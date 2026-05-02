Albares critica la “detención ilegal” del activista español Saif Abukeshek, que viajaba en la Flotilla

Saif Abukeshek, activista hispano-palestino y militante de la Intersindical Alternativa de Catalunya, continúa "ilegalmente retenido" por las FDI (REUTERS/Eva Manez)

Este jueves, más de 170 activistas de la nueva Global Sumud Flotilla (211 según la organización), fueron interceptados en aguas internacionales próximas a Grecia por las FDI. El convoy, que había partido de Barcelona el 15 de abril con más de 50 barcos rumbo a Gaza, buscaba llevar ayuda humanitaria a la población palestina, un nuevo intento apenas seis meses después del anterior.

El viernes, la mayoría de los activistas, incluidos alrededor de treinta españoles, desembarcaron en el puerto de Atherinolakkos, al sur de Creta, según AFP. Dos de ellos, sin embargo, permanecieron bajo custodia de las FDI, trasladados a su territorio para “ser interrogados”, según informó Oren Marmorstein, portavoz del Ministerio de Exteriores israelí. Se trata de Thiago Ávila, brasileño, a quien Israel considera “sospechoso de actividades ilegales”; y Saif Abukeshek, activista hispano-palestino y militante de la Intersindical Alternativa de Catalunya, a quien Israel acusa de ser “sospechoso de afiliación a una organización terrorista”. Abukeshek, nacido en el campo de refugiados de Askar, en Nablus (una ciudad al norte de Cisjordania) es residente en España desde hace más de 20 años. El Gobierno exigió su liberación desde el primer momento.

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El nuevo convoy partió desde Barcelona el pasado 15 de abril. Estaba todavía a más de 1.000 kilómetros de las costas palestinas cuando las FDI comenzaron a inutilizar los motores y abordar las embarcaciones: al menos 175 activistas han sido detenidos

Albares denuncia la “detención ilegal” de Abukeshek “fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes”

Este sábado, en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, el ministro Albares ha informado de que Abukeshek llega al puerto de Ashood durante la mañana del sábado, y que al mediodía el cónsul de España en Tel Aviv le prestará asistencia. Ha explicado con esto que las autoridades israelíes han aceptado una solicitud formal del Gobierno de ofrecer asistencia consular y entrar en contacto con Abukeshek, quien también será atendido por las autoridades consulares suecas al contar también, dice, con esa nacionalidad.

Albares ha insistido también en denunciar los hechos: “Quiero ser muy claro: aquí estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes”. Ha añadido que Abukeshek no debería estar en territorio israelí, sino que debería haber sido desembarcado en Creta con el resto de activistas. “No debería haber habido ninguna situación extra con él, no debería encontrarse en esta situación”, ha subrayado.

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Tras conocerse la intercepción en aguas internacionales este jueves, varios gobiernos europeos reclamaron la liberación de los activistas. El Ministerio de Asuntos Exteriores español convocó “urgentemente” a la responsable de la embajada israelí para expresar su “condena más rotunda” por lo sucedido. También se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que “Israel vuelve a violar la legalidad internacional al asaltar una flotilla civil en aguas que no le pertenecen“ e instando a la UE a ”suspender ya” el acuerdo de asociación con Israel y exigir que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, “cumpla la ley de nuestros mares”.