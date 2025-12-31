Salud

Un estudio concluye que el humo de los incendios forestales libera más gases nocivos de lo esperado

Healthday Spanish

Guardar

MARTES, 30 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Según una nueva investigación, los incendios forestales podrían estar enviando una contaminación mucho más dañina al aire de lo que los científicos creían.

Un estudio publicado el 29 de diciembre en Environmental Science & Technology, una revista de la American Chemical Society, encontró que los incendios forestales y las quemas prescritas liberan más gases contaminantes del aire de lo que sugerían estimaciones anteriores.

"Nuestras nuevas estimaciones aumentan las emisiones de compuestos orgánicos derivadas de incendios forestales en aproximadamente un 21%", dijo el primer autor Lyuyin Huang en un comunicado de prensa.

"El inventario proporciona una base para una modelización más detallada de la calidad del aire, evaluaciones de riesgos para la salud y análisis de políticas relacionadas con el clima", añadió Huang, de la Universidad Tsinghua en Pekín.

Cuando los bosques, pastizales y turberas arden, liberan una mezcla de humo, ceniza y gases al aire.

Algunos de estos gases, llamados compuestos orgánicos volátiles, ya se sabía que dañaban la calidad del aire. Pero el nuevo estudio se centró en gases menos estudiados conocidos como compuestos orgánicos intermedios y semivolátiles, que se transforman más fácilmente en partículas finas que pueden dañar los pulmones al inhalarse.

Estos compuestos a menudo se omiten en las estimaciones de contaminación por incendios forestales porque son difíciles de medir, explicaron los investigadores.

Para comprender mejor su impacto, un equipo liderado por Shuxiao Wang , de la División de Contaminación y Control del Aire de la Universidad de Tsinghua, analizó datos sobre tierras quemadas en bosques, pastizales y turberas de todo el mundo desde 1997 hasta 2023.

Los investigadores también examinaron mediciones de estudios de campo y experimentos de laboratorio para estimar cuántos gases orgánicos liberan diferentes tipos de vegetación al arder.

Utilizando esta información, el equipo calculó las emisiones globales de incendios año a año.

Los investigadores estimaron que los incendios forestales liberaron una media de 143 millones de toneladas de compuestos orgánicos en el aire cada año durante el periodo del estudio.

Eso es un 21% más que las estimaciones anteriores.

El estudio también identificó los principales puntos calientes de contaminación donde el humo de los incendios forestales y la actividad humana se solapan, incluyendo Asia Ecuatorial, el norte de África y el sudeste asiático.

Los investigadores señalaron que estas regiones enfrentan desafíos notablemente complejos en cuanto a calidad del aire que requerirán estrategias diferentes para reducir la contaminación tanto de los incendios como de las actividades humanas.

Más información

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. ofrece más información sobre cómo los incendios forestales pueden afectar nuestra salud.

FUENTE: Sociedad Americana de Química, comunicado de prensa, 22 de diciembre de 2025

Temas Relacionados

Health Day

Últimas Noticias

Brote de salmonela vinculado a ostiones crudos enferma a 64 personas en 22 estados

Healthday Spanish

Brote de salmonela vinculado a

Dónde puede la vida de una persona mayor dificultar su recuperación tras una fractura de cadera, dicen los expertos

Healthday Spanish

Dónde puede la vida de

Lesiones en la cabeza relacionadas con el riesgo de suicidio, según los investigadores

Healthday Spanish

Lesiones en la cabeza relacionadas

Enfermedad Inflamatoria Intestinal temprana vinculada a cambios en bacterias intestinales, según la evidencia

Healthday Spanish

Enfermedad Inflamatoria Intestinal temprana vinculada

¿Demasiado calor para dormir? 11 consejos para descansar en noches agobiantes

Las altas temperaturas pueden afectar la salud física y mental. Especialistas dieron recomendaciones para lograr un sueño reparador incluso durante varias jornadas de temperaturas extremas

¿Demasiado calor para dormir? 11
DEPORTES
El técnico que trabajó en

El técnico que trabajó en Boca Juniors y acaba de clasificar a Tanzania a los octavos de la Copa Africana de Naciones

El comunicado de la AFA tras los nuevos allanamientos en la sede de Viamonte y el Predio de Ezeiza

La lujosa jugada de Nico Paz que provocó la reacción de una leyenda de la Premier League: “¡Sálvame!”

La doble vida de Nikola Jokić sorprende al mundo: de estrella de la NBA a símbolo de la pasión por los caballos en Serbia

Cristiano Ronaldo, a un paso del récord de los 1.000 goles: su nuevo tanto de espaldas y el peculiar festejo

TELESHOW
El álbum de fotos de

El álbum de fotos de las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en un pintoresco pueblo de Estados Unidos: nieve, amigos y romance

El divertido almuerzo de Susana Giménez en Uruguay junto a Teresa Calandra, Evelyn Scheidl y su hija Mecha

Las postales de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña en Nueva York para terminar su año: “Se viene un 2026 aún mejor”

Sofía Gonet se fue de compras para “hacer terapia” luego de un año polémico: cuánto gastó

Nicole Neumann desafió a Fabián Cubero y confirmó que le hará otra fiesta de 15 a su hija Allegra

INFOBAE AMÉRICA

Tras ser arrestado, el ex

Tras ser arrestado, el ex ministro de Luis Arce sumó al menos tres denuncias penales por secuestro, torturas e inacción

Un ataque ucraniano provocó un apagón masivo en Moscú

La dictadura de Maduro ordenó custodiar dos instalaciones petroleras tras el ataque de Estados Unidos a un puerto clave del régimen

Zelensky abrió la puerta a un despliegue militar de Estados Unidos como eje de un eventual acuerdo de paz

Tras la advertencia de Donald Trump, Irán dijo que la respuesta ante cualquier ataque sería “dura y desalentadora”