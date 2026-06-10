Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

Trabajadores de la construcción hormigonan una cubierta de un nuevo edificio en Bilbao, en una fotografía de archivo. EFE/LUIS TEJIDO

Casi la mitad de las personas trabajadoras de la Unión Europea (47,3%) ha estado expuesta a, al menos, un factor de riesgo de cáncer. En sectores como la minería, las actividades extractivas y la construcción, es frecuente la exposición a dos o más factores, afectando a más del 60% de los empleados, según ha estimado el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (Insst).

El 47,3% que ha señalado el Insst hace referencia a 98,5 millones de personas trabajadoras de seis Estados miembros de la Unión Europea: España, Alemania, Francia, Finlandia, Hungría e Irlanda. Además, han señalado que el cáncer es la principal causa de mortalidad relacionada con el trabajo en la UE y representa en torno al 53% de los fallecimientos de origen laboral.

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Cerca de 120.000 personas desarrollan cáncer en Europa cada año debido a la exposición a agentes cancerígenos en el trabajo, lo que provoca casi 80.000 muertes anuales, según los datos presentados este miércoles por el Instituto durante una jornada para impulsar mejoras en la identificación de los factores de riesgos y la adopción de medidas preventivas frente al cáncer de origen laboral.

Sobre España, el Insst ha destacado que durante 2025 se notificaron un total de 105 cánceres laborales, lo que representa menos del 0,35% del total de enfermedades profesionales comunicadas, según los datos del sistema de Comunicación de Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (Cepross), aunque las estimaciones científicas sitúan en torno a 8.000 los casos de cáncer laboral que podrían producirse cada año.

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Los empleados de pymes, más expuestos que los de grandes empresas

La Comisión de Salud Pública ha aprobado la propuesta de modificación del programa de cribado poblacional de cáncer de mama en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que amplía la población objetivo para incluir a mujeres de entre 45 y 74 años. (Fuente: Ministerio de Sanidad)

La contundencia de los datos-señala el Instituto- choca con el infradiagnóstico e infradeclaración de la enfermedad, los que la convierte en una “realidad invisible”. Montserrat Solórzano, directora del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo del Insst, ha afirmado que “los cánceres cuyo origen es profesional pueden prevenirse reduciendo o eliminando las exposiciones que provocan la enfermedad. Sin embargo, una de las dificultades que encontramos es la elevada latencia entre la exposición laboral y la aparición de la enfermedad que, por ejemplo, en el caso del amianto y el mesotelioma puede superar los 40 años”.

Esto provoca, según Solórzano, que “una proporción significativa de las personas, en el momento del diagnóstico de cáncer ya no trabajan en la empresa en la que se produjo la exposición, lo que dificulta establecer la relación causal entre cáncer y actividad laboral”, ha explicado.

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Entre los factores de riesgo más frecuentes identificados, el Instituto ha destacado la radiación ultravioleta solar, las emisiones de motores diésel, el benceno, la sílice cristalina respirable las emisiones diésel y el polvo de madera, lo que refuerza la necesidad de actuar prioritariamente en aquellos sectores y actividades con mayor nivel de riesgo.

La herramienta más eficaz es la prevención: “La identificación temprana de los factores de riesgo, la eliminación o sustitución de los agentes cancerígenos cuando sea posible y la implantación efectiva de medidas de control constituyen elementos clave para reducir las exposiciones”.

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Respecto a la perspectiva de género, el Instituto ha señalado que, en 2024, el 92% de los cánceres profesionales reconocidos en España correspondieron a hombres, un dato que refleja “las limitaciones en la identificación y reconocimiento de los casos que afectan a las mujeres”. Además, los resultados de la encuesta europea muestra que los empleados de pymes tienen 1,3 veces más probabilidades de exposición a factores de riesgo que quienes trabajan en empresas grandes.