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Mazón pidió a sus consellers “inundar” de datos a los medios el día de la DANA: “Desprende sensación de estar alerta que te cagas”

Los WhatsApp aportados a la causa judicial revelan que el entonces jefe del Ejecutivo valenciano pidió a los distintos departamentos recopilar incidencias, cierres e información sectorial para trasladarla de forma continuada a la opinión pública

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El expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (Rober Solsona - Europa Press)
El expresident de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (Rober Solsona - Europa Press)

El entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, trasladó a primera hora del 29 de octubre de 2024, jornada marcada por la DANA que causó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, la conveniencia de ofrecer información constante a los medios de comunicación para proyectar una imagen de seguimiento de la situación y de control institucional.

Así se desprende de los mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp integrado por los miembros del Consell, cuyo contenido ha trascendido este miércoles y al que ha tenido acceso Europa Press. En esas conversaciones, iniciadas a las 8.15 horas por el propio Mazón, el dirigente popular instó a sus consellers a recopilar y difundir datos de manera continuada a lo largo del día.

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“Informar con detalle da imagen de control; centrémonos hoy en eso”, escribió el entonces jefe del Ejecutivo valenciano en uno de los mensajes remitidos a sus colaboradores. Poco después fue más explícito sobre la estrategia comunicativa que proponía para afrontar una jornada que ya estaba marcada por las fuertes precipitaciones y sus consecuencias. “Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede. Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale?. Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma. Que es lo importante”, señaló en varios mensajes consecutivos enviados al grupo.

La documentación conocida muestra que Mazón fue quien abrió la conversación de aquel día y que su última intervención en el chat se produjo a las 8.53 horas. El último mensaje de la jornada en el grupo fue remitido a las 23.53 horas por el entonces conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, con información relativa al estado de las carreteras.

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Primeras instrucciones de la jornada

La secuencia de mensajes comienza a las 8.15 horas con una petición dirigida a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, actualmente investigada en la causa judicial abierta por la gestión de la emergencia. “Salo, que te actualicen datos de la Dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth. Quizá tengas que salir para dar parte”, escribió Mazón, en referencia a la comparecencia prevista de la entonces portavoz del Consell, Ruth Merino, coincidiendo con la celebración del pleno del Gobierno valenciano.

A continuación, el presidente extendió sus instrucciones al resto de departamentos implicados. Al entonces conseller de Educación, José Antonio Rovira, le reclamó información relacionada con el cierre de centros escolares. “Y a Rovi también con cierre de colegios”, apuntó. Asimismo, dirigió mensajes al responsable de Sanidad y a la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, para que permanecieran atentos a posibles incidencias en los centros dependientes de sus áreas. “Atentos a goteras e incidentes en los centros”, les trasladó. También pidió información al entonces conseller de Agricultura, Miguel Barrachina. “Que te pasen parte en el campo etc”, escribió en el grupo.

La respuesta de Salomé Pradas llegó apenas un minuto después. A las 8.16 horas contestó: “Por ahora todo controlado”. Segundos más tarde añadió una actualización sobre la situación meteorológica y administrativa: “Acabamos de decretar nivel 1 en Ribera Alta que es donde está pegando más fuerte”.

Fue después de ese intercambio cuando Mazón insistió en la necesidad de mantener un flujo constante de información pública y formuló los mensajes en los que defendía “inundar” de datos a los medios de comunicación durante toda la jornada.

(Noticia en ampliación)

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