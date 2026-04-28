La Aemet alerta de lluvias intensas en España a partir de esta tarde: estas son las zonas más afectadas

La Aemet predice tormentas y chubascos en la península para la tarde del 28 de abril a las 18 horas (Montaje Infobae)

Parece que el buen tiempo va a tener que esperar hasta después del puente de mayo. El sol y las altas temperaturas van a desaparecer en algunas comunidades autónomas a partir de esta tarde, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso ha informado de lluvias intensas en gran parte de España a consecuencia de una masa de aire de origen subtropical que incrementará la inestabilidad en la península. De este modo, se espera que los cielos permanezcan cubiertos o con intervalos de nubes medias y altas a partir de las 15 horas de la tarde, con posibles chubascos aislados en regiones como el Cantábrico, Alborán y el sureste peninsular.

A medida que avance la jornada, la previsión apunta al desarrollo de abundante nubosidad y la aparición de chubascos y tormentas en extensas áreas del interior norte y oeste de la Península, así como en el centro, las sierras del sureste y los Pirineos. Asimismo, la agencia avisa de que estos episodios pueden ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento. Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad fuerte en zonas de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, el área cantábrica, el alto Ebro y las Béticas orientales.

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La Aemet señala también la posibilidad de bancos de niebla matinales en el extremo norte y la presencia de calima en la mitad sur y Baleares, que podría provocar lluvias en forma de barro. Del mismo modo, las temperaturas máximas tenderán a subir en el norte de Galicia y Asturias, mientras que descenderán en la mitad sur peninsular. De hecho, en Baleares, el interior de Andalucía y la meseta Sur, las mínimas mostrarán un ligero ascenso, predominando los descensos en el cuadrante nordeste.

La Aemet predice tormentas y chubascos en la península para la tarde del 28 de abril a las 19 horas, el 29 a ñas 15 h y el 30 a las 12 h(Montaje Infobae)

Cómo avanzará la masa de aire el miércoles 29 y jueves 30 de abril

La masa de aire que invade hoy la península seguirá tomando fuerza mañana, miércoles 29 de abril, en la mayor parte de la península. Se espera predominio de cielos nubosos o cubiertos, salvo en el tercio oriental, donde habrá intervalos nubosos. Desde primeras horas se prevén chubascos y tormentas en el centro, oeste y Cantábrico, que se intensificarán a partir del mediodía y se extenderán a gran parte del territorio. Aunque, las precipitaciones serán poco probables en la fachada oriental y el extremo sur.

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Durante la tarde, los chubascos podrían ser fuertes y estar acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, además de en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y área Cantábrica. Baleares permanecerá con cielos poco nubosos y en Canarias se prevén intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles. Además, la Aemet anticipa bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte y montañas del centro y sur, y calima en la mitad este y Baleares, lo que podría provocar lluvias de barro.

En cambio, para el jueves 30 de abril, la predicción apunta a una tendencia a la estabilización en la península. Aunque persistirán cielos nubosos con algunos chubascos ocasionales en el norte durante la mañana, se espera que se abran claros de sur a norte durante el día. Con excepción de los sistemas montañosos del norte y sierras del este, donde podrían producirse tormentas puntualmente fuertes.

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La Aemet predice tormentas y chubascos en la península para el puente de mayo (Montaje Infobae)

¿Qué nos espera para el puente de mayo?

Pese a la tregua para el jueves 30 de abril, la Aemet prevé un inicio del puente de mayo marcado por la inestabilidad, especialmente en la mitad oriental peninsular y el área cantábrica. Así, el viernes 1 de mayo se esperan cielos nubosos y lluvias, principalmente en forma de chubascos vespertinos con tormenta, que podrían ser localmente intensos en regiones del este. Baleares y Galicia también registrarán nubosidad y probables chubascos ocasionales, mientras que en el resto del país predominarán los intervalos nubosos y nubes altas. Igualmente, la Aemet anuncia posibles bancos de niebla matinales en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y zonas del interior este.

Finalmente, las previsiones del sábado 2 de mayo señalan que una vaguada provocará un ambiente muy inestable en el norte peninsular, con cielos muy nubosos y lluvias frecuentes acompañadas de tormenta, a veces intensas en el Cantábrico oriental, alto Ebro y norte de la Ibérica. Las precipitaciones se extenderán, con menor intensidad, al resto de la península y Canarias.

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