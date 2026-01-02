Espana agencias

Dos hombres heridos en estado grave tras ser apuñalados en Parla (Madrid)

Madrid, 2 ene (EFE).- Dos hombres han sido trasladados al hospital en estado de gravedad tras ser apuñalados en la noche de este jueves en Parla (Madrid), ha informado el 112 de esta comunidad autónoma.

Uno de los apuñalamientos ha tenido lugar en la calle Torrejón de la mencionada localidad, donde el afectado ha sufrido heridas en espalda y brazo, ha detallado el 112 en su cuenta de la red social X.

El otro ha ocurrido en la calle Guadarrama, con resultado de heridas en abdomen y zona lumbar.

Ambas calles se encuentran a unos 10 minutos caminando una de la otra.

Los afectados han recibido la asistencia del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112).

En el suceso ha intervenido la Policía Local de Parla, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. EFE

