España

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

Un informe de CCOO identifica que esta diferencia salarial se amplía al 30,7% en el sector privado, frente al 8,8% en el ámbito público

Guardar
Google icon
Una mujer caucásica con guantes amarillos y un delantal azul rocía y limpia una superficie de cristal con una botella pulverizadora y un paño amarillo
Una mujer trabaja mientras limpia un cristal (Freepik)

Las mujeres cobraban un 20,6% menos que los hombres en España en 2022, una diferencia salarial que se amplía en el sector privado, donde la brecha de género triplicaba la del sector público, con un 30,7% frente al 8,8% del ámbito estatal. Esto se debe a factores como la parcialidad, la presencia femenina en los sectores peor remunerados y una posible discriminación de sexo.

Así lo muestra el informe Las claves de la brecha salarial de género presentado este miércoles por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO). En este se identifica que, pese a que hay varios aspectos a mejorar, la diferencia de salario se ha ido reduciendo en los últimos años por el impacto que han tenido las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) en los sueldos más bajos, que son percibidos en su mayoría por mujeres.

PUBLICIDAD

El estudio recoge datos de la Encuesta Cuatrienal de Estructura Salarial de 2022 (última disponible) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que muestra que en ese año las mujeres percibieron un salario medio anual de 24.360 euros, mientras que los hombres recibieron 29.382 euros, una diferencia de 5.022 euros.

A partir del análisis de estos datos, CCOO reclama actuar especialmente sobre las horas complementarias, un elemento que dota a las empresas de mucha flexibilidad a la hora de ampliar las jornadas a tiempo parcial, el principal factor que incide en la brecha salarial de género.

PUBLICIDAD

El 73% de los trabajadores en jornada parcial son mujeres

La inserción laboral de las mujeres es más precaria, pese a que cuentan generalmente con un nivel formativo más alto que los hombres. La principal causa de la brecha es la desigual jornada laboral y un menor salario en los empleos feminizados, especialmente en el sector privado.

Los datos utilizados por CCOO indican que, de los tres millones de ocupados a jornada parcial, el 73% son mujeres. Hace una década esa proporción era del 72,5%, una estabilidad que, según el texto, refleja la persistencia de los cuidados como condicionante central de esa distribución.

Según el informe, si descontamos la jornada laboral, la brecha del salario por hora entre mujeres y hombres se sitúa en el 8,8%, lo que pone de relieve el peso de la jornada parcial en el empleo femenino frente al masculino.

Estas jornadas parciales entre mujeres son, señala el sindicato, “en su gran mayoría, involuntarias (querrían trabajar a tiempo completo) o impuestas por el desigual reparto social y familiar de las tareas de cuidados de personas y del hogar”.

Un posible factor de discriminación por género

El informe utiliza para el sector privado una metodología basada en la descomposición Oaxaca-Blinder, que permite analizar en detalle las causas de la brecha salarial de género. A través de este método CCOO ha observado que, después del factor de la parcialidad, aparece un componente no explicado.

Este factor ha sido asociado por el sindicato a una posible discriminación y a barreras en la trayectoria laboral femenina, como maternidad, cuidados o sesgos discriminatorios en la promoción y sesgos empresariales.

Las mujeres están más presentes en trabajos con salarios más bajos

El siguiente factor de brecha vinculado a la desigual inserción laboral entre géneros que menciona CCOO es la rama de actividad. Las mujeres siguen trabajando mayoritariamente en las mismas ramas de actividad tradicionalmente feminizadas, un sesgo que afecta especialmente en niveles formativos preuniversitarios, donde se registran las brechas más elevadas.

Una mujer caucásica trabaja concentrada frente a un monitor de ordenador con una taza de café. Al fondo, hombres caucásicos en traje conversan en una sala acristalada.
Una secretaria trabaja mientras cinco directivos celebran una reunión (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este sentido, se identifica que el 35% de las mujeres trabaja en sectores con salarios bajos, frente al 22% de los hombres que desempeña su labor en esas mismas áreas. Además, las cuatro ramas de actividad con salarios más bajos están feminizadas.

“Si las mujeres tuvieran la misma estructura sectorial del empleo que los hombres su salario aumentaría y se reduciría la brecha”, añade el informe.

Los complementos salariales marcan la diferencia

La brecha salarial de género no se explica solo porque mujeres y hombres trabajen en sectores, jornadas u ocupaciones distintas. CCOO identifica los complementos salariales como el “vehículo de transmisión” de esta diferencia salarial entre sexos porque “suelen premiar una mayor disponibilidad laboral y ese diseño favorece a los hombres”.

CCOO cuantifica que los complementos explican cuatro de cada 10 euros de la brecha salarial de género y que cerrar la diferencia en los complementos “reduciría la brecha salarial entre mujeres y hombres casi a la mitad”.

Temas Relacionados

Trabajadores EspañaCCOODesigualdad SocialEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 10 junio

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 10 junio

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Segunda jornada del pontífice en la Ciudad Condal, con el cierre más esperado

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

El Estatuto Marco encalla con sanitarios y comunidades autónomas: ”La ministra nuevamente no ha escuchado"

Los consejeros acusan a la ministra de no atender a los profesionales y Sanidad insiste en que ha hecho “todo lo posible”

El Estatuto Marco encalla con sanitarios y comunidades autónomas: ”La ministra nuevamente no ha escuchado"

La tarifa de la luz en España para este 11 de junio

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

La tarifa de la luz en España para este 11 de junio

Ángel Macías, psicólogo: “El error que todo el mundo comete es pensar que van a tener autoestima cuando todo sea perfecto”

El experto cuestiona la creencia de que el amor propio solo debe estar reservado para aquellos que han conseguir alcanzar la versión de sí mismos que desean

Ángel Macías, psicólogo: “El error que todo el mundo comete es pensar que van a tener autoestima cuando todo sea perfecto”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

El balance de seguridad de la visita a Madrid del papa León XIV: un detenido, cinco drones interceptados y cientos de atenciones médicas

La incertidumbre en el Sáhara Occidental tras la muerte del sucesor del Frente Polisario y el “silencio ensordecedor” de Marruecos y Occidente

Una mujer de Ávila pierde la apelación para ser reconocida hija de un hombre ya fallecido pese a un testamento que la mencionaba: las pruebas genéticas descartaron el parentesco

Feijóo repasa los “12 sumarios” del PSOE y pide elecciones: “O dimite por corrupción o por incompetente”

ECONOMÍA

La economía española resiste a la incertidumbre internacional y crecerá este año un 2,4%, según BBVA Research

La economía española resiste a la incertidumbre internacional y crecerá este año un 2,4%, según BBVA Research

El Mundial 2026 se juega también en el supermercado: los aficionados gastan hasta un 16% más en comida y bebida para ver los partidos

¿Quién paga el entierro en caso de herencia? La justicia obliga a un heredero a devolver 4.000 euros por el funeral de su tío

Qué gasta menos en verano: un ventilador de techo o el aire acondicionado

Por qué el Gobierno ha elegido Córdoba como sede de la nueva autoridad de investigación de accidentes en el transporte

DEPORTES

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial

La agenda de la selección española antes de su debut en el Mundial frente a Cabo Verde

El Benfica anuncia el traspaso de José Mourinho al Real Madrid por 15 millones de euros

Del cuero mojado al sensor que envía 500 datos por segundo al VAR: así ha evolucionado el balón para el Mundial 2026

Rafa Jódar y su agenda antes de Wimbledon: 12 días de vacaciones y dos torneos para preparar la temporada de hierba