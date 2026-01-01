Un incendio en el municipio valenciano de Paiporta deja 11 heridos, cinco de ellos trasladados al hospital

Imagen del incendio en un piso en Paiporta, este jueves, 1 de enero de 2026. (Bombers de València)

El 1 de enero de 2026 ha comenzado con un incendio en el edificio del municipio de Paiporta, uno de los más afectados por la DANA el pasado octubre de 2024. Los hechos han obligado a los servicios sanitarios a asistir a once personas con edades comprendidas entre los 3 y los 79 años. Cinco personas han tenido que ser trasladadas a distintos centros hospitalarios, cuatro de ellos por inhalación de humo y uno por quemaduras, tal y como ha recogido EFE y han confirmado los bomberos.

El fuego se ha originado sobre las 12:45 horas en una vivienda situada en la primera planta de un inmueble ubicado en la calle l’Horta. Hasta el lugar se han desplazado seis dotaciones de bomberos, que han logrado extinguir el incendio tras una rápida intervención.

Según han informado los Bomberos del Consorcio Provincial de Valencia, la actuación ha requerido el rescate de varias personas que se encontraban en el interior del edificio. La densa nube de humo generada por el incendio se ha propagado hacia las plantas superiores a través de la fachada, lo que ha dificultado la evacuación y ha obligado a intervenir para sacar a los vecinos afectados. El fuego ha sido extinguido sobre las dos y media de la tarde.

Seis personas fueron dadas de alta en el lugar de los hechos

Los servicios médicos han atendido en total a once personas, seis de las cuales han sido dadas de alta en el propio lugar del suceso tras recibir asistencia sanitaria. Las otras cinco han precisado traslado hospitalario para una evaluación más exhaustiva.

En concreto, al Hospital La Fe de València han sido trasladadas dos mujeres de 52 y 19 años y un menor de 14 años por inhalación de humo, así como un hombre de 72 años que presentaba quemaduras. Además, un hombre de 42 años ha sido atendido por inhalación de humo en el Hospital General de València.

Las causas del incendio no han trascendido por el momento y se encuentran bajo investigación.

Noticia en ampliación