Juanma Lorente, abogado: “No tiene sentido que tengas miedo a reclamar en tu trabajo, si lo haces bien, el despido va a ser nulo”

Aquí te explicamos lo que significa el despido nulo

Cuando un trabajador se encuentra en una situación de abuso en su empleo, no siempre basta con conocer la ley y los pasos a tomar para reclamar sus derechos. Muchas veces, el miedo a posibles represalias, la incertidumbre económica o la falta de alternativas laborales condicionan las acciones de los trabajadores incluso cuando se encuentran ante tratos injustos por parte de la empresa.

Juanma Lorente, abogado laboralista, pone el foco en el dilema diario de todos estos trabajadores que sienten temor a reclamar sus derechos dentro de la empresa por si la decisión culmina en un despido. “Sé que tienes mucho miedo de reclamar en tu empresa”, empieza Lorente en un video publicado en su perfil de TikTok (@juanmalorentelaboralista), antes de lanzar una pregunta directa: “¿A qué realmente tienes más miedo? ¿A quedarte tal como estás, fastidiado, jodido en tu trabajo... o a lo que pueda pasar hipotéticamente si reclamas?”

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Además, el experto introduce una cuestión clave: el conflicto entre el miedo real y el miedo anticipado. En muchas ocasiones, los trabajadores imaginan escenarios negativos (como despidos, represalias o conflictos internos) que no necesariamente se materializan, pero que influyen decisivamente en su comportamiento. Esta percepción puede llevar a normalizar situaciones de abuso o incumplimiento de derechos laborales, generando un desgaste progresivo tanto a nivel profesional como personal. En estos casos, el especialista subraya que el temor a las represalias suele ser mayor que el riesgo real de reclamar, especialmente cuando la empresa no respeta los derechos laborales.

La importancia de conocer los trámites necesarios

Según el abogado, “no tiene sentido que tengas miedo a reclamar, porque si reclamas y lo haces bien, por escrito, con pruebas... el despido va a ser nulo”. Recalca que, en ese escenario, el trabajador no solo puede reincorporarse con salarios de tramitación, sino que también tiene derecho a una indemnización al estar protegido por la normativa laboral.

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Un trabajador siendo despedido. (Adobe Stock)

Este enfoque introduce un elemento fundamental: el conocimiento de los mecanismos legales. La falta de información suele ser uno de los principales obstáculos a la hora de actuar. Entender cómo documentar una reclamación, qué derechos asisten al trabajador y cuáles son las garantías legales disponibles puede cambiar significativamente la percepción del riesgo.

Derecho a reclamar y bienestar laboral

En palabras de Lorente, el mayor peligro no está en el acto de exigir lo que corresponde, sino en la permanencia en un trabajo donde el empleado no es valorado. “A lo mejor lo peor es quedarte constantemente todos los días agobiado en un trabajo en el que no estás a gusto porque la empresa, como no le reclamas, pues no te respeta”, explica.

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Este punto conecta con una dimensión más amplia del problema: el impacto emocional y psicológico de un entorno laboral negativo. La desmotivación, el estrés crónico o la sensación de estancamiento pueden tener consecuencias a largo plazo, afectando no solo al rendimiento, sino también a la salud y al bienestar general del trabajador.

Así, el mensaje de Lorente propone un cambio de perspectiva: “Quizá el miedo no debe ser tanto a reclamar, sino a quedarte tal como estás y seguir agobiado en un trabajo que ya no, no te motiva”. Su reflexión invita a replantear prioridades y a considerar que la defensa de los derechos no es solo una cuestión legal, sino también una forma de preservar la dignidad profesional y la calidad de vida en el trabajo.

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