Así ha sido el lema proyectado en el cielo de Barcelona tras la visita del papa León XIV: “Primero el amor y después la técnica”

La célebre cita del arquitecto precede al rostro del arquitecto tras la bendición del papa de la basílica. / Imagen de archivo

El papa León XIV ha puesto punto y final a su itinerario en Barcelona presenciando un espectáculo de drones con el que se ha proyectado la cara de Antoni Gaudí (Reus), máximo exponente del modernismo catalán y arquitecto de la Sagrada Família. La basílica inacabada ha sido, precisamente, el epicentro de la visita papal en la ciudad condal, donde además del rostro del arquitecto, también se ha proyectado una célebre frase que dejó para la posteridad: “Primer l’amor, després la tècnica” [Primero, el amor; después la técnica]. ¿Pero cuál es su contexto?

Para el arquitecto, además de los cálculos matemáticos inherentes a sus obras, ya sea en la basílica bendecida por León XIV, en la Casa Batlló o La Pedrera, era de vital importancia sentir devoción y vocación por el trabajo diario. Es más, la cita completa de Gaudí que se ha proyectado en el cielo de Barcelona junto a la Torre de Jesucristo, recién bendecida, iba precedida de un “para hacer las cosas bien es necesario...”.

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Un conjunto de drones dibujan la cara de Antoni Gaudí sobre el cielo de Barcelona tras la bendición del papa León XIV de la Sagrada Família. / Reuters

La proyección del rostro de Gaudí en su centenario pone fin a la bendición de la Sagrada Família por el papa León XIV

La visita del papa León XIV a Barcelona ha culminado, antes de poner rumbo a Canarias, con un espectáculo de drones que ha dejado boqueabiertos a los allí presentes. Previa a la actuación sobre el cielo de la ciudad condal, el pontífice ha bendecido la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, en una ceremonia que ha coincidido con el día en que se cumplen 100 años de la muerte de Antoni Gaudí, el 10 de junio de 1926.

El pináculo de la torre, de 172,5 metros, ha quedado asociado al templo como “la iglesia más alta del mundo”. En el cierre del show, la imagen de Gaudí ha girado hacia la cruz que corona la estructura y ha dado paso a una frase del arquitecto en catalán: “Primero el amor, después la técnica”. Tras la bendición, ha comenzado el despliegue lumínico.

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Un coro de niños ha salido entonces desde el interior con lámparas, mientras las luces que portaban los 4.000 asistentes reunidos en el exterior se encendían de forma intermitente, tal y como ha relatado la Agencia EFE. Con música interpretada por una orquesta dentro del templo, se ha iluminado de forma progresiva en la fachada del Nacimiento y el resto de la basílica hasta el encendido total.

El segmento de drones ha sido creado por Igor Studio, el espacio fundado por Igor Cortadellas dedicado a proyectos en el ámbito audiovisual y de comunicación cultural, según ha recogido la agencia de comunicación. Acto seguido, la secuencia ha terminado con fuegos artificiales y una ovación.

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El papa ha culminado su visita a la Sagrada Família bendiciendo la Torre de Jesucristo de la basílica. / Agencia EFE

León XIV ha estado acompañado por el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y ha participado en un momento protocolar frente a la fachada del Nacimiento: ha descubierto una placa conmemorativa de la visita en presencia de los reyes Felipe VI y Letizia. La nueva inscripción se suma a otras dos que recuerdan las visitas de Juan Pablo II en 1982 y la dedicación de la basílica por Benedicto XVI en 2010, añadió la agencia.