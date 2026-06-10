María Jesús Montero relevará a María Márquez al frente de la portavocía del PSOE andaluz durante esta legislatura

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (Joaquín Corchero - Europa Press)

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, asumirá la portavocía del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento andaluz durante la XIII legislatura, que arranca formalmente este jueves con la constitución de la Cámara autonómica surgida de las elecciones celebradas el pasado 17 de mayo. La dirigente socialista encabezará la representación parlamentaria de su formación tras la decisión adoptada por la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, reunida este miércoles en Sevilla para definir la estructura política del grupo y las propuestas para la Mesa del Parlamento.

La designación de Montero sitúa a la líder de los socialistas andaluces al frente de la estrategia parlamentaria del partido en una legislatura en la que el PSOE-A contará con 28 diputados, dos menos que los obtenidos en los comicios autonómicos de 2022. La también diputada electa por Sevilla releva en la portavocía a María Márquez, quien había desempeñado esta responsabilidad durante la etapa final de la pasada legislatura.

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La reunión de la dirección regional socialista se celebró en la víspera del pleno constitutivo del Parlamento andaluz, una sesión en la que quedará configurada la Mesa de la Cámara y comenzará oficialmente el nuevo periodo legislativo. Durante el encuentro, Montero presentó la propuesta de cargos tanto para los órganos de dirección del grupo parlamentario como para la representación socialista en la Mesa del Parlamento.

Relevo en la portavocía socialista

La nueva portavoz del Grupo Parlamentario Socialista llega a esta responsabilidad después de haber liderado la candidatura del PSOE-A por la provincia de Sevilla y de haber sido la candidata socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas.

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Además de dirigir actualmente la federación socialista andaluza, Montero ocupa la Vicesecretaría General del PSOE a nivel federal. Su trayectoria política incluye responsabilidades de primer nivel en el Gobierno de España, donde ha ejercido como vicepresidenta primera, portavoz del Ejecutivo y ministra de Hacienda.

Antes de su etapa en el Ejecutivo central, desarrolló buena parte de su carrera política en Andalucía, formando parte de los gobiernos socialistas de la Junta. Durante esos años estuvo al frente de las consejerías de Hacienda y Administración Pública y de Salud.

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Junto a Montero, la dirección parlamentaria del PSOE-A contará con dos portavoces adjuntas. La primera será María Márquez, diputada por Huelva y actual vicesecretaria general del partido en Andalucía. Márquez ya había ejercido funciones de portavocía adjunta durante parte de la anterior legislatura, coincidiendo con la dirección del PSOE-A encabezada por Juan Espadas. La segunda portavocía adjunta recaerá en Ángeles Férriz, parlamentaria por Jaén. Férriz acumula una amplia experiencia en la Cámara andaluza, donde ha desempeñado anteriormente responsabilidades tanto como portavoz adjunta como portavoz del grupo socialista.

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero (Europa Press)

María Márquez, una de las figuras destacadas en la nueva estructura parlamentaria, forma parte de la Cámara andaluza desde 2015. Durante este periodo ha participado en distintos trabajos legislativos y ha ejercido como ponente de iniciativas normativas como la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y la Ley del Cine.

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Por su parte, Ángeles Férriz también es parlamentaria autonómica desde 2015. Antes de consolidar su presencia en la política andaluza desarrolló responsabilidades en el ámbito municipal y provincial, entre ellas las de alcaldesa de La Carolina y diputada provincial en Jaén.

El organigrama parlamentario se completará con Rafael Recio como secretario del Grupo Socialista. Diputado por Sevilla y secretario de Organización del PSOE sevillano, Recio ha ocupado anteriormente responsabilidades institucionales como alcalde de Camas y diputado provincial en la Diputación de Sevilla.

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Propuestas para la Mesa del Parlamento

Además de la organización interna del grupo parlamentario, el PSOE-A ha definido los nombres que propondrá para formar parte de la Mesa del Parlamento andaluz, el órgano rector de la Cámara encargado de dirigir la actividad parlamentaria.

La formación socialista propondrá al diputado electo por Cádiz Fernando López Gil para ocupar una de las vicepresidencias de la Mesa. Por su parte, la parlamentaria electa por Granada Olga Manzano será la candidata socialista para una de las secretarías. López Gil forma parte de la dirección regional del PSOE-A como responsable del Área de Comunicación Política y Formación. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado distintos cargos en las administraciones autonómica y local. Entre ellos figuran los de viceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, delegado del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, senador autonómico y diputado provincial. En la actualidad ejerce como primer teniente de alcaldesa en el Ayuntamiento de San Fernando.

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En el caso de Olga Manzano, su vinculación con el Parlamento andaluz se remonta a 2018, año en el que accedió por primera vez al escaño. Desde febrero de 2025 ocupa además la Secretaría de Igualdad del PSOE de Andalucía, responsabilidad asumida tras el congreso regional celebrado en Armilla, en la provincia de Granada. En las últimas elecciones autonómicas encabezó la candidatura socialista granadina.

Con estos nombramientos, el PSOE-A afronta el inicio de la XIII legislatura con una estructura parlamentaria renovada en la que María Jesús Montero concentrará el liderazgo político del grupo desde la portavocía, mientras que Fernando López Gil y Olga Manzano serán las principales apuestas socialistas para ocupar puestos en la Mesa del Parlamento andaluz durante la nueva etapa legislativa.

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