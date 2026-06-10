Malú reflexiona sobre sus inicios en la música en ‘El Hormiguero’: “No había sido un sueño recurrente en mi vida”

Malú ha visitado el programa de Pablo Motos y ha hablado sobre su evolución personal (El Hormiguero)

Malú ha presentado Quince en ‘El Hormiguero’ este miércoles 10 de junio y ha convertido la promoción de su decimoquinto disco en una confesión sobre ansiedad, autoestima y terapia, un proceso que ha reordenado su relación con el escenario en plena nueva gira.

La cantante ha situado el origen de ese malestar en un arranque profesional precoz y acelerado: empezó a cantar con 15 años, su álbum Aprendiz vendió un millón de copias y este verano afronta 50 fechas en su gira nacional, con la primera parada anunciada para el día 12 en Mérida.

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En su conversación con Pablo Motos la artista ha explicado que arrastró durante años una percepción de fraude sobre sí misma. “He tenido problemas de autoestima, sí. Lo he pasado muy mal en ese sentido conmigo misma porque no sé si será un síndrome del impostor o qué, pero al final estás toda tu vida pensando que estás mintiendo”.

Esa sensación, relató, venía de un comienzo que nunca vivió como una vocación planificada. También recordó: “Empecé a cantar con 15 años y a grabar. Todo acelerado y sin premeditación. Todo era para no ir al colegio. Era hacer cualquier cosa para no ir, cantar, pues cantar. No había sido un sueño recurrente en mi vida”.

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El peso del éxito y la inseguridad

La cantante vinculó ese conflicto interno con el éxito inmediato de sus primeros años. Cuando Aprendiz alcanzó el millón de copias y llegó la primera gira, rompió a llorar y le dijo a su madre que había mentido y que no sabía cantar, pese a haber grabado ella misma el disco.

Ese discurso sobre la inseguridad personal convivió con la defensa del título del nuevo álbum. “Nos pasamos la vida buscando genialidades y muchas veces lo más sencillo es lo mejor”, explicó sobre un nombre, Quince, que asocia a distintos momentos de su vida y que da forma a su trabajo más reciente.

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En su encuentro, Malú confesó a Pablo Motos que dedicarse a la música no era su sueño de infancia (El Hormiguero)

El punto de inflexión llegó años después, a raíz de la lesión de tobillo de 2018 que la obligó a cancelar una gira. Fue la primera vez que paró de verdad y, en ese silencio, descubrió que estar en casa también estaba bien y que podía dejar aparcada durante un tiempo la identidad pública de Malú.

La vuelta al trabajo abrió una crisis distinta, ya que cuando tuvo que regresar sintió que no sabía dónde estaba y empezó a asumir que el problema no era solo profesional, sino también la presión de sostener un personaje que había construido para compensar timidez e inseguridad.

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La artista compartió con Pablo Motos su experiencia tras cancelar una gira por lesión (El Hormiguero)

En ese tramo de la entrevista apareció con claridad la salud mental. Malú ha dicho: “Empecé a ir a terapia hace cuatro años porque sentía mucha ansiedad. No dormía y tenía más miedos de lo que yo pensaba. Intentaba controlar lo incontrolable”.

La cantante defendió además la utilidad práctica de ese proceso, pues recomendó acudir a terapia porque “te dan herramientas” y explicó que antes, si perdía un mínimo control del personaje, vivía con ansiedad, se ahogaba en ella y al terminar un concierto se hacía “diminuta” e insegura.

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Nueva etapa y vida cotidiana

Esa revisión personal ha cambiado también su forma de encarar los directos. Aseguró que ahora está disfrutando del escenario “como nunca”, sin pensar si lo hace bien o mal, y que su intención es prolongar una gira que ya tiene previstas 50 actuaciones y que, dijo, todavía sumará más fechas.

La parte más ligera de la entrevista llegó con su uso cotidiano de la inteligencia artificial. Malú contó que llama “la Chati” a esa herramienta, que empezó a usarla gratis, luego pasó a pagar 10 euros y ahora abona 22 euros porque la utiliza para resolver dudas, incluida la gestión del consumo doméstico.

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La cantante Malú repasa los inicios de su carrera a los 15 años y cómo el éxito la obligó a madurar de golpe. Habla de la presión, de la necesidad de 'disociar para protegerse' y de cómo enfrenta hoy las críticas y los comentarios machistas.

En esa explicación añadió que tiene placas solares y geotermia en casa y que la inteligencia artificial le ha ayudado a lograr “un gran ahorro de consumo de electricidad”. La cantante bromeó con que apenas le habla y solo le escribe, aunque admite que a veces falla y “miente”.

La entrevista terminó con una interpretación en directo de “Rota”, una de las canciones del nuevo álbum, después de una conversación en la que la artista vinculó el lanzamiento de Quince con un momento de mayor libertad personal.

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