España

Así ha sido el lema proyectado en el cielo de Barcelona tras la visita del papa León XIV: “Primero el amor y después la técnica”

Además de la célebre cita del arquitecto catalán, también se ha visto en el cielo de la ciudad condal el rostro de Antoni Gaudí en el centenario de su fallecimiento

Guardar
Google icon
Antoni Gaudí con drones sobre el cielo de Barcelona
La célebre cita del arquitecto precede al rostro del arquitecto tras la bendición del papa de la basílica. / Imagen de archivo

El papa León XIV ha puesto punto y final a su itinerario en Barcelona presenciando un espectáculo de drones con el que se ha proyectado la cara de Antoni Gaudí (Reus), máximo exponente del modernismo catalán y arquitecto de la Sagrada Família. La basílica inacabada ha sido, precisamente, el epicentro de la visita papal en la ciudad condal, donde además del rostro del arquitecto, también se ha proyectado una célebre frase que dejó para la posteridad: “Primer l’amor, després la tècnica” [Primero, el amor; después la técnica]. ¿Pero cuál es su contexto?

Para el arquitecto, además de los cálculos matemáticos inherentes a sus obras, ya sea en la basílica bendecida por León XIV, en la Casa Batlló o La Pedrera, era de vital importancia sentir devoción y vocación por el trabajo diario. Es más, la cita completa de Gaudí que se ha proyectado en el cielo de Barcelona junto a la Torre de Jesucristo, recién bendecida, iba precedida de un “para hacer las cosas bien es necesario...”.

PUBLICIDAD

Un conjunto de drones dibujan la cara de Antoni Gaudí sobre el cielo de Barcelona tras la bendición del papa León XIV de la Sagrada Família. / Reuters
Un conjunto de drones dibujan la cara de Antoni Gaudí sobre el cielo de Barcelona tras la bendición del papa León XIV de la Sagrada Família. / Reuters

La proyección del rostro de Gaudí en su centenario pone fin a la bendición de la Sagrada Família por el papa León XIV

La visita del papa León XIV a Barcelona ha culminado, antes de poner rumbo a Canarias, con un espectáculo de drones que ha dejado boqueabiertos a los allí presentes. Previa a la actuación sobre el cielo de la ciudad condal, el pontífice ha bendecido la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, en una ceremonia que ha coincidido con el día en que se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926.

El pináculo de la torre, de 172,5 metros, ha quedado asociado al templo como “la iglesia más alta del mundo”. En el cierre del show, la imagen de Gaudí ha girado hacia la cruz que corona la estructura y ha dado paso a una frase del arquitecto en catalán: “Primero el amor, después la técnica”. Tras la bendición, ha comenzado el despliegue lumínico.

PUBLICIDAD

Un coro de niños ha salido entonces desde el interior con lámparas, mientras las luces que portaban los 4.000 asistentes reunidos en el exterior se encendían de forma intermitente, tal y como ha relatado la Agencia EFE. Con música interpretada por una orquesta dentro del templo, se ha iluminado de forma progresiva en la fachada del Nacimiento y el resto de la basílica hasta el encendido total.

El segmento de drones ha sido creado por Igor Studio, el espacio fundado por Igor Cortadellas dedicado a proyectos en el ámbito audiovisual y de comunicación cultural, según ha recogido la agencia de comunicación. Acto seguido, la secuencia ha terminado con fuegos artificiales y una ovación.

El papa ha culminado su visita a la Sagrada Família bendiciendo la Torre de Jesucristo de la basílica. / Agencia EFE

León XIV ha estado acompañado por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y ha participado en un momento protocolar frente a la fachada del Nacimiento: ha descubierto una placa conmemorativa de la visita en presencia de los reyes Felipe VI y Letizia. La nueva inscripción se suma a otras dos que recuerdan las visitas de Juan Pablo II en 1982 y la dedicación de la basílica por Benedicto XVI en 2010, añadió la agencia.

Temas Relacionados

Papa León XIVVisita Barcelona papa León XIVBarcelonaIglesiasIglesias EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: resultados del 10 de junio

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la oportunidad ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Cupón Diario de la Once: resultados del 10 de junio

Ana Mena desvela su nuevo tema con Lola Índigo, en primicia, en ‘La Revuelta’: “Será la canción del verano”

La cantante malagueña ha sido la invitada de la noche en RTVE, donde ha promocionado ‘Pa ti toa’, además de repasar junto a Broncano anécdotas varias de sus actuaciones

Ana Mena desvela su nuevo tema con Lola Índigo, en primicia, en ‘La Revuelta’: “Será la canción del verano”

Malú reflexiona sobre sus inicios en la música en ‘El Hormiguero’: “No había sido un sueño recurrente en mi vida”

La cantante revela cómo la ansiedad, la terapia y el éxito precoz marcaron su relación con el escenario

Malú reflexiona sobre sus inicios en la música en ‘El Hormiguero’: “No había sido un sueño recurrente en mi vida”

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy miércoles 10 de junio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy miércoles 10 de junio de 2026

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

Segunda jornada del pontífice en la Ciudad Condal, con el cierre más esperado

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

La Justicia declara fija a una trabajadora de guardería que llevaba más de 30 años encadenando contratos temporales y que no consiguió plaza

María Jesús Montero relevará a María Márquez al frente de la portavocía del PSOE andaluz durante esta legislatura

Mazón pidió a sus consellers “inundar” de datos a los medios el día de la DANA: “Desprende sensación de estar alerta que te cagas”

Zapatero pide al juez que aclare cómo se obtuvo en Estados Unidos el móvil de Rodolfo Reyes, pieza clave en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

DEPORTES

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

Bernardo Silva, entre los tres grandes de España: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid quieren al portugués