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Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

En mayo, el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la UE notificó la presencia de hasta cinco materias activas cuyo uso está prohibido en la agricultura comunitaria

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Imagen de archivo tomada desde un dron de una máquina cosechadora mientras recoge cereal en un campo. EFE/ Jesús Diges
Imagen de archivo tomada desde un dron de una máquina cosechadora mientras recoge cereal en un campo. EFE/ Jesús Diges

Las organizaciones agrarias han vuelto a poner el foco sobre los controles alimentarios en la Unión Europea. La Asociación Valenciana de Agricultores ha reclamado a Bruselas un endurecimiento de la vigilancia sobre las importaciones procedentes de terceros países, especialmente de Egipto, tras detectarse varias sustancias fitosanitarias prohibidas en productos hortofrutícolas destinados al mercado comunitario.

La entidad ha considerado que estos incumplimientos representan un riesgo sanitario para los consumidores, por lo que ha denunciado una competencia que considera desigual respecto a los productores europeos.

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La petición llega después de que el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión Europea (Rasff) notificara durante el pasado mes de mayo la presencia de hasta cinco materias activas cuyo uso está prohibido en la agricultura comunitaria. Entre ellas figuran sustancias como dimetoato, oxamyl, clothianidin, chlorpyrifos e imidacloprid, detectadas en frutas y hortalizas procedentes de Egipto que intentaban acceder al mercado europeo.

Según las alertas registradas, dos partidas de naranjas egipcias fueron rechazadas en Países Bajos por contener residuos de dimetoato y oxamyl. Asimismo, las autoridades comunitarias bloquearon la entrada de varios cargamentos de limones tras detectar restos de clothianidin y chlorpyrifos. A estas incidencias se sumó una notificación emitida por Italia relacionada con melocotones importados desde Egipto en los que aparecieron varios de estos compuestos prohibidos de forma simultánea.

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Los controles también afectaron a otras producciones agrícolas. En concreto, varios lotes de tomates procedentes de Egipto fueron rechazados por contener residuos de chlorpyrifos, una sustancia eliminada de la agricultura europea por sus posibles efectos sobre la salud humana. Para AVA-Asaja, estos episodios evidencian la necesidad de reforzar las inspecciones tanto en origen como en los puntos de entrada a la Unión Europea.

Alertas en productos de Turquía, Pakistán y Perú

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para impulsar el reto "urgente" del relevo generacional en la agricultura y ganadería española, con la creación de Tierra Joven, una plataforma de información y movilización de tierras agrarias. (Europa Press/La Moncloa)

La organización agraria subraya que Egipto no es el único país que ha acumulado incidencias durante los últimos meses. Turquía también figura entre los territorios con un elevado número de alertas alimentarias registradas por el sistema europeo. Durante mayo, varios cargamentos de pimientos fueron rechazados por contener residuos de sustancias como cyflumetofen, fosthiazato y formetanato, mientras que algunos lotes de tomates presentaban restos de indoxacarb, otro producto fitosanitario prohibido en la UE.

Las incidencias detectadas por el RASFF también alcanzaron a otros países exportadores. Pakistán registró alertas relacionadas con arroz basmati que contenía residuos de clothianidin, acetamiprid y chlorpyrifos. Por su parte, Perú apareció vinculado a partidas de aguacates con niveles excesivos de cadmio, mientras que Vietnam y China también acumularon diversas notificaciones en el sistema europeo de vigilancia alimentaria.

Desde AVA-Asaja habn considerado que esta situación pone de manifiesto las diferencias regulatorias existentes entre los productores europeos y algunos competidores internacionales. Los agricultores comunitarios deben cumplir estrictas normas sobre el uso de productos fitosanitarios, trazabilidad, sostenibilidad y seguridad alimentaria, mientras que determinados países terceros pueden seguir utilizando sustancias vetadas dentro del territorio europeo.

El presidente de la organización, Cristóbal Aguado, ha defendido que los alimentos producidos en Europa ofrecen mayores garantías para los consumidores. Según sostiene, además de cumplir algunos de los estándares más exigentes del mundo, los productos europeos presentan ventajas asociadas a su proximidad geográfica, frescura y menor impacto ambiental derivado del transporte.

La asociación agraria ha insistido en que las importaciones procedentes de mercados lejanos no solo plantean dudas desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, sino que además generan una mayor huella de carbono debido a las largas distancias que deben recorrer hasta llegar a los supermercados europeos. En este contexto, han reclamado una revisión de los mecanismos de control para garantizar que todos los productos que acceden al mercado único cumplan las mismas exigencias que se aplican a los productores locales.

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