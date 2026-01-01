Sociedad

Incendio en Palermo: hay un hombre de 70 años con el 50% del cuerpo quemado

Otras cinco personas fueron asistidas por el SAME. El fuego se desató por un desperfecto en un ventilador

Guardar

En un incendio registrado en un departamento del barrio porteño de Palermo, un hombre de 70 años sufrió quemaduras graves en el 50% de su cuerpo y permanece internado tras ser trasladado de urgencia al Hospital Álvarez, según informaron fuentes del caso a Infobae.

El siniestro, que se desató en el quinto piso de un edificio ubicado sobre Alte. Francisco Seguí al 1191, entre avenida Gaona y Coronel Apolinario Figueroa, dejó un saldo de cinco personas afectadas, según información del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

De acuerdo a lo consignado por la agencia Noticias Argentinas, el foco ígneo se originó por un desperfecto en un ventilador instalado en la vivienda. El fuego se propagó rápidamente por el ambiente, lo que obligó a la intervención de seis móviles de emergencia y a la evacuación preventiva de los vecinos del piso afectado.

Las autoridades desplegaron un operativo que incluyó el trabajo coordinado de bomberos y personal del SAME, quienes lograron controlar el incendio antes de que alcanzara otras unidades del edificio.

Vecinos del edificio fueron evacuados
Vecinos del edificio fueron evacuados de manera preventiva tras el incendio

Según reportó C5N, la víctima más afectada es un hombre de 70 años que fue atendido en el lugar y luego derivado al Hospital Álvarez. El resto de los afectados son cuatro hombres y una mujer, todos ellos mayores de edad que recibieron atención en el lugar y no requirieron derivaciones hospitalarias adicionales.

El SAME confirmó al portal Noticias Argentinas que el incendio no demandó la utilización de medios aéreos y que el operativo se desarrolló sin que se reportaran otras derivaciones hospitalarias.

El foco ígneo se originó
El foco ígneo se originó en un ventilador instalado en la vivienda

La rápida acción de los equipos de emergencia impidió que las llamas se extendieran a los pisos superiores del edificio y permitió la evacuación segura de los residentes del sector comprometido.

Desde las primeras horas posteriores al incidente, las autoridades competentes quedaron a cargo de las actuaciones para investigar las causas y evaluar los daños materiales ocasionados.

Tragedia en Año Nuevo: dos personas murieron luego de chocar contra un colectivo en Palermo

La moto destruida en el
La moto destruida en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba (Fotografía: Infobae)

Dos personas murieron esta mañana tras chocar contra un colectivo en intersección de la Avenida Juan B. Justo y Avenida Córdoba, en el barrio porteño de Palermo. Según confirmaron fuentes del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), el accidente ocurrió luego de que los dos individuos, de 50 y 30 años, impactaran con su motocicleta contra la parte trasera derecha del colectivo.

El incidente ocurrió en uno de los cruces con mayor afluencia vehicular de la capital argentina. Desde SAME confirmaron a Infobae que la colisión se sucedió entre un colectivo de la Línea 166, que transitaba por el Metrobús de Juan B. Justo (proveniente desde la localidad a Morón y con destino a su cabecera en Palermo) y una motocicleta donde viajaban dos hombres por Avenida Córdoba; y que culminaron con “lesiones incompatibles con la vida”. A su vez, el transporte automotor público llevaba pocos pasajeros y se encuentran fuera de peligro.

El hecho generó el corte total de Juan B. Justo y se aguarda la llegada de la policía científica y el transporte forense. Además, el chofer del colectivo se encuentra “con crisis nerviosa” y es asistido por uno de los tres móviles del SAME que se encuentran en el lugar de los hechos.

El corte complica directamente el tránsito en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de a ciudad. En Juan B. Justo, está cortado desde Castillo hasta Niceto Vega. Mientras que en Avenida Córdoba, la interrupción es desde Godoy Cruz hasta Humboldt.

Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires desplegaron operativos de prevención y control en las áreas afectadas. Voceros policiales señalaron que los peritos trabajan para establecer la mecánica de cada hecho y determinar eventuales responsabilidades.

