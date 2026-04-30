El impresionante piso de Victoria Federica en Madrid: el regalo del rey Juan Carlos I a la infanta Elena que se ha convertido en su refugio

Victoria Federica en un montaje fotográfico con una imagen de su casa en Madrid (Europa Press / Idealista)

Parece ser que Miguel Urdangarin no es el único de los Borbones que empieza una vida en Madrid, alejado del núcleo familiar. El hijo de la infanta Cristina e Íñaki Urdangarin, que se mudará junto a su novia, Olympia Beracasa, en un piso ubicado en el centro de la capital, podría tener como vecina a su prima Victoria Federica. Y es que la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar se encuentra residiendo en una impresionante vivienda situada en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

La que fuera concursante de El Desafío cuenta con un hogar que se caracteriza por su estilo aristrocrático, su diseño contemporáneo y la máxima privacidad. La vivienda cuenta con 500 metros cuadrados y fue un regalo de Juan Carlos I a la infanta Elena. Sin embargo, lo que comenzó siendo un refugio familiar, se ha convertido en espacio idóneo para la quinta en la línea de sucesión al trono.

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Victoria Federica en una imagen de sus redes sociales (Instagram / @vicmabor)

El inmueble destaca por su gran amplitud y, además, por su distribución. Y es que cuenta con cinco dormitorios, cuatro cuartos de baño, amplios salones y una zona de servicio. Además, dispone de garaje y portero físico, lo que garantiza seguridad, discreción y comodidad.

Un estilo sobrio y elegante con tonos neutros

Aunque no existen fotografías oficiales del interior de la vivienda, lo cierto es que, de vez en cuando, la sobrina de Felipe VI deja entrever algunos detalles de su hogar a través de vídeos y fotografías posteadas en su cuenta de Instagram, donde acumula 380 mil seguidores. Gracias a este material audiovisual, podemos concluir que el estilo que caracteriza el piso de la royal española es sobrio, elegante y muy moderno.

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Victoria Federica en una imagen de redes sociales (Instagram / @vicmabor)

La vivienda también destaca por sus tonos neutros y el uso de materiales nobles como la madera o el mármol. Pero, sin duda, el gran protagonista es el salón, que resalta por sus techos altos y grandes ventanales, que proporcionan una iluminación cálida perfecta para las reuniones que organiza la influencer.

La casa también cuenta con una cocina, equipada con isla central y electrodomésticos de alta gama, refleja su estilo de vida práctico pero sofisticado. Por otro lado, también alberga un amplio vestidor y tocadores con productos de belleza. Precisamente, estos dos espacios a menudo se convierten en un set de grabación donde Victoria Federica crea contenido para las redes sociales.

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El piso de Victoria Federica en Madrid (Idealista)

Asimismo, también es importante señalar la piscina y la terraza privada que conecta con el jardín y donde la joven acostumbra a disfrutar del buen tiempo y los rayos de sol. Victoria Federica acostumbra a convivir en este espacio con su madre y, de manera puntual, también recibe las visitas de su hermano, Felipe Froilán.

Pese a que se desconoce la ubicación exacta en la que se encuentra el inmueble, fuentes cercanas a la joven aseguran que este se encuentra ubicado en el distrito de Retiro, concretamente en el barrio de Niño Jesús, una zona caracterizada por su ambiente residencial, tranquilo y familiar.

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Teniendo en cuenta el precio del metro cuadrado en el mercado inmobiliario en la zona de Niño Jesús, el precio se sitúa entre los 9.000 y 12.000 euros por metro cuadrado, por lo que, si se aplica una media conservadora, el piso podría estar valorado entre los 5 y los 6 millones de euros. Sin embargo, si además se tiene en cuenta su jardín y su piscina privada, la cifra podría elevarse por encima de los 8 millones de euros. No cabe duda de que se trata de un inmueble con todo tipo de lujos y al alcance de pocos.