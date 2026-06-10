Bernardo Silva, entre los tres grandes de España: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid quieren al portugués

Bernardo Silva puso fin a su etapa el 24 de mayo de 2026. Ese día, jugó su último partido con el Manchester City después de nueve años, 459 partidos, 15 títulos y una despedida que coincidió con las salidas de John Stones y del propio Pep Guardiola.

El virtuoso centrocampista portugués de 31 años se marcha del Etihad Stadium como agente libre, lo que ha desencadenado una pugna a tres bandas en España entre el FC Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

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“El Barça es una opción que tengo, pero aún no he tomado una decisión. Voy a buscar un equipo donde me quieran”, declaró el jugador tras el encuentro de Portugal ante Chile de preparación para el Mundial 2026.

Bernardo Silva regatea a Enzo Fernández. (Reuters)

El FC Barcelona, sin prisa por pujar

La historia de amor entre Bernardo y el Barça ya venía de antes. Durante el mandato de Xavi Hernández, el club catalán intentó su fichaje en dos ocasiones, llegando incluso a redactar una cláusula especial de 58 millones de euros. No obstante, el fair play financiero frustró la operación.

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Ahora, con el jugador libre, el interés se reactivó y Jorge Mendes lo ofreció formalmente al club azulgrana en abril. Existía un borrador de contrato y el portugués estaba dispuesto a rebajarse el sueldo de forma significativa. Pero ahora el problema es que a Hansi Flick no le convence. El técnico alemán argumentó que la medular ya contaba con suficientes efectivos: la recuperación de Gavi, la presencia de Pedri y Frenkie de Jong, y la irrupción de Marc Bernal han reducido la necesidad de reforzar esa zona.

A pesar de ello, el técnico culé ha dado el visto bueno siempre y cuando saliera algún centrocampista antes. Por ahora, la actitud desde la ciudad condal es de calma. “No tengo ninguna duda de que Bernardo Silva encajaría en el Barça”, declaró el seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, aunque eso no parece suficiente para acelerar los pasos azulgranas.

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Bernardo Silva. (Reuters)

El Atlético de Madrid, convencido desde el principio

Quien lleva meses sin apartar la vista del portugués es el Atlético de Madrid. Mateu Alemany identificó a Silva como el candidato ideal para cubrir el vacío que dejará Antoine Griezmann, que firmó en julio su marcha al Orlando City de la MLS.

La dirección deportiva rojiblanca no plantea el argumento en términos económicos, sino de estatus: en el Metropolitano sería el líder indiscutible del equipo, con un rol que en el Barcelona o en el Madrid quedaría diluido entre muchos.

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Hay, además, un aliciente extra: el Metropolitano acogerá la final de la próxima Champions League, una competición en la que el Atlético fue el club español que más cerca estuvo de la gloria la pasada temporada.

Bernardo Silva. (Reuters)

Mourinho mueve ficha desde el Real Madrid

El último en llegar a la puja fue el Real Madrid, que irrumpió con fuerza el 7 de junio tras la reelección de Florentino Pérez con el 65% de los votos. La principal promesa de campaña del presidente se cumplió de inmediato: José Mourinho regresa al banquillo del Bernabéu trece años después. Y Mourinho tiene una petición clara: quiere a Bernardo Silva.

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La relación entre ambos portugueses y la admiración que el técnico siempre ha mostrado por el centrocampista alimentan una posibilidad que hace unas semanas parecía remota. El Real Madrid había rechazado inicialmente el ofrecimiento de Mendes, fiel a su política de fichar talento joven, pero la insistencia del técnico ha modificado la postura de la junta.

Bernardo Silva. (Reuters)

Una decisión aplazada

Bernardo quiere tener resuelto su futuro antes de que comience el Mundial. Pero a poco más de 24 horas, todo apunta a que su fichaje se resuelva una vez finalizada la cita. Por ahora, el Barcelona mantiene su oferta sobre la mesa sin intención de moverse de ahí. El Atlético sigue presionando para lograr su incorporación. Y el Real Madrid observa atento la evolución de los acontecimientos.

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