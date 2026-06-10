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Ana Mena desvela su nuevo tema con Lola Índigo, en primicia, en ‘La Revuelta’: “Será la canción del verano”

La cantante malagueña ha sido la invitada de la noche en RTVE, donde ha promocionado ‘Pa ti toa’, además de repasar junto a Broncano anécdotas varias de sus actuaciones

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Ana Mena, en 'La Revuelta'
La cantante malagueña canta 'La Bámbola' al final de la entrevista en RTVE. / Captura de pantalla

No es la primera vez que una cantante desvela en directo, en La Revuelta, la letra de un tema o un nuevo álbum que todavía estar por escuchar. En esta ocasión ha sido Ana Mena, la cantante malagueña que este viernes publica el tema Pa ti toa en colaboración con Lola Índigo, compañera y amiga de profesión. No obstante, para envidia de David Broncano, la artista también visita el programa tras haber sido galardonada con la Medalla de Andalucía 2026 en la categoría de Cultura y Patrimonio, entregadas el pasado 28 de febrero.

Además del nuevo álbum y su gira veraniega con 10 conciertos por todo el Estado español, la cantante ha relatado las peores experiencias sobre el escenario, aquellas en las que cantar ha sido un reto adicional: “Literalmente estar vomitando y salir a cantar”. Para terminar la entrevista, sin las preguntas clásicas en esta ocasión, David Broncano le ha pedido a la artista que interpretase la misma canción que cantó en los Goya de este año, La Bámbola.

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Ana Mena y David Broncano, en 'La Revuelta'
La cantante andaluza y el presentador, David Broncano, se intercambian regalos sobre el escenario del programa. / Captura de pantalla

Qué se sabe de ‘Pa ti toa’, la canción de Ana Mena y Lola Índigo: “Ya era hora”

Esta colaboración, entre Mena e Índigo, en un momento de reconocimiento institucional para ambas artistas. Ese contexto refuerza el valor simbólico de una canción conjunta entre dos intérpretes que “llevan su tierra por bandera”. En su paso por La Revuelta, la andaluza ha defendido que “ya era hora” de que el proyecto se materializara por haber sido solicitado por sus seguidores.

La reserva con la que ha manejado el lanzamiento tiene una explicación concreta. La artista ha recordado en el programa cómo filtró sin querer Madrid City después de enviar la canción a un amigo mediante un enlace de descarga y publicar luego en redes sociales un pantallazo de su reacción sin ocultar ese acceso. Aquel descuido permitió que cualquiera pudiera descargar el tema antes de su salida oficial. Mena lo ha resumido con una autodefinición irónica: “Soy muy boomer para estas cosas”, después de recordar que la canción sonó durante meses “en todas las discotecas de Madrid” antes de publicarse.

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Del fallo técnico en los Goya 2026 al estreno en ‘La Revuelta’

La entrevista en La Revuelta también ha servido para repasar otro episodio reciente de su carrera. Ana Mena ha sido una de las protagonistas musicales de los Premios Goya 2026, donde interpretó en directo La bámbola, la canción italiana popularizada por Patty Bravo y versionada en numerosas ocasiones. La cantante ha relatado que aquella actuación estuvo marcada por un problema técnico que no se percibió desde fuera. “Dos días antes se grabó el ensayo. Empiezo a cantar y me ponen en el pinganillo la grabación del ensayo. Tuve que cantar escuchándome en doble”, ha explicado en el programa.

Mena ha añadido que durante la interpretación solo pensaba: “¡Por dios, que no esté sonando doble fuera!”. El programa señala que la actuación salió finalmente “a la perfección” y que la artista ha cerrado su paso por La Revuelta interpretando de forma improvisada un fragmento de la canción de Bravo.

Hablamos con Ana Mena y Óscar Casas, protagonistas de 'Ídolos'

La visita también ha dejado otras confesiones personales, desde una lesión en el dedo corazón cuando jugaba al fútbol como portera hasta sus problemas de sueño, con despertares habituales hacia las 3 de la mañana. El foco del programa, en todo caso, estuvo en ese estreno aún secreto de Pa ti toa, cuya primera escucha pública, por ahora, sigue reducida a los auriculares de Broncano.

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