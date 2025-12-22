Cuáles son las terminaciones de la Lotería de Navidad 2025 y qué premio tienen cada una

Schoolgirls walk as they hold the balls with winning numbers for the first prize of Spain's Christmas lottery "El Gordo" (The Fat One), in Madrid, Spain, December 22, 2025. REUTERS/Alejandro Martinez Velez

Una vez finalizado el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 llega el momento de ver si los décimos, que no coinciden con los principales premios, tienen algún valor económico como son aquellos cuyas terminaciones coinciden con los alguna de las que tienen los tres primeros números premiados.

En el caso de que este sea el caso, el valor de la serie es de 1.000 euros y 100 euros por décimo. Se podrá canjear en cualquier administración o banco autorizado desde hoy a las 18:00 horas. Al ser un importe inferior a 40.000 euros, no tiene ninguna retención por parte de Hacienda y se cobra el importe íntegro.

¿Qué son las terminaciones y cuáles están premiadas en el Sorteo de la Lotería de Navidad 2025?

Se trata de los dos últimos números del primer, segundo y tercer premio. Este 2025, las terminaciones que han resultado ganadoras son el 32, 48 y 93.

Otros premios y la tradición de la Lotería de Navidad

Pese a que ‘el Gordo’, el segundo y el tercer premio son los que se llevan el máximo protagonismo durante la mañana del 22 de diciembre, hay otros como la pedrea que también son populares. Un total de 1.794 números en lo que cada décimo tiene un valor de 100 euros. El reintegro permite recuperar el importe jugado (20 euros) si el último dígito del décimo coincide con el del Gordo. Y las aproximaciones recompensan a los números inmediatamente anterior y posterior al premiado con el Gordo, ofreciendo una oportunidad adicional de obtener un premio de 2.000. Si coinciden con el segundo, el importe que se gana es de 1.500 euros y del tercero 960 euros.

La Lotería de Navidad de España se celebra desde 1812, cuando fue organizada por primera vez por las autoridades de Cádiz, durante la Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas. Su objetivo inicial consistía en aumentar los ingresos del Estado sin recaer directamente sobre los ciudadanos en forma de nuevos impuestos. Desde entonces, el sorteo se ha consolidado como una tradición nacional que marca el inicio de las celebraciones navideñas.

El sorteo se realiza desde entonces cada 22 de diciembre y destaca no solo por la cantidad de premios sino por el formato en el que se conocen. Los niños del Colegio de San Ildefonso son los encargados de extraer los números y cantan los premios. El espectáculo se puede ver desde el propio Teatro Real de Madrid donde la emoción es evidente o desde casa, a través de la televisión u online con retransmisiones en directo del sorteo de Lotería como la de Infobae.