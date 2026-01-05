Carlos Cenalmor, psiquiatra: “El estrés te quita años de vida. Lo normalizamos, pero tu cuerpo lo está pagando”

Una mujer con estrés. (Adobe Stock)

El estrés es ese estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil. Todas las personas tenemos un cierto grado de estrés, pues que se trata de una respuesta natural a las amenazas y a otros estímulos. Es la forma en que reaccionamos el estrés lo que marca el modo en que afecta a nuestro bienestar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que es positivo tenerlo de forma modera, pues nos ayuda a realizar las actividades diarias, pero cuando pasa a ser excesivo tiene consecuencias físicas y psíquicas.

Cada persona reacciona a su manera a las situaciones estresantes. Los síntomas causados por el estrés pueden variar en función de la persona, al igual que las estrategias que se aplican para hacerles frente. No obstante, hay síntomas comunes: nos resulta difícil relajarnos y concentrarnos, y podemos sentirnos ansiosos o irritables. Además, el estrés puede causar dolor de cabeza o de otras partes del cuerpo, malestar gástrico, dificultades para dormir o alteraciones del apetito (comer más o menos de la cuenta). Según la OMS, cuando el estrés se cronifica, puede agravar problemas de salud y dar lugar a un aumento del consumo de tabaco, bebidas alcohólicas y otras sustancias. Es más, las situaciones estresantes pueden causar o exacerbar problemas de salud mental, frecuentemente ansiedad o depresión, que requieren atención médica.

Es normal que algunas situaciones generen estrés, como puede ocurrir con una entrevista laboral, un examen académico, un exceso de trabajo, un empleo inestable o un conflicto con un familiar, un amigo o un compañero de trabajo, si bien muchas personas logran reducir el estrés a medida que la situación mejora o que aprenden a controlar sus emociones. Además, hay sucesos que causan un estrés generalizado, como las grandes crisis económicas, los brotes de enfermedades, los desastres naturales, las guerras y la violencia social.

La mayoría de las personas siguen realizando sus actividades diarias a pesar de sentir estrés. No obstante, cuando resulta difícil controlar, conviene acudir a un profesional de la salud o a otra persona del entorno en quien se tenga confianza.

“El estrés te quita años de vida”

El estrés sostenido en el tiempo tiene un efecto dañino sobre nuestro cuerpo. Para el psiquiatra Carlos Cenalmor, la normalización del agobio, la prisa constante y la falta de descanso tienen consecuencias directas en el organismo que el discurso social suele subestimar. Cenalmor, que divulga sobre salud mental a través de sus redes sociales (@dr.carloscenalmor) advierte sobre los efectos invisibles, pero devastadores, de vivir en un estado de alerta permanente.

En una de sus últimas publicaciones, el psiquiatra explica que el estrés crónico deja una huella profunda. “¿Sabías que el estrés te quita años de vida?”, pregunta el especialista, que asegura que “cuando vives así, tu cuerpo libera cortisol todo el día, la hormona del estrés. Y eso acelera el envejecimiento y deteriora tu sistema inmune.” Cenalmor no limita su análisis al sistema inmunitario, sino que destaca el impacto generalizado: “Tu cerebro se inflama y tus células se regeneran mucho peor.”

El paso del tiempo puede manifestarse de manera drásticamente dispar, apunta el psiquiatra: “Por eso ves personas de cuarenta años que se sienten como una de sesenta, personas de sesenta que aparentan tener cuarenta.” Para romper este círculo, el especialista ofrece tres estrategias concretas. “La primera es la más difícil y es reconocerlo, porque a día de hoy normalizamos el estrés y no es para nada normal vivir todo el día agotado, irritable o en piloto automático”, afirma Cenalmor.

En segundo término, pone el foco en el cuerpo. “La segunda es regular tu cuerpo. Por ejemplo, si sientes que estás respirando de forma superficial, para un segundo y toma unas cuantas respiraciones profundas. Respeta los ritmos del cuerpo. A veces es más importante ponerse una alarma para irse a dormir que para despertarse. Practica deporte y evita los alimentos ultraprocesados.”

El último consejo de Cenalmor está dirigido a la gestión activa del tiempo personal. “Programarte tiempos de desconexión. No lo dejes al azar. Dedica tiempo a tus amigos, tu familia o a estar contigo mismo”, aconseja.