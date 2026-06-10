España

Malú reflexiona sobre sus inicios en la música en ‘El Hormiguero’: “No había sido un sueño recurrente en mi vida”

La cantante revela cómo la ansiedad, la terapia y el éxito precoz marcaron su relación con el escenario

Guardar
Google icon
Malú ha visitado ‘El Hormiguero’ para conversar con Pablo Motos sobre su carrera
Malú ha visitado el programa de Pablo Motos y ha hablado sobre su evolución personal (El Hormiguero)

Malú ha presentado Quince en ‘El Hormiguero’ este miércoles 10 de junio y ha convertido la promoción de su decimoquinto disco en una confesión sobre ansiedad, autoestima y terapia, un proceso que ha reordenado su relación con el escenario en plena nueva gira.

La cantante ha situado el origen de ese malestar en un arranque profesional precoz y acelerado: empezó a cantar con 15 años, su álbum Aprendiz vendió un millón de copias y este verano afronta 50 fechas en su gira nacional, con la primera parada anunciada para el día 12 en Mérida.

PUBLICIDAD

En su conversación con Pablo Motos la artista ha explicado que arrastró durante años una percepción de fraude sobre sí misma. “He tenido problemas de autoestima, sí. Lo he pasado muy mal en ese sentido conmigo misma porque no sé si será un síndrome del impostor o qué, pero al final estás toda tu vida pensando que estás mintiendo”.

Esa sensación, relató, venía de un comienzo que nunca vivió como una vocación planificada. También recordó: “Empecé a cantar con 15 años y a grabar. Todo acelerado y sin premeditación. Todo era para no ir al colegio. Era hacer cualquier cosa para no ir, cantar, pues cantar. No había sido un sueño recurrente en mi vida”.

PUBLICIDAD

El peso del éxito y la inseguridad

La cantante vinculó ese conflicto interno con el éxito inmediato de sus primeros años. Cuando Aprendiz alcanzó el millón de copias y llegó la primera gira, rompió a llorar y le dijo a su madre que había mentido y que no sabía cantar, pese a haber grabado ella misma el disco.

Ese discurso sobre la inseguridad personal convivió con la defensa del título del nuevo álbum. “Nos pasamos la vida buscando genialidades y muchas veces lo más sencillo es lo mejor”, explicó sobre un nombre, Quince, que asocia a distintos momentos de su vida y que da forma a su trabajo más reciente.

La cantante explicó a Pablo Motos cómo utiliza la inteligencia artificial en su vida diaria
En su encuentro, Malú confesó a Pablo Motos que dedicarse a la música no era su sueño de infancia (El Hormiguero)

El punto de inflexión llegó años después, a raíz de la lesión de tobillo de 2018 que la obligó a cancelar una gira. Fue la primera vez que paró de verdad y, en ese silencio, descubrió que estar en casa también estaba bien y que podía dejar aparcada durante un tiempo la identidad pública de Malú.

La vuelta al trabajo abrió una crisis distinta, ya que cuando tuvo que regresar sintió que no sabía dónde estaba y empezó a asumir que el problema no era solo profesional, sino también la presión de sostener un personaje que había construido para compensar timidez e inseguridad.

Malú mostró a Pablo Motos una nueva manera de disfrutar el escenario, libre de presiones
La artista compartió con Pablo Motos su experiencia tras cancelar una gira por lesión (El Hormiguero)

En ese tramo de la entrevista apareció con claridad la salud mental. Malú ha dicho: “Empecé a ir a terapia hace cuatro años porque sentía mucha ansiedad. No dormía y tenía más miedos de lo que yo pensaba. Intentaba controlar lo incontrolable”.

La cantante defendió además la utilidad práctica de ese proceso, pues recomendó acudir a terapia porque “te dan herramientas” y explicó que antes, si perdía un mínimo control del personaje, vivía con ansiedad, se ahogaba en ella y al terminar un concierto se hacía “diminuta” e insegura.

Nueva etapa y vida cotidiana

Esa revisión personal ha cambiado también su forma de encarar los directos. Aseguró que ahora está disfrutando del escenario “como nunca”, sin pensar si lo hace bien o mal, y que su intención es prolongar una gira que ya tiene previstas 50 actuaciones y que, dijo, todavía sumará más fechas.

La parte más ligera de la entrevista llegó con su uso cotidiano de la inteligencia artificial. Malú contó que llama “la Chati” a esa herramienta, que empezó a usarla gratis, luego pasó a pagar 10 euros y ahora abona 22 euros porque la utiliza para resolver dudas, incluida la gestión del consumo doméstico.

La cantante Malú repasa los inicios de su carrera a los 15 años y cómo el éxito la obligó a madurar de golpe. Habla de la presión, de la necesidad de 'disociar para protegerse' y de cómo enfrenta hoy las críticas y los comentarios machistas.

En esa explicación añadió que tiene placas solares y geotermia en casa y que la inteligencia artificial le ha ayudado a lograr “un gran ahorro de consumo de electricidad”. La cantante bromeó con que apenas le habla y solo le escribe, aunque admite que a veces falla y “miente”.

La entrevista terminó con una interpretación en directo de “Rota”, una de las canciones del nuevo álbum, después de una conversación en la que la artista vinculó el lanzamiento de Quince con un momento de mayor libertad personal.

Temas Relacionados

Pablo MotosEl HormigueroSalud MentalMúsicaMúsica EspañaGente EspañaFamosos EspañaAntena 3AtresmediaTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy miércoles 10 de junio de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto: resultado de hoy miércoles 10 de junio de 2026

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

Segunda jornada del pontífice en la Ciudad Condal, con el cierre más esperado

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

El 67 % de los docentes valencianos vota interrumpir o desconvocar la huelga indefinida

Las organizaciones convocantes han informado de que el parón seguirá este jueves y que, si se impone esa opción en el recuento final, la medida entrará en vigor el viernes

El 67 % de los docentes valencianos vota interrumpir o desconvocar la huelga indefinida

La Justicia declara fija a una trabajadora de guardería que llevaba más de 30 años encadenando contratos temporales y que no consiguió plaza

La Sala revoca la sentencia que únicamente le reconocía la condición de indefinida no fija y entiende que haber acreditado su capacidad en un proceso selectivo para plazas permanentes justifica la declaración de fijeza

La Justicia declara fija a una trabajadora de guardería que llevaba más de 30 años encadenando contratos temporales y que no consiguió plaza

Resultados del Super Once del 10 junio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Super Once del 10 junio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El pontífice proclama desde la Sagrada Família que “no se puede creer en Jesús y promover la guerra y matar al inocente”

La Justicia declara fija a una trabajadora de guardería que llevaba más de 30 años encadenando contratos temporales y que no consiguió plaza

María Jesús Montero relevará a María Márquez al frente de la portavocía del PSOE andaluz durante esta legislatura

Mazón pidió a sus consellers “inundar” de datos a los medios el día de la DANA: “Desprende sensación de estar alerta que te cagas”

Zapatero pide al juez que aclare cómo se obtuvo en Estados Unidos el móvil de Rodolfo Reyes, pieza clave en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

DEPORTES

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”

El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

Bernardo Silva, entre los tres grandes de España: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid quieren al portugués