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El mensaje del papa León XIV un día antes de arrancar el Mundial 2026: “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”

El pontífice ha recordado que “la vida no es una carrera para lucirnos por nuestra cuenta”

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El papa León se pronuncia sobre el Mundial 2026 (Montaje Infobae)
El papa León se pronuncia sobre el Mundial 2026 (Montaje Infobae)

A veinticuatro horas de que empiece el Mundial 2026, el papa León XIV ha pronunciado unas palabras para la que va a ser la primera competición de esta índole desde que le nombraron como el máximo representante de la Iglesia católica el 8 de mayo de 2025. El pontífice ha publicado una reflexión a través de su cuenta en X, mientras descansaba de su visita a la Iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval en Barcelona, y antes de dirigirse a la Sagrada Familia.

Al comienzo de su mensaje, ha recordado el impacto global del deporte y la importancia de los valores humanos y espirituales, en vísperas del evento deportivo que concentrará la atención mundial. “El Mundial comienza mañana, y muchos verán los partidos”, ha detallado el papa. No obstante, “el fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar: la vida no es una carrera para lucirnos por nuestra cuenta, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos”, ha explicado.

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FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias de la UEFA - Grupo E - España vs Turquía - Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla, España - 18 de noviembre de 2025. Los jugadores de España posan para una foto de grupo antes del partido. REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: Fútbol - Copa Mundial de la FIFA - Eliminatorias de la UEFA - Grupo E - España vs Turquía - Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilla, España - 18 de noviembre de 2025. Los jugadores de España posan para una foto de grupo antes del partido. REUTERS/Marcelo Del Pozo/File Photo

“Quien no sabe vivir con y para los demás, aún no ha entendido la vida”

Entre sus mensajes, el pontífice ha hecho hincapié en la importancia de la solidaridad y el trabajo en equipo, tanto en el campo de juego como en la vida cotidiana. “Quien no sabe pasar el balón, aunque tenga talento, aún no ha entendido el juego”, ha escrito. Asimismo, ha extendido esta idea a algo más transcendental, pues “quien no sabe vivir con y para los demás, aún no ha entendido la vida”, ha subrayado.

León XIV también ha mencionado a los fieles de la Iglesia, porque “Además de ser amables y gentiles, los cristianos deben ser compasivos, amar desinteresadamente y buscar el bien de los demás”. Todo ello, como enfatiza el pontífice, “sabiendo que en cada hermano y hermana que sufre es el mismo Señor quien pide y recibe, quien es acogido o rechazado, amado o despreciado”.

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El primer Mundial que siguió fue el del 82 en España

Las palabras del máximo representante de la Iglesia se han publicado durante su primera visita oficial como papa a España. Recordemos que el sábado 6 de junio aterrizó en la capital en una gira que concluirá el 12 de junio en Tenerife. Sin embargo, este no ha sido el primer mensaje papal relacionado con el fútbol durante estos días.

El papa León XIV durante su encuentro con las realidades de Caridad y Asistencia Diocesanas en la Iglesia de Sant Agustí, este miércoles en su visita oficial a España. EFE/Marta Pérez
El papa León XIV durante su encuentro con las realidades de Caridad y Asistencia Diocesanas en la Iglesia de Sant Agustí, este miércoles en su visita oficial a España. EFE/Marta Pérez

Esta misma tarde, León ha confesado a un niño peruano de seis años llamado Renzo que normalmente le gusta jugar al tenis, pero que de joven le encantaba el fútbol americano, un deporte “un poco más violento”, le ha dicho en la Iglesia de San Agustín que ha visitado hoy. También le ha contado que, mientras vivía en Trujillo (Perú) solía jugar al fútbol con los otros seminaristas. “De defensa, si lo quieren saber, no era un gran goleador”, ha detallado.

Además, ha comunicado que el primer Mundial que siguió fue el que se celebró en España en 1982. Al final, “un poco de deporte hace bien para todos”, pues para ponerlo en práctica “hay que estar bien en cuerpo, mente y alma”.

Asimismo, el papa ya hizo un pequeño guiño al fútbol durante su visita al estadio del Santiago Bernabéu este lunes, donde tuvo un encuentro con 70.000 integrantes de la diócesis de Madrid, Alcalá y Getafe. El mensaje tuvo lugar después de presenciar un espectáculo narrado por los comentaristas Manolo Lama y Paco González y expresado por varios niños.

Durante la actuación, el pontífice incluso tuvo momentos en los que no pudo evitar reírse. Para mostrar su agrado con el show, las primeras palabras de su discurso las usó para hacer una metáfora: “Para un jugador de fútbol,hacer un gol en este estadio es algo que le marca la vida. Pero hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre”.

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