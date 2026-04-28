España

La Aemet alerta de lluvias intensas en España a partir de esta tarde: estas son las zonas más afectadas

Una masa de aire de origen subtropical incrementará la inestabilidad en la península para lo que queda de semana

Guardar
La Aemet predice tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y Béticas orientales
La Aemet predice tormentas y chubascos en la península para la tarde del 28 de abril a las 18 horas (Montaje Infobae)

Parece que el buen tiempo va a tener que esperar hasta después del puente de mayo. El sol y las altas temperaturas van a desaparecer en algunas comunidades autónomas a partir de esta tarde, según ha advertido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso ha informado de lluvias intensas en gran parte de España a consecuencia de una masa de aire de origen subtropical que incrementará la inestabilidad en la península. De este modo, se espera que los cielos permanezcan cubiertos o con intervalos de nubes medias y altas a partir de las 15 horas de la tarde, con posibles chubascos aislados en regiones como el Cantábrico, Alborán y el sureste peninsular.

A medida que avance la jornada, la previsión apunta al desarrollo de abundante nubosidad y la aparición de chubascos y tormentas en extensas áreas del interior norte y oeste de la Península, así como en el centro, las sierras del sureste y los Pirineos. Asimismo, la agencia avisa de que estos episodios pueden ir acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento. Las precipitaciones podrían alcanzar intensidad fuerte en zonas de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, el área cantábrica, el alto Ebro y las Béticas orientales.

PUBLICIDAD

La Aemet señala también la posibilidad de bancos de niebla matinales en el extremo norte y la presencia de calima en la mitad sur y Baleares, que podría provocar lluvias en forma de barro. Del mismo modo, las temperaturas máximas tenderán a subir en el norte de Galicia y Asturias, mientras que descenderán en la mitad sur peninsular. De hecho, en Baleares, el interior de Andalucía y la meseta Sur, las mínimas mostrarán un ligero ascenso, predominando los descensos en el cuadrante nordeste.

La Aemet predice tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y Béticas orientales
La Aemet predice tormentas y chubascos en la península para la tarde del 28 de abril a las 19 horas, el 29 a ñas 15 h y el 30 a las 12 h(Montaje Infobae)

Cómo avanzará la masa de aire el miércoles 29 y jueves 30 de abril

La masa de aire que invade hoy la península seguirá tomando fuerza mañana, miércoles 29 de abril, en la mayor parte de la península. Se espera predominio de cielos nubosos o cubiertos, salvo en el tercio oriental, donde habrá intervalos nubosos. Desde primeras horas se prevén chubascos y tormentas en el centro, oeste y Cantábrico, que se intensificarán a partir del mediodía y se extenderán a gran parte del territorio. Aunque, las precipitaciones serán poco probables en la fachada oriental y el extremo sur.

PUBLICIDAD

Durante la tarde, los chubascos podrían ser fuertes y estar acompañados de granizo y rachas muy fuertes de viento en Galicia, nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, además de en el entorno de la Ibérica, alto-medio Ebro y área Cantábrica. Baleares permanecerá con cielos poco nubosos y en Canarias se prevén intervalos nubosos y posibles precipitaciones débiles. Además, la Aemet anticipa bancos de niebla matinales dispersos en el extremo norte y montañas del centro y sur, y calima en la mitad este y Baleares, lo que podría provocar lluvias de barro.

En cambio, para el jueves 30 de abril, la predicción apunta a una tendencia a la estabilización en la península. Aunque persistirán cielos nubosos con algunos chubascos ocasionales en el norte durante la mañana, se espera que se abran claros de sur a norte durante el día. Con excepción de los sistemas montañosos del norte y sierras del este, donde podrían producirse tormentas puntualmente fuertes.

La Aemet predice tormentas y chubascos con probabilidad de ser localmente fuertes en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y Béticas orientales
La Aemet predice tormentas y chubascos en la península para el puente de mayo (Montaje Infobae)

¿Qué nos espera para el puente de mayo?

Pese a la tregua para el jueves 30 de abril, la Aemet prevé un inicio del puente de mayo marcado por la inestabilidad, especialmente en la mitad oriental peninsular y el área cantábrica. Así, el viernes 1 de mayo se esperan cielos nubosos y lluvias, principalmente en forma de chubascos vespertinos con tormenta, que podrían ser localmente intensos en regiones del este. Baleares y Galicia también registrarán nubosidad y probables chubascos ocasionales, mientras que en el resto del país predominarán los intervalos nubosos y nubes altas. Igualmente, la Aemet anuncia posibles bancos de niebla matinales en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y zonas del interior este.

Finalmente, las previsiones del sábado 2 de mayo señalan que una vaguada provocará un ambiente muy inestable en el norte peninsular, con cielos muy nubosos y lluvias frecuentes acompañadas de tormenta, a veces intensas en el Cantábrico oriental, alto Ebro y norte de la Ibérica. Las precipitaciones se extenderán, con menor intensidad, al resto de la península y Canarias.

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoClimaMeteorologíaClima en EspañaTiempo en EspañaLluviasMedioambienteEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

El mensaje irónico del PSE-EE sobre el optimismo de Aitor Esteban en torno al nuevo Estatuto eleva la tensión entre socios

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Una espada llevó a un hallazgo inesperado: dos hermanos enterrados hace 1.400 años

El cuerpo de la adolescente yace en posición protectora sobre su hermano pequeño

Una espada llevó a un hallazgo inesperado: dos hermanos enterrados hace 1.400 años

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

La financiación correrá a cargo, en un 70%, del Gobierno de Cantabria, dentro de su línea de ayudas al autoconsumo con energías renovables. El otro 30% restante lo asume el propio consistorio

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

Comprobar Super ONCE: ganadores del Sorteo 3 de este 28 de abril

Juegos Once publicó la combinación obtenida a las 14:00 horas; descubre aquí si la suerte estuvo de tu lado

Comprobar Super ONCE: ganadores del Sorteo 3 de este 28 de abril

Resultados del Sorteo 2 de Super ONCE hoy 28 de abril

Juegos Once publicó la combinación ganadora de las 12:00 horas; consulta las cifras afortunadas aquí mismo

Resultados del Sorteo 2 de Super ONCE hoy 28 de abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

Acoso sexual dentro de las Fuerzas de Seguridad en 2026: la Guardia Civil tiene tres procedimientos abiertos y la Policía Nacional dos casos no estimados

Defensa busca 25 médicos para unirse a las Fuerzas Armadas: misiones internacionales y “servir a los demás mientras desarrolla su vocación”

El Parlamento Europeo retira la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez (SALF), que ahora podrá ser procesado por el presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert

Los jóvenes desconfían de la democracia, priorizan ganar dinero y se alejan del feminismo

ECONOMÍA

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

El municipio de Camargo (Cantabria) ahorrará un millón de euros en los próximos diez años al instalar placas solares en sus edificios públicos

Así es la nueva ley de prevención laboral por la que las empresas tendrán que evaluar la salud mental: “Es un cambio radical”

El Gobierno mantiene la previsión de crecimiento este año en el 2,2% pese a la guerra en Oriente Medio pero avisa: los precios seguirán subiendo

Un albañil sufre un accidente laboral en su primer día de trabajo sin estar dado de alta en la Seguridad Social, pide indemnización y le despiden: la Justicia absuelve a la empresa

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

DEPORTES

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda