), mientras que otros pueden establecer incrementos más modestos o incluso no contemplar ninguno, en cuyo caso la hora extraordinaria se abonaría al mismo precio que la ordinaria.

Además, no siempre la compensación de las horas extra se traduce en dinero. En determinados convenios o acuerdos de empresa, se prevé la posibilidad de sustituir ese pago por tiempo de descanso equivalente. Esto significa que, en lugar de cobrar más por esa hora trabajada de más, el trabajador puede recuperar ese tiempo en forma de horas libres o días de descanso, a veces incluso con un pequeño incremento (por ejemplo, una hora y media de descanso por cada hora extra trabajada).

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