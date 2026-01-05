El histórico hotel de Madrid que reabre sus puertas en la Noche de Reyes y es el mejor testigo de las Campanadas

Hotel La Fonda de los Príncipes

En el corazón de Madrid late una energía única cuando llegan las fiestas navideñas, especialmente en la Noche de Reyes, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad. La Puerta del Sol, epicentro de encuentros y tradiciones, se prepara este año para un acontecimiento muy particular: la esperada reapertura de La Fonda de los Príncipes, el histórico hotel que, tras más de siglo y medio de historia, volverá a recibir huéspedes el próximo 5 de enero. Este regreso supone no solo la recuperación de un símbolo arquitectónico, sino también la continuidad de una tradición que ha acompañado a generaciones de madrileños y viajeros.

La reapertura de este hotel está impulsada por Alberto Gutiérrez, fundador de Civitatis, y marca el inicio de una nueva etapa para el que fuera el primer gran hotel de la Puerta del Sol. Tras 18 meses de rehabilitación, el edificio recobra tanto su nombre original como su vocación hotelera, consolidándose como el único alojamiento en la plaza que ha mantenido de forma casi ininterrumpida su función desde el siglo XIX. “La Fonda de los Príncipes no es solo un alojamiento, es parte de la historia de Madrid”, ha afirmado Gutiérrez, subrayando así la importancia del vínculo entre el hotel y la ciudad.

Historia viva en la Puerta del Sol

Desde su inauguración en 1861, La Fonda de los Príncipes ha sido testigo de la transformación de Madrid y de la vida cotidiana en la Puerta del Sol. Concebido desde sus orígenes como un hotel de categoría, el edificio fue diseñado específicamente para dar respuesta a las nuevas formas de viajar que surgían en la capital española. De esta manera, se alineaba con los estándares de las grandes urbes europeas y contribuía a consolidar la plaza como el principal eje hotelero de la ciudad.

A lo largo de más de 150 años, el hotel ha atravesado distintas etapas y denominaciones, reflejando los cambios sociales, culturales y económicos de cada época. Desde el lujo decimonónico hasta el cosmopolitismo de principios del siglo XX, pasando por periodos de adaptación y resistencia, La Fonda de los Príncipes ha sabido mantener su esencia: alojar a quienes deseaban vivir Madrid desde su epicentro. Sus balcones, con vistas privilegiadas a la plaza, se han convertido en una de sus señas de identidad y en una ventana permanente al pulso de la ciudad.

Hotel La Fonda de los Príncipes

De hecho, no es casualidad que la reapertura tenga lugar la Noche de Reyes, fecha cargada de simbolismo en Madrid. Cada año, desde este enclave se retransmiten las campanadas de Nochevieja que reúnen a millones de personas tanto en la plaza como a través de la televisión, marcando el inicio de un nuevo año. La elección de este momento para la vuelta de La Fonda de los Príncipes refuerza su conexión con la historia y las tradiciones madrileñas.

El proyecto de reapertura parte de una visión clara: “Recuperar este espacio y reabrirlo la Noche de Reyes, en un lugar tan simbólico como la Puerta del Sol, es una forma de devolverle a la ciudad un lugar que siempre ha formado parte de su vida. El objetivo ha sido respetar su esencia y su historia, pero adaptarlo a una manera actual de viajar, donde el valor está en vivir los destinos y no solo en alojarse en ellos”, ha destacado Alberto Gutiérrez. Esta perspectiva busca hacer del hotel no solo un lugar de descanso, sino un espacio vivo que dialogue con la ciudad y sus tradiciones.

Un hotel con vocación de futuro

El retorno de La Fonda de los Príncipes llega tras un proceso de rehabilitación que ha durado más de dieciocho meses, periodo durante el cual se ha trabajado para devolver al edificio su esplendor original y para adaptar sus instalaciones a las necesidades del viajero contemporáneo. Con ello, el hotel se proyecta hacia el futuro, manteniendo su legado histórico y posicionándose como parte activa del Madrid actual.

Los museos gratuitos de Madrid y sus horarios

La reapertura supone también un reconocimiento a la importancia de preservar la identidad de los espacios históricos. La Fonda de los Príncipes representa no solo un capítulo fundamental de la historia hotelera de la ciudad, sino también un ejemplo de cómo es posible combinar respeto por el pasado e innovación. Así, el hotel se reintegra en la vida de la Puerta del Sol, ofreciendo a madrileños y visitantes la oportunidad de experimentar la ciudad desde uno de sus enclaves más icónicos.