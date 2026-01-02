Espana agencias

Mueren tres personas en un incendio de una vivienda en Madrid

Guardar

Madrid, 2 ene (EFE).- Tres personas han perdido la vida esta madrugada en un incendio de una vivienda en el distrito de Carabanchel (Madrid), ha informado el servicio de Emergencias de la capital.

Dos de las víctimas han fallecido por inhalación de humo y la tercera por quemaduras, ha detallado un portavoz del Samur-Protección Civil en un vídeo difundido por Emergencias Madrid en su cuenta de la red social X.

El incendio ha tenido lugar en la tercera planta de una vivienda ubicada en la calle Moreno del mencionado distrito madrileño.

El fuego ha roto por la fachada posterior y el humo ha afectado también a dos áticos superiores en los que los Bomberos de Madrid han tenido que rescatar a dos personas, ambas en buen estado. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Un año lleno de juicios: Ábalos, el hermano de Pedro Sánchez o el caso Kitchen

Infobae

Los Celtics de Hugo González, los Heat y los Rockets abren 2026 con fiestas a domicilio

Infobae

China grava medicamentos y dispositivos anticonceptivos para estimular la natalidad

Infobae

EE.UU. otorga licencia a TSMC para importar herramientas de fabricación de chips en China

Infobae

Samsung busca reforzar capacidades de IA y destaca sus nuevos chips tras beneficios récord

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Tres personas mueren en el

Tres personas mueren en el incendio de una vivienda en Madrid

La lucha de la Armada contra los piratas con drones, fragatas y aviones: “Liberamos el buque que asaltaron para emplear como nave nodriza”

España encara un 2026 políticamente explosivo: elecciones autonómicas decisivas, fragilidad parlamentaria y un Gobierno que quiere resistir en su momento más delicado

La única empresa española autorizada por la ONU para quitar minas en Ucrania: “Aquello está plagado de artefactos, pero llevamos buenos profesionales”

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, niega las acusaciones de acoso laboral de una concejala del PSOE

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 2 de enero

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 2 de enero

Qué probabilidad hay de que te toque la Lotería el Niño 2026: tienes más opciones que en la Lotería de Navidad

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”