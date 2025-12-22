79432, el premio Gordo de la Lotería de Navidad 2025

El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025 ha arrancado este lunes 22 de diciembre a las 9.08 horas en el Teatro Real de Madrid.

El número 79432 es el número agraciado con el Gordo en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad de 2025, celebrado este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. Los niños de San Ildefonso han cantado el número a las 10:44 horas.

Puedes comprobar aquí si tu número tiene algún premio de los sorteados en la Lotería de Navidad 2025.

Este año la emisión de décimos ha ascendido a 198 series (cinco más que en 2024), con un valor total de 3.960 millones de euros, de los cuales se han destinado a premios 2.772 millones de euros.

Bola con el Gordo de la Lotería de Navidad de 2025. (Eduardo Parra/Europa Press)

Cuánto dinero se gana en el Gordo de Navidad y cuánto se lleva Hacienda

El primer premio, conocido como el Gordo, otorga 400.000 euros por décimo. El valor de la sábana, que cuenta con 10 décimos, es de 4.000.000 euros.

La tributación vigente establece que los premios superiores a 40.000 euros tributan un 20% sobre el importe que exceda esa cantidad. Así, de los 400.000 euros por décimo del Gordo, 72.000 euros se destinan a impuestos y el premio neto queda en 328.000 euros por décimo.

Otros números con premios por el Gordo 2025

El Gordo también tiene premios asociados al número ganador en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 para aquellos cuyos décimos son similares pero no coinciden exactamente:

Aproximaciones: Los números anterior y posterior al premiado con el Gordo reciben 2.000 euros por décimo (20.000 euros por serie).

Centenas: Todos los números que comparten las tres primeras cifras con el Gordo (excepto el ganador) obtienen 100 euros por décimo (1.000 euros por serie).

Terminaciones: Si coinciden las dos últimas cifras con las del Gordo, el premio es de 100 euros por décimo (1.000 euros por serie). Si solo coincide la última cifra (Reintegro), el premio es de 20 euros por décimo (200 euros por serie), es decir, la devolución del importe jugado.



En 2024, el Gordo recayó en el 72480, un número que no puede decirse repartido, ya que se vendió íntegramente en la administración número 6 de Logroño.