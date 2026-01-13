España

Tarta de mousse de limón: la receta que combina la frescura del cítrico con el dulzor de la galleta

El postre de textura esponjosa y sabor ácido es la culminación perfecta a una comida copiosa, que marida tanto con vinos blancos como con tés frutales

Guardar
La frescura del limón y
La frescura del limón y el dulzor de la galleta aportan a este postre una ligereza ideal para culminar cualquier comida copiosa. / Freepick

La frescura de un postre tras una comida copiosa es una búsqueda gastronómica que no siempre está a mano en los hogares. Sin embargo, esta receta sencilla de tarta de mousse de limón, con base de galleta, es capaz de transformar cualquier comida en una experiencia fresca y memorable. Su textura esponjosa y su sabor ácido, equilibrado por la dulzura de la base, convierten este postre en la elección preferida para quienes buscan un final ligero, pero delicioso.

El origen de la mousse de limón tiene raíces en la repostería francesa, aunque la versión en tarta es especialmente popular en España y América Latina, donde se utiliza con frecuencia en celebraciones familiares o como postre veraniego. Esta tarta admite múltiples variaciones, desde bases de galleta hasta bizcochos ligeros, y se puede acompañar con frutos rojos o merengue italiano para realzar su sabor. El maridaje ideal suele ser con un vino dulce o cava bien frío, aunque también combina con tés frutados.

Receta de tarta de mousse de limón

La tarta de mousse de limón combina una base crujiente de galletas con una mousse suave y aireada de esta fruta, logrando una armonía entre lo ácido y lo dulce. Se prepara sin horno, lo que facilita el trabajo y asegura un resultado ligero y fresco. El toque final lo dan, tanto la ralladura como las rodajas de limón, que realzan su presentación y aroma.

Tiempo de preparación

  • Preparación de la base: 10 minutos
  • Elaboración de la mousse: 20 minutos
  • Reposo en nevera: 4-6 horas (mejor de un día para otro)
  • Tiempo total aproximado: 4 horas y 30 minutos

Ingredientes

  • 200 g de galletas tipo María o digestive
  • 80 g de mantequilla derretida
  • 400 ml de nata para montar (mínimo 35% MG)
  • 1 lata de leche condensada (370 g)
  • 200 ml de jugo de limón recién exprimido
  • 6 hojas de gelatina neutra
  • Ralladura de limón (opcional, para decorar)
  • Rodajas de limón (opcional, para decorar)
  • Hojas de menta (opcional, para decorar)

Cómo hacer tarta de mousse de limón, paso a paso

  1. Tritura las galletas hasta obtener un polvo fino y mézclalas con la mantequilla derretida.
  2. Forra el fondo de un molde desmontable (22-24 cm) con la mezcla de galletas, presionando para compactar, y refrigera.
  3. Hidrata las hojas de gelatina en agua fría durante cinco minutos.
  4. Monta la nata muy fría hasta picos suaves, sin llegar a montar del todo.
  5. Mezcla la leche condensada con el jugo de limón hasta que espese.
  6. Calienta tres o cuatro cucharadas de la mezcla de limón y disuelve la gelatina escurrida en ella.
  7. Incorpora la gelatina disuelta al resto de la mezcla de leche condensada y limón, unificando bien.
  8. Añade la nata montada a la mezcla de limón, integrando con movimientos envolventes para mantener la textura aireada.
  9. Vierte la mousse sobre la base de galleta y alisa la superficie.
  10. Refrigera al menos entre cuatro a seis horas, hasta que cuaje completamente. Un reposo prolongado garantiza una textura perfecta.
  11. Decora con ralladura y rodajas de limón, y añade hojas de menta justo antes de servir. Utiliza un cuchillo humedecido para desmoldar sin dañar la mousse.
  12. Sirve bien fría para potenciar el sabor y la frescura. Evita dejarla fuera de la nevera más de 20 minutos antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre ocho y diez porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: aproximadamente 350 kcal
  • Grasas: 22 g
  • Hidratos de carbono: 34 g
  • Azúcares: 24 g
  • Proteínas: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

La tarta de mousse de limón se conserva en la nevera, tapada, durante tres o cuatro días, sin perder textura ni sabor.

Temas Relacionados

RecetasPostresTartaCocinaLimónRecetas EspañaEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres frases indican que tienes la autoestima muy baja”

El lenguaje habitual puede ocultar señales de inseguridad emocional y dificultades para priorizar las propias necesidades

Ainhoa Vila, psicóloga: “Estas tres

Ana, psicóloga: “Que una relación tenga cosas buenas no quiere decir que te esté haciendo bien”

La especialista invita a revisar si la permanencia en pareja responde al bienestar personal o solo al miedo a perder la relación

Ana, psicóloga: “Que una relación

Si ves a tu perro en esta posición, cuidado: un veterinario explica los motivos

El creador de contenido advierte en su canal de TikTok sobre ‘la postura del rezo’, un indicador de dolor estomacal

Si ves a tu perro

Álvaro Fernández, farmacéutico, sobre las patatas con brotes: “No te las puedes comer”

El cambio de color en las féculas y la aparición de compuestos como la solanina muestran la evolución tóxica de la patata

Álvaro Fernández, farmacéutico, sobre las

La catedral gótica que está a 100 kilómetros de Madrid y es patrimonio cultural: el antes y el después de la arquitectura religiosa

La catedral de Ávila es una joya arquitectónica a tan solo una hora de la capital española que aúna seis siglos de historia

La catedral gótica que está
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los Testigos de Jehová intentan

Los Testigos de Jehová intentan que se declare la muerte de una mujer que huyó de la organización religiosa para quedarse con su herencia, pero la Justicia los frena

Temor entre los vecinos de San Fernando de Henares por dos hermanos señalados por pornografía infantil a los que acusan de merodear por las calles: “Suben fotos de niños a las redes sociales”

Acciona hace limpia y ‘prescinde’ del directivo que fue denunciado por un trabajador de la compañía por amañar contratos con varios Ayuntamientos

La financiación autonómica abre otro frente a Pedro Sánchez: ahora tiene al enemigo en casa

Pedro Sánchez convierte la política exterior en su nuevo campo de batalla para reactivar a una izquierda desmovilizada por los escándalos del PSOE

ECONOMÍA

Cambio de euro a dólar

Cambio de euro a dólar hoy 13 de enero: cómo está la cotización y previsiones

Nuevo Barrio Campamento: Madrid inicia la mayor promoción pública de vivienda en 40 años con pisos a 200.000 euros y alquileres a 500

David Jiménez, abogado: “Hay un tipo de testamento que la gente no sabe que tributa mucho”

Resultados del Super Once del 12 enero

Rafael Alonso, experto en recursos humanos: “La mejor forma de ganar más dinero trabajando existe. Se llama ‘job hopping’”

DEPORTES

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue

El recuerdo de ‘Jimmy’ sigue muy presente en las filas rojiblancas 10 años después de la tragedia y marca el partido de Copa del Rey entre el Atlético y el Deportivo

Xabi Alonso, el ‘gentleman’ del centro del campo y genio del banquillo que se quedó sin tiempo en el Real Madrid

Las reacciones de la prensa internacional ante la salida de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid

Las promesas incumplidas de Xabi Alonso en el Real Madrid: de encender a la afición a transmitir alegría sobre el campo

Kylian Mbappé rompe su silencio y defiende a Xabi Alonso después de su destitución: “Te recordaré como un entrenador que tenía las ideas claras”