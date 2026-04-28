Quién es J Kbello, el protagonista de la actuación viral de Locomía en ‘Tu cara me suena’: casi representa a España en Eurovisión y fue padre a los 19 años

J Kbello en su actuación de Locomía en 'Tu Cara Me Suena' (Atresmedia)

J Kbello, cuyo nombre es Jesús Cabello, se ha vuelto viral y ha conseguido una gran repercusión tras su actuación homenaje a Locomía durante su paso por Tu cara me suena 13. El gaditano ha compaginado su faceta de compositor y cantante, alcanzando notoriedad pública tras su paso por el Benidorm Fest 2025 . Antes de hacerse un nombre en la música, J Kbello forjó su camino en el mundo del baile urbano.

La progresión artística de J Kbello se ha caracterizado por una transición constante entre estilos y formatos, consolidando su figura tanto en la escena musical como en el entretenimiento televisivo. Con 28 años y origen en Cádiz, ha experimentado una evolución profesional que comenzó con el baile y desembocó en la música urbana y el reguetón. Describe su estilo compositivo como fresco, con una atención particular al ritmo, destacando la importancia de la coreografía en sus interpretaciones en directo.

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El intérprete alcanzó el segundo puesto en el programa Cover Night y el tercer puesto en la final del Benidorm Fest con la canción V.I.P., que sumó 134 puntos, quedando por detrás de Daniela Blasco y Melody, seleccionada finalmente para representar a España en Eurovisión 2025. Afianzado ya en la industria, ha lanzado colaboraciones como Llámame junto a Jedet o Dímelo, dámelo junto a Nia, tema escrito durante su participación en el concurso de aventura Hasta el Fin del Mundo en TVE.

Melody, J Kbello, Mel Ömana y Mawot, los cuatro clasificados de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025 (Instagram/@benidormfest_rtve)

El pasado televisivo de J Kbello

Antes de ser concursante oficial de Tu cara me suena, J Kbello realizó una versión del tema Lose Control de Teddy Swims en la duodécima edición que fue bien recibida por el jurado. Aunque participó solo como invitado, el artista manifestó públicamente su deseo de regresar y este año lo ha conseguido.

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En Cover Night, donde interpretó versiones de clásicos que le permitieron llegar a la final, coincidió con Chanel, quien animó a J Kbello a presentarse al Benidorm Fest, circunstancia que el gaditano ha reseñado en repetidas ocasiones como clave en la orientación de su carrera musical. V.I.P., su apuesta para el festival, nació en una sesión de estudio inicialmente concebida para Blas Cantó, tal y como relató el artista en FormulaTV.

La paternidad de J Kbello

J Kbello ha abordado en público aspectos personales, aunque siempre de manera contenida. El cantante ha confirmado en varias ocasiones que es padre de un hijo de nueve años, al que ha definido como su “fan número uno”. El artista relató que supo que sería padre con 19 años, tras una relación anterior, y que la paternidad llegó “de forma inesperada por ambas partes”, según contó en Divinity.

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Sobre la relación con su hijo Mateo, J Kbello ha manifestado: “Es la persona que me hace tener los pies en la tierra. Creo que me ha cambiado la vida a mejor”. La paternidad es el mayor incentivo para no rendirse ante la adversidad: “Quiero ser un ejemplo para él. Le apoyaré haga lo que haga”. En lo que respecta a sus orígenes artísticos, J Kbello ha remarcado que su dedicación inicial fue la danza, oficio al que se habría entregado de no haber descubierto también su capacidad vocal a los 16 años.