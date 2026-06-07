Maxi Iglesias se enamora de la hermana pequeña de su mejor amigo en ‘Todo lo que nunca fuimos’: “Si el amor es auténtico y real, hay que ir adelante con ello”

Entrevista con Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, protagonistas de 'Todo lo que nunca fuimos', el director Jorge Alonso y la creadora y guionista Alice Kellen.

Hay actores nacidos por y para el romance. Maxi Iglesias (Madrid, 1991) es uno de ellos. El intérprete, que saltó a la fama en 2008 dando vida a César Cabano en Física o Química, lleva casi dos décadas encadenando historias de amor en la pequeña y la gran pantalla. Desde Velvet (2012) hasta Valeria (2020-2025), pasando por Ingobernable (2017-2018) o La cocinera de Castamar (2021), Iglesias tiene predisposición por el género. Sin embargo, reconoce que “nunca había hecho una película puramente romántica”. En esta ocasión, protagoniza Todo lo que nunca fuimos, cinta que, como bien menciona, “va más allá del romance”, poniendo el foco en el duelo, la salud mental y las segundas oportunidades.

Dirigida por el cineasta Jorge Alonso, que debutó en el largo con Camino a la suerte (2023), una historia de amor en la tercera edad, el filme que llega a los cines este 5 de junio se basa en la novela del mismo nombre que Alice Kellen publicó en 2019 bajo la editorial Planeta, y que ahora coescribe el guion junto a Sara Belloso (El internado: Las Cumbres).

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Maxi Iglesias y Margarida Corceiro en 'Todo lo que nunca fuimos'. (Javier Tolosa/Warner Bros. Pictures Spain)

La historia sigue a la joven Leah (hay que remarcar lo de joven, tiene 19 años y todavía va al instituto), que interpreta la portuguesa Margarida Corceiro (Santarém, Portugal, 2003), que pierde a sus padres en un accidente de coche. Sumida en una profunda depresión y alejada incluso de su pasión por la pintura, ve cómo su vida cambia de nuevo cuando su hermano Oliver (el mexicano Sebastián Zurita) recibe una oferta de trabajo en Alemania y la deja al cuidado de Axel, su mejor amigo, papel que encarna Maxi Iglesias.

Sin embargo, la protagonista lleva toda su vida enamorada de él, quien al menos en la novela original es diez años mayor que ella. Entre unas cosas y otras, surgirá un amor del que les será difícil escapar... y que no estará bien visto por todos. La cinta se rodó entre el País Vasco y Madrid el verano pasado para intentar captar las espectaculares playas, paraderos verdes y carreteras de una Australia en la que se inspira la obra original.

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“Me gustaba de lo que hablaba. También el reto que me iba a suponer el personaje, porque nunca había hecho una película puramente romántica y con esa sensación de contarla a través de la salud mental y de la capacidad de superación del personaje de Leah a través de Axel”, apunta Iglesias en su conversación con Infobae.

Maxi Iglesias y Margarida Corceiro, protagonistas de 'Todo lo que nunca fuimos', durante su entrevista con Infobae.

Con esto coincide Alonso, que define la cinta como “una historia de superación gracias a una historia de amor”. La salud mental de Leah articula las casi dos horas de este relato, que forma parte de una bilogía que ha vendido más de un millón de copias. “No es una comedia romántica al uso, donde dos chicos se enamoran y hay un impedimento. Es una historia de superación en la que el amor ayuda a Leah”, añade el cineasta sobre la depresión que sufre a raíz de la muerte de sus padres.

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Una historia de amor atravesada por el duelo

El reto estaba en trasladar a la pantalla un conflicto que en la novela se construye desde los pensamientos de Leah. “No podemos acceder a su cabeza de la manera en la que se hace a través del libro”, explica Kellen. Por ello, tanto la autora como el director apostaron por reflejar su evolución a través de “silencios, miradas y pequeños cambios en su expresión”. “Al principio está como gris y poco a poco se va iluminando”, resume la escritora.

El director de 'Todo lo que nunca fuimos', Jorge Alonso, y la autora y coguionista Alice Kellen, durante su entrevista con Infobae.

Una responsabilidad que también asumió Corceiro. La actriz portuguesa, que ha coincidido con Iglesias en la segunda temporada de Punto Nemo, reconoce que se inspiró en experiencias cercanas para construir a un personaje atravesado por el duelo. “Nunca he sentido un dolor tan fuerte, ni siquiera me puedo imaginar lo que sería”, admite. “Pero he intentado respetar muchísimo a la gente que ha pasado por eso”. Su objetivo, asegura, era que quienes hayan vivido una situación similar pudieran sentirse identificados con Leah. “Si puedo ayudar a alguien a pasar por esto, a encontrar algo bonito en este dolor, mi trabajo está hecho”.

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Además de la salud mental, otro de los aspectos más importantes de la adaptación es la relación entre Leah y Axel. En la novela original, ambos se llevan diez años. “El problema es que no es su momento. No pueden estar juntos porque ella tiene que vivir muchas cosas que todavía no ha vivido, y que él sí”, apunta. “Evidentemente hay diferencia entre sus vidas y, sobre todo, también en sus objetivos a corto plazo. Axel está un poco más estancado y tiene su vida ya montada; ella todavía tiene mucho que explorar, tiene que salir un poco por libre”.

“Si puedo ayudar a alguien a pasar por esto, a encontrar algo bonito en este dolor, mi trabajo está hecho”

Una visión que no comparte del todo Maxi Iglesias. El actor se muestra mucho más romántico al abordar la relación entre ambos personajes y reconoce que le cuesta entender las reticencias de Oliver, el hermano de Leah. “Yo respeto a Oliver, pero no me gusta lo que piensa. Porque si el amor es auténtico y es real, hay que ir adelante con ello, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar en la vida, independientemente de cualquier cosa. Si es auténtico y es sin ninguna intención de hacer daño a nadie, ¿por qué no?”, apunta. “Me gusta que en la película se tenga también muy en cuenta el qué van a decir, el qué van a pensar, que no puede ser por muchos motivos. En realidad, yo no lo vería así. Si está lo que tiene que estar, que es el amor, el respeto y la admiración, y el que esa persona te hace sentir bien, el resto...”.

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Kellen puntualiza que “el tema de la edad va unido al conflicto de que están en distintos momentos vitales de su vida”. Lo que se desarrolle vendrá en la segunda parte de la bilogía, Todo lo que somos juntos: “Se pueden encontrar en otro momento en el que sí haya menos cambio de estar en ese instante, pero evidentemente esto no se da en la primera parte”, retoma la autora. Sin embargo, la película finaliza con un “continuará”, aunque para desarrollar la segunda parte necesitan “el empujón del público”.