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Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

El tratado crea un área de libre comercio con más de 720 millones de ciudadanos y el 25% del PIB global, suprimiendo el 91% de los aranceles a las exportaciones europeas

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Imagen de archivo de los logotipos de la Unión Europea y Mercosur (Europa Press)
Imagen de archivo de los logotipos de la Unión Europea y Mercosur (Europa Press)

Tras 25 años de negociaciones, este viernes 1 de mayo entra en vigor de manera provisional el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. A grandes rasgos, el acuerdo beneficia primero a los productores latinoamericanos, que podrán exportar a los países del bloque europeo sus productos, a bajo coste, ganando cuota de mercado a los productores locales. Por su parte, los europeos esperan entrar en el mercado de los cuatro países que conforman el bloque latinoamericano con bienes y servicios que, hasta hoy, contaban con elevados aranceles.

España se posiciona como la gran ganadora del acuerdo, siendo la puerta de entrada a Europa de los productos del Mercosur por sus lazos históricos con Argentina, Uruguay y Paraguay, así como por sus alianzas comerciales previas. Además, los productores españoles esperan aumentar sus exportaciones de aceites de oliva y vinos, con denominación de origen protegida (DOP), que que irán reduciendo sus impuestos de exportación progresivamente, hasta ser eliminados en 15 años.

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Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la entrada en vigor del acuerdo, que crea un área de libre comercio con más de 720 millones de ciudadanos y el 25% del PIB global. Para Mercosur, supondrá la eliminación del 92% de los aranceles a las exportaciones, mientras que la UE eliminará el 91% de sus impuestos a la exportación. “Frente al proteccionismo la UE y los países del Mercosur apostamos por la apertura, el multilateralismo y por nuevas oportunidades para el comercio, la innovación y el desarrollo sostenible”, ha señalado en su cuenta de X.

La Unión Europea ha iniciado este viernes el proceso para la aplicación provisional del acuerdo de libre comercio negociado por Bruselas con los países de Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas. (Fuente: Comisión Europea)

Miedo y preocupación en el campo español

Pese a que el acuerdo supone una apertura comercial para todos los sectores europeos, desde el sector primario, encabezado por agricultores y ganaderos, temen una competencia desleal con los productos sudamericanos. La entrada de productos a bajo coste desde el otro lado del Atlántico supone para el campo un nuevo desafío, que se suma a la reducción presupuestaria del Presupuesto Agrario Común (PAC) y el alza de los costes de producción, que se han disparado aún más desde el ataque de Estados Unidos a Irán y el descenso del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.

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Los principales sindicatos agrarios han señalado que este acuerdo cuenta con un claro desequilibrio para la Unión Europea. “Aquí en España, en la ganadería, las consecuencias son muy importantes, sobre todo el vacuno, el avícola y el porcino. Además de la producción de miel”, señaló a Infobae Andoni García, responsable de Organización de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).”

Para García este acuerdo supone una balanza negativa para el sector agrario por el volumen de importaciones y exportaciones, señalando a su vez que este acuerdo beneficia “a las multinacionales, en contra de los agricultores, ganaderos y consumidores”. Además, el responsable de COAG destaca que la eliminación de aranceles abre la puerta a productos a precios más bajos que los propios costes de producción de España.

“Se suman varias cosas, en Europa los costes están condicionados por normativas respecto a medioambiente, seguridad, sanitarios, bienestar animal, y los productos del Mercosur van a entrar sin cumplir con estas normativas”, señala, asegurando que, la diferencia entre el nivel de vida también perjudica al campo europeo, porque Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pueden enviar productos a bajos costes.

Un agricultor en su tractor en imagen de archivo. (Europa Press)
Un agricultor en su tractor en imagen de archivo. (Europa Press)

Salvaguardas para proteger a los productores europeos

Las protestas lideradas por los agricultores y ganaderos durante la última semana de febrero dieron sus frutos, rechazando el Parlamento Europeo la entrada en vigor provisional del acuerdo la primera semana de marzo. Tras el rechazo, la Comisión Europea aprobó las salvaguardas exigidas por el campo para proteger los productos agrícolas locales.

Así, Bruselas añadió al acuerdo salvaguardas, fijando umbrales para actuar ante perturbaciones del mercado o subidas bruscas de las importaciones. En concreto, el umbral se ha fijado en el 5% en el incremento medio de las importaciones desde el Mercosur durante tres años y se realizará un seguimiento continuo de las compras exteriores de productos agrícolas sensibles, publicando informes periódicos para evaluar la evolución del mercado.

Vino y aceite de oliva, los grandes ganadores

Pese a los problemas que puede conllevar el acuerdo para algunos productores españoles y europeos del sector primario, España se posiciona como el principal ganador del pacto comercial. Según el último informe del Banco de España, hay al menos 1.709 empresas españolas con inversión directa en la región, lo que representa el 37% del total nacional con presencia exterior, destacando en sectores como la banca, energía, infraestructura y telecomunicaciones.

El acuerdo contempla la eliminación de aranceles de hasta el 35% en algunos productos industriales, y para el vino y el aceite de oliva, dos de los principales rubros exportadores españoles, se suprimirán por completo los gravámenes, mientras que el calzado europeo pagará un 5% frente al 25% de sus competidores internacionales.

Además, el informe estima que el 15% de las exportaciones latinoamericanas a la UE tienen como destino España, y que “en torno a dos de cada 100 empleos en los países seleccionados tienen un vínculo directo con las exportaciones a España”, lo que posiciona a nuestro país como el gran beneficiado exportador e importador del acuerdo que, tras 25 años de negociaciones, comienza a funcionar este 1 de mayo.

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