Alonso Caparrós se convertirá en abuelo a los 55 años: su miedo a ser “invasivo” tras el “tiempo perdido” con su hija por su complicado pasado

Alonso Caparrós será abuelo a los 55 años (Instagram)

Alonso Caparrós ha anunciado en directo durante Espejo Público que en los próximos meses será abuelo. Ha compartido con sus compañeros y la audiencia tanto la satisfacción que le produce esta nueva etapa, como los miedos personales y el proceso mediante el cual su hija Claudia, fruto de su relación con Elena Alarcón, le ha dado la noticia.

Caparrós, de 55 años, ha explicado ante las cámaras el momento en el que recibió la noticia y ha señalado su deseo de ser un “abuelo presente” para la familia. Además, ha destacado que mantiene una buena relación con Claudia y que su felicidad se debe, en parte, a haber "recuperado el tiempo perdido” con sus hijos, según ha relatado el propio Caparrós en el programa de Antena 3.

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Según ha contado en Espejo Público, la confirmación de que se convertirá en abuelo llegó hace unas semanas. Claudia, que suele tener escaso contacto con el presentador, insistió un domingo en ir a visitarle. Una vez juntos, ella planteó un juego con la grabación de un vídeo de Instagram. El juego consistía en adivinar una palabra que Claudia proponía: “retraso”. Tras varios intentos, Caparrós entendió que su hija trataba de anunciar su embarazo. El colaborador se ha mostrado emocionado y reconoció: “Estoy muy feliz, muy contento, la felicidad que me da tener un nieto”.

Alonso Caparrós será abuelo a los 55 años (Atresmedia)

Alonso Caparrós será abuelo

Durante la conversación en plató, Susanna Griso ha preguntado si aceptará que su nieto le llame “abuelo”, a lo que Caparrós ha respondido afirmativamente y ha reiterado: “Estoy encantado de ser abuelo”. No ha ocultado, sin embargo, las dudas sobre su nuevo papel y el temor a ser un “abuelo invasivo”, al reconocer que quiere “recuperar el tiempo perdido”, aunque ha añadido que su hija cuenta con el apoyo de su marido.

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El propio Caparrós ha reflexionado sobre la oportunidad que supone esta llegada: “Lo primero que me vino a la cabeza fue: ‘Yo me voy a volcar con esto porque es una manera de recuperar el tiempo perdido’. Pero claro, mi hija tiene un marido”. El pasado de la relación entre Alonso y sus hijos ha tenido etapas complicadas, especialmente marcadas por la distancia y las ausencias relacionadas con los problemas de adicción del presentador.

La maternidad de Claudia, así como la reconciliación con su otro hijo, Andrés, nacido de su relación con Claudia Vargas, han supuesto para Caparrós un resurgir de sus vínculos familiares en los últimos años. Tanto Claudia como Andrés han manifestado en diversos momentos su deseo de contar con la presencia de su padre en sus vidas.

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Los abuelos no solo están para mimar a sus nietos

El mensaje de la hija de Alonso Caparrós

Durante el directo, Claudia ha sorprendido al plató con un mensaje grabado, en el que ha querido reconocer el papel de su padre: “Hola padre, hace unas semanas entré por aquí para felicitarte por el Día del Padre y hoy entro para felicitarte porque vas a ser el mejor abuelo del mundo. Estoy deseando verte en esta nueva etapa y vivirla a tu lado, estoy deseando también conocer al pequeño o la pequeña que viene en camino, y que vivamos esto juntos, tan cerquita, pues es un privilegio, porque bien sabemos que la vida no nos ha tenido tan pegados”.

Sobre la noticia, Caparrós ha explicado que ayer compartieron juntos la compra de la primera bañera para el futuro nieto y ha compartido algunos de los detalles de ese momento: “Ayer estuvimos juntos, le compré la primera bañera al nieto, una bañerita que, además, lo tiene todo, tiene unas cestitas para poner los jabones...”. Respecto al sexo del futuro bebé, el colaborador ha reconocido que le haría ilusión tener una nieta, aunque ha puntualizado que le resulta indiferente: “No lo sabemos todavía, pero me da igual, bueno... Un poquito niña”.

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El propio Alonso Caparrós ha recordado a lo largo de su intervención que su trayectoria personal, incluido el periodo en el que estuvo alejado de sus hijos debido a sus adicciones, ha dado un giro, en buena medida, gracias al apoyo de sus seres queridos. Ha reiterado este martes en Espejo Público su agradecimiento: “He tenido la gran suerte de que la gente que me ha sabido querer me ha rescatado, en una suerte, no siempre pasa”.