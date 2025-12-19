Qué es el reintegro de la Lotería de Navidad y a qué números les toca

El sorteo de la Lotería de Navidad es uno de los acontecimientos más esperados en España, donde se reparten millones de euros por todo el país al ritmo de los niños de San Ildefonso. El máximo interés se centra en ‘el premio Gordo’, en el que cada décimo tiene un valor de 400.000 euros.

Sin embargo, aunque es el gran protagonista, no hay que olvidar que este sorteo extraordinario es mucho más que ‘El Gordo’ de la Navidad. En total, este lunes se repartirán 2.772 millones de euros en premios, 70 millones de euros más que en 2023.Cuándo toca el reintegro en la lotería de Navidad

Además de los grandes premios, los participantes tienen la posibilidad de recuperar su inversión a través del reintegro. Este premio se otorga a los números cuyo último dígito coincide con el del ‘Gordo’, permitiendo a los agraciados recuperar los 20 euros pagados por décimo.

Aunque no representa una ganancia, el reintegro es visto como un pequeño consuelo para quienes no han conseguido ganar ningún premio mayor. Su importancia radica en mantener viva la tradición del sorteo y mitigar la frustración de los jugadores que no logran resultados significativos.

Es relevante señalar que el reintegro no es exclusivo de la Lotería de Navidad, sino que se aplica en todos los sorteos organizados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado a lo largo del año, ampliando así las opciones de los participantes de recuperar su inversión inicial.

Qué es y qué valor tiene el reintegro en la Lotería de Navidad

¿Existe reintegro para el segundo y el tercer premio de la Lotería de Navidad?

El reintegro en la Lotería de Navidad se aplica únicamente a los números cuyo último dígito coincide con el del primer premio, conocido como ‘El Gordo’. Por tanto, ni el segundo ni el tercer premio generan reintegro para los décimos cuyos números terminen en el mismo dígito.

Sin embargo, no hay que olvidar que el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad incluye premios secundarios como las aproximaciones y las terminaciones. A los números inmediatamente anterior y posterior al Segundo premio, se otorgan 12.500 euros por serie, lo que equivale a 1.500 euros por décimo. En el caso del Tercer premio, la cuantía es de 9.600 euros a la serie, lo que se traduce en 960 euros por décimo.

Los premios por terminaciones se clasifican en dos categorías principales: los que coinciden con las dos últimas cifras de los números ganadores y los relacionados con las tres últimas cifras, conocidas como “centenas”. Para las terminaciones del Segundo premio, se reparten 999 premios de 1.000 euros por serie, lo que equivale a 100 euros por décimo, a los números cuyas dos últimas cifras coincidan con las del Segundo premio. De manera similar, los décimos que compartan las dos últimas cifras con el Tercer premio también reciben 100 euros.

Todos los premios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

El Gordo : 400.000 euros por décimo

El segundo premio : 125.000 euros el décimo

El tercer premio : 50.000 euros por papeleta

Los cuartos : 20.000 euros el décimo

Los quintos : 6.000 euros por papeleta

Los reintegros : acaban en la misma cifra que el Gordo. Se premian con 20 euros el décimo.

Las aproximaciones : 2.000 euros por décimo para los números inmediatamente anterior y posterior al Gordo; 1.250 euros para los que preceden y siguen al segundo premio; y 960 euros por décimo para los números que están justo antes y después del tercer premio.

Las centenas del Gordo, segundo y tercer premio : 297 premios de 100 euros por décimo.

Las centenas de los dos cuartos premios: 198 premios de 100 euros por décimo.

Las dos últimas cifras del Gordo, segundo y tercer premio: 2.997 premios de 100 euros por décimo.

La Pedrea: 1.794 premios de 100 euros.

Cómo comprobar si me ha tocado la lotería de Navidad

Infobae España cuenta con un buscador interactivo que permitirá verificar los números premiados en cuanto los niños de San Ildefonso comiencen a cantar. Al introducir los números que juegas, podrás comprobar si alguno de ellos ha resultado ganador.

Loterías y Apuestas del Estado también facilita varias opciones para consultar los resultados del sorteo:

Página web oficial : En el sitio web de Loterías y Apuestas del Estado, podrás utilizar el comprobador de premios habilitado para introducir el número de tu décimo y verificar si ha sido premiado.

Aplicaciones móviles oficiales : La app de Loterías y Apuestas del Estado, disponible para dispositivos móviles, permite escanear el código del décimo o introducir el número manualmente para comprobar los resultados.

Puntos de venta autorizados : Las administraciones y establecimientos oficiales pueden escanear tu décimo y confirmar si ha sido agraciado.

Boletín Oficial del Estado (BOE): Los resultados completos del sorteo se publican en el BOE, aunque este método suele emplearse para consultas posteriores al evento.