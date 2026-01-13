España

Tarta de arroz con leche, un postre original, fácil de hacer y cremoso

Sin que sea necesario utilizar el horno, es posible hacer una receta que es perfecta para sorprender a los invitados, al combinar dos dulces clásicos que destacan por el toque de la canela

Los trucos de Alberto Chicote para hacer el arroz con leche más cremoso y aromático.

Disfrutar de un postre delicioso, fácil de hacer y, sobre todo, original, sin necesidad de utilizar el horno, es posible. Estos requisitos los cumple la tarta de arroz con leche. A su sabor cremoso hay que sumarle el toque afrodisiaco de la canela. Además, puede considerarse una receta perfecta para sorprender a los invitados, ya que es una mezcla de ingredientes que es ideal para los amantes del dulce.

Se trata de un postre que fusiona dos clásicos: el arroz con leche y la tarta tradicional, logrando una preparación cremosa y aromática. Este pastel destaca por su textura suave y su delicado sabor a canela y limón, convirtiéndose en una opción idónea para celebraciones o como broche de oro en una comida especial.

Este postre tiene profundas raíces en la repostería del norte de España, especialmente en el País Vasco, donde es habitual encontrar variantes bajo el nombre de “pasteles de arroz”. Existen versiones que incorporan masa de hojaldre como base y otras que integran mantequilla y huevo para aportar más untuosidad al arroz. Suelen servirse fríos, acompañados de un toque de canela o frutas confitadas, y maridan perfectamente con vinos dulces o un café intenso.

Receta de tarta de arroz con leche

Tarta de arroz con leche.
Tarta de arroz con leche. (AdobeStock)

La preparación de la tarta de arroz con leche parte de una base de arroz cocido en leche aromatizada con canela y limón, al que se le añade mantequilla y yemas de huevo para conseguir una textura cremosa y consistente. La mezcla se dispone sobre una base de masa de hojaldre, que aporta un contrapunto crujiente. El resultado es un pastel dorado por fuera y muy suave por dentro, perfecto para los amantes de los postres tradicionales.

Tiempo de preparación

El tiempo total aproximado de elaboración de esta receta es de 3 horas y 20 minutos, que se distribuye de la siguiente forma:

  • Preparación del arroz: 2 horas de remojo + 40 minutos de cocción
  • Preparación y horneado: 20 minutos de elaboración + 20 minutos de horno

Ingredientes

  • 1 litro de leche hervida
  • 1 taza de arroz
  • 1/4 de kilo de azúcar
  • 1 palito de canela
  • 1/4 de kilo de mantequilla
  • 4 yemas de huevo
  • Masa de hojaldre (suficiente para forrar pequeños moldes)
  • (Opcional) Frutas confitadas para decorar

Cómo hacer tarta de arroz con leche, paso a paso

Tazón de arroz con leche
Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Remoja el arroz en agua durante dos horas para que ablande antes de la cocción.
  2. Hierve el arroz junto con la leche, el azúcar y el palo de canela hasta que el arroz esté tierno y la mezcla espese.
  3. Deja enfriar completamente la mezcla cocida de arroz.
  4. Bate el arroz frío junto con la mantequilla blanda y las yemas hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa.
  5. Extiende la masa de hojaldre y forra pequeños moldes para tartaletas o un molde grande de tarta.
  6. Rellena los moldes hasta el borde con la mezcla de arroz. Asegúrate de que quede bien repartida y alisada.
  7. Introduce los moldes en el horno precalentado a temperatura alta y hornea hasta que la superficie esté dorada y el interior cuajado (aproximadamente 20 minutos).
  8. Deja enfriar antes de desmoldar. Puedes decorar con frutas confitadas o espolvorear canela al gusto.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente ocho porciones, dependiendo del tamaño del molde utilizado.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 16 g
  • Hidratos de carbono: 47 g
  • Proteínas: 6 g
  • Azúcares: 25 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de arroz con leche puede conservarse en refrigeración, bien tapada, durante tres días. Se recomienda consumirla fría y evitar la congelación para que no pierda su textura cremosa.

