Un estudio concluye que el humo de los incendios forestales libera más gases nocivos de lo esperado

MARTES, 30 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Según una nueva investigación, los incendios forestales podrían estar enviando una contaminación mucho más dañina al aire de lo que los científicos creían.

Un estudio publicado el 29 de diciembre en Environmental Science & Technology, una revista de la American Chemical Society, encontró que los incendios forestales y las quemas prescritas liberan más gases contaminantes del aire de lo que sugerían estimaciones anteriores.

"Nuestras nuevas estimaciones aumentan las emisiones de compuestos orgánicos derivadas de incendios forestales en aproximadamente un 21%", dijo el primer autor Lyuyin Huang en un comunicado de prensa.

"El inventario proporciona una base para una modelización más detallada de la calidad del aire, evaluaciones de riesgos para la salud y análisis de políticas relacionadas con el clima", añadió Huang, de la Universidad Tsinghua en Pekín.

Cuando los bosques, pastizales y turberas arden, liberan una mezcla de humo, ceniza y gases al aire.

Algunos de estos gases, llamados compuestos orgánicos volátiles, ya se sabía que dañaban la calidad del aire. Pero el nuevo estudio se centró en gases menos estudiados conocidos como compuestos orgánicos intermedios y semivolátiles, que se transforman más fácilmente en partículas finas que pueden dañar los pulmones al inhalarse.

Estos compuestos a menudo se omiten en las estimaciones de contaminación por incendios forestales porque son difíciles de medir, explicaron los investigadores.

Para comprender mejor su impacto, un equipo liderado por Shuxiao Wang , de la División de Contaminación y Control del Aire de la Universidad de Tsinghua, analizó datos sobre tierras quemadas en bosques, pastizales y turberas de todo el mundo desde 1997 hasta 2023.

Los investigadores también examinaron mediciones de estudios de campo y experimentos de laboratorio para estimar cuántos gases orgánicos liberan diferentes tipos de vegetación al arder.

Utilizando esta información, el equipo calculó las emisiones globales de incendios año a año.

Los investigadores estimaron que los incendios forestales liberaron una media de 143 millones de toneladas de compuestos orgánicos en el aire cada año durante el periodo del estudio.

Eso es un 21% más que las estimaciones anteriores.

El estudio también identificó los principales puntos calientes de contaminación donde el humo de los incendios forestales y la actividad humana se solapan, incluyendo Asia Ecuatorial, el norte de África y el sudeste asiático.

Los investigadores señalaron que estas regiones enfrentan desafíos notablemente complejos en cuanto a calidad del aire que requerirán estrategias diferentes para reducir la contaminación tanto de los incendios como de las actividades humanas.

