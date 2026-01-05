España

Rodrigo Arteaga, doctor: “Si te cuesta dormir mucho tiempo seguido, el problema muchas veces no es la cama, es la cena”

Despertarse constantemente durante la noche, evita obtener un descanso necesario después de una jornada estresante y energética

Cuáles son los motivos del insomnio de mantenimiento (Pexels)

Despertarse en medio de la noche y mirar el reloj con frustración al notar que las horas no han avanzado, lo que deberían es una sensación frustrante. Y es que, despertarse constantemente durante la noche, evita obtener un descanso necesario después de una jornada estresante y energética, así como llegar a la fase REM del sueño. Este fenómeno lo denominan los expertos como insomnio de mantenimiento y provoca problemas para retomar el sueño.

Por lo que es inevitable que este trastorno impacte la calidad de vida, produzca fatiga diurna, afecte la concentración y disminuya el rendimiento en las actividades cotidianas. Según han estudiado los expertos, puede estar vinculado a causas como el estrés, la ansiedad, enfermedades médicas, consumo de ciertos medicamentos o sustancias y condiciones ambientales poco favorables en el entorno de descanso.

Aunque, Rodrigo Arteaga, médico experto en salud integral, metabolismo y longevidad basada en evidencia, ha detallado una posible causa que quizás no has contemplado sobre la imposibilidad de dormir del tirón: “Si te cuesta dormir mucho tiempo seguido, el problema muchas veces no es la cama, es la cena”, como ha indicado en su última publicación de TikTok (@dr.rodrigoarteaga).

El doctor Rodrigo Arteaga explica lo que debes cenar para dormir sin despertarte (@dr.rodrigoarteaga)

“La proteína ayuda a mantener tus niveles de energía estables”

El insomnio de mantenimiento, según el análisis de Rodrigo Arteaga, no siempre se explica únicamente por factores físicos, psicológicos o de ambiente. El especialista asegura que la cena puede influir de manera decisiva en la calidad del sueño. En sus palabras: “Puede decirle a tu cuerpo si es momento de activarse o relajarse”, explica el médico en su video.

Y es que, una cena adecuada que promueva el sueño debe cumplir tres características. La primera es siempre debe ser ligera: “Por la noche, tu digestión se vuelve más lenta y cenas muy pesadas obligan al cuerpo a seguir trabajando cuando debería estar descansando. Eso fragmenta el sueño”, advierte el especialista. Seguidamente, es conveniente fijarse en los factores nutricionales de esos alimentos. “La proteína ayuda a mantener tus niveles de energía estables durante la noche”, señala.

De esta forma, un plato compuesto solo por carbohidratos puede favorecer los despertares nocturnos. Y es que, “cuando cenas solo carbohidratos, es más fácil despertarte a mitad de la madrugada con hambre o inquietud”, añade. Esto tiene su motivo en el control de la glucosa, pues como indica el médico los picos de azúcar pueden estar detrás de “muchos despertares nocturnos”.

Según ha explicado “eso activa al cuerpo cuando debería de estar tranquilo”. Por este motivo, recomienda incorporar opciones alimenticias que ayuden a mantener la estabilidad metabólica. Entre las alternativas que sugiere destacan los huevos con verduras, yogur natural acompañado de frutas y semillas, o pollo o pavo con vegetales cocidos. “Nada complicado”, resume el médico, quien pone el foco en la sencillez y el equilibrio nutricional antes de dormir. 

Igualmente, sugiere evitar “cenas muy grasosas, mucho azúcar y alcohol”. El doctor Arteaga afirma, en este contexto, que “dormir mejor no siempre requiere pastillas o suplementos. Muchas veces comienza con algo tan básico como lo que pones en tu plato en la noche”. De este modo, solo debes ajustar “tu cena y observa cómo cambia tu sueño”, concluye el experto.

