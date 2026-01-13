Tarta de mousse de limón: la receta que combina la frescura del cítrico con el dulzor de la galleta

La frescura del limón y el dulzor de la galleta aportan a este postre una ligereza ideal para culminar cualquier comida copiosa. / Freepick

La frescura de un postre tras una comida copiosa es una búsqueda gastronómica que no siempre está a mano en los hogares. Sin embargo, esta receta sencilla de tarta de mousse de limón, con base de galleta, es capaz de transformar cualquier comida en una experiencia fresca y memorable. Su textura esponjosa y su sabor ácido, equilibrado por la dulzura de la base, convierten este postre en la elección preferida para quienes buscan un final ligero, pero delicioso.

El origen de la mousse de limón tiene raíces en la repostería francesa, aunque la versión en tarta es especialmente popular en España y América Latina, donde se utiliza con frecuencia en celebraciones familiares o como postre veraniego. Esta tarta admite múltiples variaciones, desde bases de galleta hasta bizcochos ligeros, y se puede acompañar con frutos rojos o merengue italiano para realzar su sabor. El maridaje ideal suele ser con un vino dulce o cava bien frío, aunque también combina con tés frutados.

Receta de tarta de mousse de limón

La tarta de mousse de limón combina una base crujiente de galletas con una mousse suave y aireada de esta fruta, logrando una armonía entre lo ácido y lo dulce. Se prepara sin horno, lo que facilita el trabajo y asegura un resultado ligero y fresco. El toque final lo dan, tanto la ralladura como las rodajas de limón, que realzan su presentación y aroma.

Tiempo de preparación

Preparación de la base: 10 minutos

Elaboración de la mousse: 20 minutos

Reposo en nevera: 4-6 horas (mejor de un día para otro)

Tiempo total aproximado: 4 horas y 30 minutos

Ingredientes

200 g de galletas tipo María o digestive

80 g de mantequilla derretida

400 ml de nata para montar (mínimo 35% MG)

1 lata de leche condensada (370 g)

200 ml de jugo de limón recién exprimido

6 hojas de gelatina neutra

Ralladura de limón (opcional, para decorar)

Rodajas de limón (opcional, para decorar)

Hojas de menta (opcional, para decorar)

Cómo hacer tarta de mousse de limón, paso a paso

Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino y mézclalas con la mantequilla derretida. Forra el fondo de un molde desmontable (22-24 cm) con la mezcla de galletas, presionando para compactar, y refrigera. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante cinco minutos. Monta la nata muy fría hasta picos suaves, sin llegar a montar del todo. Mezcla la leche condensada con el jugo de limón hasta que espese. Calienta tres o cuatro cucharadas de la mezcla de limón y disuelve la gelatina escurrida en ella. Incorpora la gelatina disuelta al resto de la mezcla de leche condensada y limón, unificando bien. Añade la nata montada a la mezcla de limón, integrando con movimientos envolventes para mantener la textura aireada. Vierte la mousse sobre la base de galleta y alisa la superficie. Refrigera al menos entre cuatro a seis horas, hasta que cuaje completamente. Un reposo prolongado garantiza una textura perfecta. Decora con ralladura y rodajas de limón, y añade hojas de menta justo antes de servir. Utiliza un cuchillo humedecido para desmoldar sin dañar la mousse. Sirve bien fría para potenciar el sabor y la frescura. Evita dejarla fuera de la nevera más de 20 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre ocho y diez porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: aproximadamente 350 kcal

Grasas: 22 g

Hidratos de carbono: 34 g

Azúcares: 24 g

Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de mousse de limón se conserva en la nevera, tapada, durante tres o cuatro días, sin perder textura ni sabor.