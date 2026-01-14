España

Un estudio revela qué hay detrás de la procrastinación: “Cuando el cerebro anticipa una tarea incómoda, se reduce el impulso de actuar”

La investigación analiza los mecanismos cerebrales que llevan a disminuir la motivación y querer posponer una actividad cuando implica estrés, castigo o una experiencia negativa

Como trabaja el cerebro en la toma de decisiones - Dra Lucia Crivelli

Posponer una tarea importante o una decisión, para sustituirla por una actividad menos relevante es, con frecuencia, una constante en la rutina de un sinfín de personas. Pero, ¿qué hay detrás de la procrastinación? Un estudio revela ahora el motivo que explica el hecho de retrasar los quehaceres e invertir el tiempo en otras actividades sin tanta importancia. Así, los autores establecen una conexión neuronal que es la responsable de que se aplacen actividades que no motivan lo suficiente, incluso a pesar de que estas puedan tener consecuencias positivas y eviten el estrés que provoca no llevarlas a cabo.

La procrastinación no suele relacionarse únicamente con la pereza. Diversas investigaciones señalan que puede tratarse de una estrategia para evitar emociones negativas como la ansiedad, el temor al fracaso o la búsqueda de perfección. Este comportamiento genera un ciclo difícil de romper y, a pesar de que quienes lo experimentan son conscientes de las posibles consecuencias negativas y del estrés que implica, persiste como un patrón recurrente.

Un estudio dirigido por Ken-Ichi Amemori, neurocientífico de la Universidad de Kioto, analizó los mecanismos cerebrales que disminuyen la motivación frente a tareas percibidas como estresantes, incómodas o asociadas a castigos. El equipo realizó experimentos con monos, una especie frecuentemente utilizada en investigaciones sobre toma de decisiones y motivación cerebral.

Cómo la recompensa influye en la motivación para hacer algo

La procrastinación no puede relacionarse solo con la pereza.

Un equipo de científicos entrenó a dos monos para participar en experimentos de toma de decisiones. En la primera fase, tras un periodo de restricción de agua, los animales podían elegir entre dos palancas: una les proporcionaba una recompensa pequeña y la otra, una mayor. Esta etapa permitió observar cómo el tamaño del incentivo impacta en la predisposición a actuar.

En la segunda parte del experimento, los investigadores introdujeron un elemento de incomodidad. Los monos podían optar por beber una cantidad moderada de agua sin efectos adversos o recibir una mayor cantidad a cambio de soportar un soplo de aire en el rostro. A pesar de la recompensa más atractiva, la condición resultaba desagradable para los animales.

Los resultados mostraron que la motivación de los monos para completar la tarea disminuía de manera notable cuando existía la posibilidad de una experiencia negativa. El estudio permitió identificar un circuito cerebral responsable de frenar la motivación frente a situaciones adversas. Se detectó una interacción clave entre el estriado ventral y el pálido ventral, dos zonas de los ganglios basales vinculadas a la regulación del placer y los sistemas de recompensa.

El análisis neuronal evidenció que, ante la expectativa de un estímulo negativo, el estriado ventral se activa y envía una señal que inhibe al pálido ventral, disminuyendo así la intención de ejecutar una acción. Esta dinámica explica por qué determinadas tareas asociadas a consecuencias desagradables pueden resultar difíciles de abordar.

Qué papel juega la conexión del cerebro en la procrastinación

Ante la expectativa de un estímulo negativo, el cerebro disminuye la intención de ejecutar una acción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio publicado en la revista Current Biology, los investigadores recurrieron a una técnica de quimiogenética para analizar el papel específico de la conexión entre el estriado ventral y el pálido ventral. Mediante la administración de un fármaco, lograron interrumpir temporalmente la comunicación entre ambas regiones cerebrales. Esa intervención permitió que los monos recuperaran la motivación para realizar las tareas, incluso en aquellas pruebas que incluían el estímulo aversivo del soplo de aire.

El análisis mostró que la sustancia utilizada no modificó el comportamiento de los animales en situaciones en las que la recompensa no estaba asociada a un castigo. Esta observación indica que el circuito entre el estriado ventral y el pálido ventral no influye de forma general en la motivación, sino que interviene de manera específica cuando existe una expectativa de incomodidad. Así, la falta de disposición ante tareas desagradables parece incrementarse a medida que se refuerza la comunicación entre ambas regiones.

Los resultados obtenidos aportan información relevante para comprender la tendencia a evitar actividades domésticas u obligaciones incómodas. Además, abren nuevas perspectivas sobre trastornos como la depresión o la esquizofrenia, donde la pérdida del impulso para actuar constituye un síntoma frecuente.

