Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil tras su ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). (Alberto Ortega / Europa Press)

El papamóvil volverá a convertirse en uno de los grandes protagonistas de los desplazamientos del papa León XIV durante sus actos públicos en España. Este vehículo, diseñado para combinar cercanía con los fieles y máximas medidas de seguridad, es una pieza única dentro de la historia del Vaticano. Su valor supera los 400.000 euros en algunas versiones y su evolución ha estado marcada por la necesidad de proteger al Pontífice sin aislarlo de quienes acuden a verle.

La historia del papamóvil moderno está estrechamente ligada al atentado que sufrió Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en la plaza de San Pedro. Hasta entonces, los pontífices utilizaban diferentes medios de transporte, desde la tradicional silla gestatoria hasta automóviles convencionales adaptados para actos públicos. A raíz de aquel ataque, el Vaticano impulsó el desarrollo de vehículos blindados con cristales antibalas y estructuras reforzadas.

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Con el paso de los años, el papamóvil se transformó en una combinación de coche oficial y cápsula de seguridad. Su característica más reconocible son las amplias superficies acristaladas que permiten al Papa saludar a los fieles mientras permanece protegido. Además, se trata de vehículos especialmente modificados para facilitar los desplazamientos en grandes concentraciones de personas y responder a posibles situaciones de emergencia.

Las prestaciones tampoco pasan desapercibidas. Algunas versiones alcanzan velocidades de hasta 235 km/h, desarrollan cerca de 400 caballos de potencia y cuentan con sistemas tecnológicos avanzados adaptados a las necesidades del Vaticano. Todo ello contribuye a explicar por qué el precio de estos automóviles puede situarse en torno a los 400.000 euros por unidad, dependiendo de las modificaciones incorporadas.

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Versiones históricas del papamóvil

El papa León XIV ha recorrido el centro de Madrid en papamóvil en el primer trayecto que realiza con este vehículo por la capital donde cientos de ciudadanos le han dado su bienvenida desde el Palacio Real hasta las proximidades de la plaza de Colón.

A lo largo de las últimas décadas han existido numerosas variantes del papamóvil. La marca Mercedes-Benz ha sido la principal proveedora de estos vehículos para la Santa Sede, aunque España también ha dejado su huella en esta singular historia. Durante la visita de Juan Pablo II a Barcelona en 1982 se adaptó un Seat Panda para facilitar sus desplazamientos, mientras que un año después se fabricó en Linares un Land Rover Santana especialmente preparado para el Pontífice.

Ese Land Rover español continúa formando parte del patrimonio histórico del Vaticano y se exhibe actualmente en sus instalaciones. Su construcción respondió a las exigencias de seguridad de la época y a la necesidad de disponer de un vehículo capaz de desplazarse por diferentes terrenos sin renunciar a la protección del Papa durante sus apariciones públicas.

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El modelo más reciente fue estrenado en 2024 por el papa Francisco y representa un importante salto tecnológico. Se trata de un Mercedes eléctrico Clase G EQ, un todoterreno de casi tres toneladas capaz de desarrollar 580 caballos de potencia. A pesar de sus dimensiones, puede acelerar de cero a cien kilómetros por hora en apenas 4,7 segundos, unas cifras poco habituales para un vehículo concebido con fines institucionales.

La apuesta por la electrificación también refleja los cambios que vive la industria del automóvil. Este nuevo papamóvil mantiene la histórica matrícula SCV 1, correspondiente al Estado de la Ciudad del Vaticano, pero incorpora innovaciones inéditas. Entre ellas destaca la posibilidad de girar sobre sí mismo gracias a los motores independientes instalados en cada rueda, una función inspirada en tecnologías utilizadas por vehículos todoterreno de última generación.

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La fabricación del actual papamóvil requirió el trabajo de más de 500 artesanos especializados y fue desarrollada entre las plantas de Graz, en Austria, y Sindelfingen, en Alemania. Aunque el precio base del Mercedes G580 eléctrico ronda los 196.000 euros en España, las profundas modificaciones realizadas para el Vaticano elevan considerablemente su coste final. Entre ellas figuran la plataforma elevada para que el Papa pueda saludar de pie, el gran domo acristalado y los complejos sistemas de seguridad que convierten a este vehículo en una de las piezas más exclusivas del panorama automovilístico mundial.