El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

El Estatuto de los Trabajadores reconoce a todos los empleados en España el derecho a un máximo de 14 días festivos retribuidos al año. (Freepik)

El Estatuto de los Trabajadores reconoce a todos los empleados en España el derecho a un máximo de 14 días festivos retribuidos al año, jornadas que no pueden descontarse del salario ni tienen que compensarse después. Este límite, recogido en el artículo 37 del texto legal, constituye uno de los pilares del calendario laboral y afecta a millones de trabajadores en todo el territorio nacional.

La norma aclara que “las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de las cuales dos serán locales”. Esto significa que el empleado tiene derecho a ausentarse de su puesto durante esas fechas sin ver reducido su sueldo y sin tener que reponer las horas no trabajadas.

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Festivos nacionales inamovibles

Dentro de ese techo de 14 días, la ley fija un núcleo de festividades de obligado cumplimiento en el conjunto del país. El Estatuto establece que deben respetarse como fiestas de ámbito nacional la Natividad del Señor (25 de diciembre), Año Nuevo (1 de enero), el 1 de mayo como Día del Trabajador y el 12 de octubre como la Fiesta Nacional de España. Cuatro fechas que forman el suelo mínimo común del calendario laboral y ningún convenio colectivo ni acuerdo de empresa puede eliminarlas.

Pero ¿qué ocurre cuando una festividad coincide con un domingo o día no laborable? El Estatuto prevé este supuesto y establece que el descanso se traslada “al lunes inmediatamente posterior”. El Gobierno tiene además la facultad de mover a lunes determinadas fiestas nacionales cuando así lo considere oportuno.

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Sentencia del Supremo: los días de descanso no pueden coincidir con los festivos.

Con este mecanismo, ningún trabajador pierde un día de descanso por el simple hecho de que el festivo coincida con su jornada habitual de descanso semanal.

Por qué el calendario varía según la comunidad autónoma

El hecho de que el calendario laboral no sea idéntico en todas las regiones se explica en el propio estatuto. La norma permite a las comunidades autónomas poder sustituir determinadas festividades nacionales por celebraciones propias de su tradición histórica y cultural, siempre dentro del límite anual de los 14 días.

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Gracias a esta previsión, cada territorio puede incluir en su calendario fechas que tienen un arraigo especial para su población, lo que explica las diferencias que existen entre, por ejemplo, el calendario de Cataluña, el del País Vasco o el de la Comunitat Valenciana.

El descanso semanal mínimo

Más allá de los festivos puntuales, el Estatuto también regula el descanso semanal. Todo trabajador tiene derecho a un mínimo de día y medio ininterrumpido de descanso por semana. Con carácter general, ese periodo abarca la tarde del sábado o la mañana del lunes, más el domingo completo.

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Para los menores de 18 años, la protección es mayor. Su descanso semanal mínimo se amplía a dos días ininterrumpidos, una medida que refuerza la tutela especial que la legislación laboral otorga a este colectivo.

Si tu día libre coincide con festivo, la empresa debe recompensarte con más descanso. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva)

Permisos retribuidos: matrimonio, fallecimiento y otros supuestos

Además, el artículo 37 del Estatuto también recoge un catálogo de permisos retribuidos que los trabajadores pueden ejercer sin pérdida de salario. Entre los más habituales figura el derecho a 15 días naturales por matrimonio o registro de pareja de hecho, una de las licencias más conocidas.

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La norma contempla además cinco días por enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica de familiares cercanos, dos días por fallecimiento de familiares (ampliables si hay desplazamiento) y un día por traslado del domicilio habitual.