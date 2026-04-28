Una espada llevó a un hallazgo inesperado: dos hermanos enterrados hace 1.400 años

Dos hermanos enterrados en la misma tumba hace más de 1.400 años. (Time Team)

Hace unos años, un aficionado a la detección de metales encontró una espada en un campo de Inglaterra. A partir de ese objeto, que en un principio parecía algo aislado, los arqueólogos empezaron a excavar la zona y, poco a poco, fueron apareciendo las piezas de un relato que había permanecido enterrado durante más de 1.400 años: la historia de dos hermanos que compartieron tumba.

El descubrimiento tuvo lugar en Cherington, en el condado de Gloucestershire (Reino Unido), dentro de una excavación del equipo de Time Team junto con la iniciativa Operation Nightingale. El punto de partida fue una espada hallada en 2016 por un detectorista local, que llevó a la identificación de un enterramiento excepcional: un niño de unos 7 u 8 años sepultado como un guerrero, acompañado de armas y objetos de gran prestigio.

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Aquel hallazgo ya había llamado la atención de los arqueólogos, pero nuevas excavaciones en 2024 revelaron algo aún más sorprendente. El cementerio se extendía más de lo esperado y, en una zona cercana, apareció otra espada que condujo a la excavación de una segunda tumba. Allí se encontraron los restos de una adolescente enterrada junto al niño.

La disposición de los cuerpos llamó inmediatamente la atención. El pequeño fue colocado con su espada, mientras que la joven fue situada de lado, ligeramente elevada y orientada hacia él, en una posición interpretada como protectora o de acompañamiento. Según los arqueólogos, esta escena sugería una relación íntima entre ambos. Como señaló la arqueóloga de Time Team, Jacqueline McKinley: “La disposición no parece casual, sino una escena cuidadosamente construida”.

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Hallazgo de la tumba doble. (Time Team)

El ADN confirma el vínculo familiar

El análisis de ADN realizado por el Instituto Francis Crick ha permitido confirmar lo que hasta entonces era una hipótesis: los dos individuos eran hermanos. Además, los resultados indican que murieron en un intervalo muy corto de tiempo, lo que apunta a un fallecimiento simultáneo.

La explicación más probable, según los investigadores, es una enfermedad infecciosa de rápida propagación. Esta teoría encaja con la cercanía de los cuerpos y con la forma en la que fueron enterrados juntos, en una misma ceremonia funeraria.

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McKinley explicó que la disposición de la tumba sugiere una relación de cuidado entre ambos hermanos. Según su interpretación, es posible que la hermana mayor estuviera atendiendo al niño durante su enfermedad y que acabara contagiándose. En sus palabras, “es probable que ella lo estuviera cuidando y que ambos murieran en muy poco tiempo, probablemente por la misma causa”.

Los arqueólogos de Time trabajando en la tumba doble de dos hermanos. (Time Team)

Un hallazgo excepcional

Las denominadas tumbas dobles no son habituales en ese periodo, y cuando aparecen, no siempre implican parentesco ni muerte simultánea. Por eso, este caso resulta especialmente significativo. La especialista Helen Geake destacó que este tipo de descubrimientos permite pasar de la interpretación a la evidencia directa, cambiando la forma en la que se entienden las relaciones familiares en la Antigüedad. En su opinión, “ahora podemos empezar a conocer cosas que antes solo podíamos imaginar”.

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Asimismo, Richard Osgood, arqueólogo del Ministerio de Defensa británico, subrayó el valor de la arqueología como herramienta para recuperar historias. “Estos descubrimientos nos recuerdan que detrás de cada excavación hay vidas reales y familias reales”, afirmó.